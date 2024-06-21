Релокация бизнеса – шанс на выживание и развитие

Війна - це завжди трагедія і руйнування. Але якщо людські жертви ми оплакуємо і вшановуємо, то про загибель бізнесу говорять менше. А між тим, кожне закрите через бойові дії підприємство - це не просто майнові збитки. Це втрачені робочі місця, недоотримані податки, зруйновані долі та плани.

Невидимі жертви агресії

За даними Спілки українських підприємців (СУП), тільки у перший рік після повномасштабного вторгнення в Україні постраждали або зупинили роботу понад 86% малих та середніх підприємств.

Особливо важка ситуація склалася в регіонах, які опинилися в епіцентрі воєнних дій. Які ж збитки поніс український бізнес за понад два роки війни? Це сотні мільярдів гривень! А це - недоотримані зарплати для тисяч людей, несплачені податки та ЄСВ до бюджетів всіх рівнів.

При цьому давайте пам'ятати, що саме малі та середні підприємства - це основа економіки та бюджету будь-якої країни. До повномасштабного вторгнення в Україні вони формували 54% ВВП та забезпечували роботою близько 6,3 млн людей.

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Кожна гривня, сплачена ними у вигляді податків, - це інвестиція у нашу обороноздатність, соціальну сферу, розвиток громад.

Тому збереження та підтримка бізнесу під час війни - це завдання не менш важливе, ніж виробництво озброєнь чи забезпечення гуманітарних потреб.

У сучасних українських реаліях релокація бізнесу стала не просто трендом, а питанням виживання. І Чернівецька область впевнено посіла місце одного з найпривабливіших регіонів для "бізнес-мігрантів".

З початку повномасштабного вторгнення до нашого краю переїхали 112 підприємств з областей, де ведуться активні бойові дії. 80 з них уже відновили роботу на новому місці, а 30 - вирішили залишитись в регіоні назовсім.

Безпечний прихисток для бізнесу

Чим же Буковина приваблює бізнес? Насамперед - своїм географічним розташуванням. Область межує одразу з двома країнами Європи - Румунією та Молдовою, що відкриває широкі можливості для експорту та міжнародної співпраці.

Сім пунктів пропуску, серед яких два найсучасніші в Україні – "Красноїльськ" та "Дяківці" - дозволяють оптимізувати логістику. А перспектива запуску євроколії до Чернівців робить регіон ще привабливішим для інвесторів.

Ми розуміємо, що для бізнесу критично важливо мати надійні та зручні канали комунікації зі світом. Тому активно працюємо над розбудовою прикордонної інфраструктури, спрощенням митних процедур, залученням вантажоперевізників.

Але не лише логістика приваблює підприємців на Буковину. Регіон славиться своїм комфортним та безпечним бізнес-середовищем. Тут майже не відчувається гаряче дихання війни, а влада докладає максимум зусиль, щоб підтримати кожен бізнес, який наважився на релокацію.

Серед преференцій, які пропонує область:

Компенсація частини орендної плати та витрат на обладнання.

Пільгові кредитні програми та гранти від міжнародних партнерів. Наприклад, програма ЄБРР та ЄІБ дозволяє релокованим МСП отримати кредити під 0% на 2 роки для покриття операційних витрат.

Консультаційна та менторська допомога з юридичних, фінансових, HR питань. Ми створили справжню екосистему супроводу релокованого бізнесу. Адже розуміємо, що переїзд - це завжди стрес і виклик, особливо в умовах війни. А наше завдання - максимально його пом'якшити.

Промоційна підтримка та сприяння з виходом на нові ринки. Область регулярно проводить В2В-форуми та виставки для релокованих компаній. Це дозволяє їм швидко знайти партнерів та клієнтів як на Буковині, так і за її межами.

І такий підхід уже дає відчутні результати. За підсумками 2023 року, релоковані підприємства Буковини сплатили до бюджетів усіх рівнів близько 100 млн грн податків, а їхній сукупний товарообіг перевищив 1,2 млрд грн.

Вони забезпечують роботою майже 600 буковинців та вимушених переселенців, а деякі - вже активно виходять на експортні ринки.

Звичайно, не всі галузі однаково придатні для релокації в регіон. Область має обмежені можливості для розміщення великих промислових виробництв, хімічних чи добувних підприємств.

Але ми не сприймаємо ці обмеження як вирок, а радше - як стимул шукати свої унікальні ніші. Буковина має колосальний потенціал для розвитку інноваційних галузей - IT, креативних індустрій, органічного землеробства, туризму. І ми готові стати хабом та акселератором для проривних стартапів та МСП.

Покроковий план "переїзду"

Щоб краще зрозуміти процес релокації бізнесу, давайте розглянемо умовний приклад. Уявімо типове українське підприємство середнього розміру, що займається виробництвом меблів. До війни воно успішно працювало, маючи цех площею 1000 кв.м., сучасне обладнання та штат з 50 працівників. Але завод опинився в зоні бойових дій і був частково зруйнований обстрілами.

