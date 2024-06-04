Акцизы на табак: интересы государства в войне или табачных компаний?

Війна несе не лише руйнування та людські втрати, але й глибоку фінансову кризу, що загрожує стабільності держави. Дефіцит Держбюджету на 2024 році передбачений у розмірі 1,57 трлн грн, рівень ВВП в Україні на чверть менший, ніж у 2021 році, соціальні виплати, освіту, медицину на сьогодні нам фінансують міжнародні партнери.

Тобто на сьогодні країна повністю залежна від міжнародної підтримки, а оборона та спроможність захищатися від російської навали — великою мірою від внутрішніх надходжень.

Водночас, окрім фінансової, в Україні спостерігається демографічна криза — стрімкий спад кількості населення, зумовлений сукупністю факторів, серед яких вживання тютюну та нікотину в першій п'ятірці. Щороку в Україні від хвороб, спричинених тютюном, помирає понад 100 тисяч людей.

Підвищення тютюнових акцизів рятує життя!

В умовах необхідності захисту дітей та молоді від епідемії вживання тютюнових виробів, а також додаткової можливості наповнення Держбюджету політика підвищення акцизів є виграшною стратегією для України. Більше того, така політика поглибить інтеграцію України з ЄС.

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Наразі в Україні акцизна ставка на сигарети, сигарили та ТВЕН становить близько 59 євро за 1000 шт. В країнах ЄС середній податок на сигарети вже давно перевищує 90 євро та сягає 177 євро на 1000 шт.

Водночас, Уряд розробляючи проєкт Закону про Держбюджет не врахував можливості додаткового підвищення акцизу на тютюнові для наповнення держбюджету. А тепер в іншому законопроєкті (№ 11090), пропонує підвищити акциз на тютюнові до рівня 90 євро за 1000 штук аж у 2028 році та створити податкову преференцію 20% на тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН).

Така модель більше відображає інтереси тютюнової індустрії, ніж здоровʼя громадян. Необгрунтовано кволе підвищення тютюнових акцизів нівелює зниження цінової доступності тютюнових виробів для дітей та молоді, а також призведе до багатомільярдних недоотримань у державний бюджет.

Україні доцільно підвищити акциз до 120 євро вже в найближчі роки

Ми з колегами ініціювали альтернативний законопроєкт 11090-3, який є суттєво вигіднішим для України з огляду на наступне:

1) Ухвалення законопроєкту 11090-3 принесе Держбюджету додаткових 58 мільярдів гривень

За нашими розрахунками, виконання плану гармонізованого підвищення акцизу на сигарети, сигарили та ТВЕН до 120 євро/1000 шт. до 2028 року принесе до Держбюджету 13,14 млрд євро (558 млрд грн), тоді як урядовий законопроєкт забезпечить надходження на 58 мільярдів менше (11,78 млрд євро (500 млрд грн). З огляду на військове протистояння з росією та постійний дефіцит у бюджеті Україна не може нехтувати такими потенційними надходженнями.

2) Україні доцільно зберегти політику гармонізованих акцизів на сигарети, сигарили та тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН) для захисту молоді від приваблення до вживання тютюну

Україна у 2021 році однією з перших прирівняла акциз на тютюнові вироби для нагрівання до рівня традиційних сигарет. Це стало передовою міжнародною практикою: за перший рік Держбюджет України отримав в 6 разів більше надходжень (10,2 млрд грн у 2021 році проти 1,7 млрд грн у 2020), а у 2023 році такі надходження від ТВЕН склали 14,4 млрд грн.

Окрім того, це дозволило знизити цінову доступність шкідливої тютюнової продукції, в просування якої серед молоді тютюнова індустрія вкладає колосальні ресурси.

В той час, коли Міністерство фінансів пропонує податкову преференцію 20% для ТВЕН з огляду на їхній "потенційно знижений ризик", на мій запит, Представництво Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Україні наголошує, що немає жодних доказів того, що тютюнові вироби для нагрівання є менш шкідливими, ніж традиційні тютюнові вироби.

ВООЗ дає однозначну відповідь, що міжнародні політики захисту здоровʼя населення наполягають на однаковому оподаткуванні сигарет та ТВЕН: "(…) запропоноване [проєктом Закону 11090] зниження податків на ТВЕН не узгоджується з цими рекомендаціями, які містяться у звіті ВООЗ. ТВЕН є тютюновими виробами і були визнані СОР8 тютюновими виробами. До цього СОР8 ухвалила рішення, яке прирівнює ТВЕН до тютюнових виробів, а отже, до ТВЕН мають застосовуватися всі положення РКБТ (у тому числі й оподаткування)".

Ринок ТВЕН в Україні на 80% контролює компанія-міжнародний спонсор війни. Тому така преференція – це багатомільярдний "донат" у кишеню найбільшому платнику податків на росії.

3) Законопроєкт №11090-3 враховує реалії інтеграції України до ЄС

Європейська Комісія планує переглянути Директиву 2011/64/EU та відповідно мінімальну акцизну ставку на тютюнові вироби. У неофіційному проєкті переглянутої Директиви щодо оподаткування тютюну йдеться про 180 євро на 1000 штук.

Запропонований у законопроєкті 11090-3 план підвищення акцизів до рівня 120 євро у 2028 році допоможе Україні підготуватися до нових вимог ЄС.

Найбільша цінність – люди, найбільше багатство – здоровʼя

На сьогодні підвищення акцизу на тютюнові вироби є необхідністю для України. Попри війну ми маємо планувати майбутнє, захищати здоровʼя наших людей та мислити на перспективу.

Підвищення акцизу є найбільш ефективним засобом для зменшення поширеності споживання тютюну та нікотину. За розрахунками Світового банку, підвищення вартості пачки сигарет на 10%, дозволяє знизити споживання наркотичної тютюнової продукції на 6-8% у державах з низьким та середнім рівнем доходу, до переліку яких входить Україна.

Законопроєкт №11090-3 враховує досвід минулого, нинішній стан речей та перспективи на майбутнє як щодо міжнародної політики, так і захисту здоровʼя громадян. 100 тисяч смертей, яких можна уникнути, 100 тисяч життів, які можна вберегти – це і є завданням держави, яка хоче вижити.

120 євро на 1000 одиниць вбивчої продукції – це найменший рівень акцизного податку, який Україна може собі дозволити, враховуючи демографічну кризу та щоденні втрати на фронті.