Керівництво компанії приймає рішення релокуватись до Буковини. Що для цього потрібно? По-перше - знайти відповідне приміщення. У нашому випадку - виробниче, з площею від 800 кв.м. та наявністю комунікацій.

На пошук може піти від кількох днів до кількох тижнів, залежно від специфіки та вимог. Але співробітники ОВА та територіальних громад завжди готові допомогти з підбором оптимальних варіантів приміщень, щоб максимально прискорити цей процес.

Далі - юридичні процедури. Реєстрація за новою адресою, переоформлення дозвільних документів, укладання договорів оренди чи купівлі-продажу.

Наступний етап - перевезення обладнання, сировини, готової продукції. Якщо довірити це професійним логістичним компаніям з досвідом, то процес займе 3-5 днів. Звичайно, багато що залежить від маршруту, об'єму вантажу та його специфіки.

Паралельно потрібно подбати про працівників. Забезпечити їх тимчасовим житлом, транспортуванням, соціальною адаптацією на новому місці. У цьому допоможуть місцева влада та волонтерські організації, які мають досвід роботи з ВПО. На облаштування колективу може піти від кількох днів до кількох тижнів.

Отже, в ідеальних умовах весь процес релокації типового меблевого підприємства може зайняти від 1 до 1,5 місяців. Звичайно, багато що залежить від масштабів, галузі, готовності команди до змін.

Щодо фінансового аспекту - тут теж є багато нюансів. Потрібно врахувати витрати на оренду/купівлю приміщення, логістику, оплату праці персоналу під час простою, облаштування на новому місці.

За приблизними оцінками, сумарні витрати на релокацію можуть скласти до 30% від річного обороту компанії.

Але ці інвестиції того варті. Адже збереження бізнесу - це збереження економічного фронту країни. А кожне успішно релоковане підприємство - це не просто цифри статистики, а збережені робочі місця, доходи людей, податкові надходження до бюджету. І найголовніше - це віра в нашу економіку, в нашу здатність триматись і розвиватись попри всі випробування.

Типові помилки при релокації бізнесу

Безумовно, релокація бізнесу - це складний та відповідальний процес, який потребує ретельного планування та врахування безлічі факторів. Адже будь-яка помилка чи недогляд можуть коштувати підприємству дорого - від втрати клієнтів та репутації до повного закриття.

Тому, приймаючи рішення про переїзд, варто пам'ятати про типові ризики та підводні камені, які можуть зустрітись на цьому шляху.

Одна з найпоширеніших помилок - недооцінка витрат та часу на релокацію. Багато підприємців, особливо в умовах стресу та невизначеності, намагаються діяти якомога швидше та економніше.

Але в результаті стикаються з неочікуваними витратами, затримками, штрафами. Тому так важливо скласти детальний план переїзду з реалістичним бюджетом та часовими рамками, закласти резерв на непередбачувані обставини.

Інша типова пастка - неправильний вибір нової локації. Підприємці часто керуються суто ціновими або емоційними критеріями, не враховуючи специфіку свого бізнесу. Наприклад, орендують приміщення в престижному районі, але далеко від цільової аудиторії або постачальників.

Або економлять на площі чи інфраструктурі, а потім страждають від нестачі ресурсів для розвитку. Тому перед вибором нового місця обов'язково треба провести ґрунтовний аналіз ринку, логістики, конкурентного середовища.

Ще один камінь спотикання - недостатня комунікація з персоналом та клієнтами. В умовах релокації люди відчувають стрес та невизначеність, тому потребують чіткої та своєчасної інформації.

Якщо ж керівництво мовчить або дає суперечливі сигнали, це може призвести до відтоку кадрів, втрати довіри партнерів, репутаційних ризиків.

Усі ці виклики та ризики можуть здаватись непідйомними, особливо для невеликого бізнесу. Але головне - не панікувати та не опускати руки. Адже релокація - це не вирок, а нова сторінка та можливість. Можливість вийти із зони стагнації, відкрити нові ринки, знайти драйв для розвитку.

А поки що Чернівецька ОВА активно працює над тим, щоб закріпити за Буковиною реноме "безпечної гавані" та розширити коло потенційних інвесторів. Цьому сприяють як цільові заходи на кшталт інвестфорумів та фахових виставок, так і системна промоційна кампанія області на національному рівні. Адже що більше успішних кейсів релокації продемонструє регіон, то швидше відновлюватиметься економіка всієї України.

Ми розуміємо, що бізнес, як і люди, шукає точку опори та джерело стабільності в час турбулентності. І робимо все, щоб Буковина стала таким надійним партнером та домівкою для кожного підприємця, який її потребує. Тому двері нашого "економічного тилу" завжди відчинені для бізнесу.