Как живет бизнес на третьем году войны. Результаты исследований

Завершено чергову 17 хвилю дослідження стану та потреб мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Індекс активності бізнесу зріс, у порівнянні з попередньою хвилею дослідження. Причиною поліпшення ситуації є підвищення кількості замовлень від клієнтів. 22,7% опитаних заявили про збільшення цього показника.

Реагуючи на цю тенденцію бізнес незначно збільшив кількість замовлень до своїх постачальників – 28,7% респондентів заявили про збільшення.

Національний бізнес продовжує демонструвати високу соціальну відповідальність та активність щодо реалізації програм підтримки як своїх співробітників, так і громадських ініціатив на місцевому рівні. Понад 70% ММСП надають фінансову допомогу Збройним Силам України в середньому жертвуючи 3% від оборотів компаній.

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Разом із цим ММСБ обережні як в оцінці свого поточного фінансово-економічного стану, а також в оцінках перспектив результатів роботи на кінець 2024 року. Наразі, 38% респондентів вважають стан компанії задовільним, 20,4% вказали, що стан підприємства добрий або відмінний, негативну оцінку (задовільний та поганий) надають 41,6% компаній.

Ключові результати дослідження

1. Стан ділового середовища

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на травень 2024 року становить 43.7 (зі 100 можливих). Індекс зріс у порівнянні з попередньою хвилею дослідження (38,1), і формує новий локальний максимум (попередній максимум було зафіксовано у серпні 2023 року (38.2)), проте залишається в зоні негативних очікувань.

Довідково: UBI показує активність бізнесу, його спроможність нарощувати товарообіг, створювати робочі місця. Якщо показник нижче 50, це свідчить про негативні очікування бізнесу від подальшого розвитку подій.

2. Робота підприємств

Початок повномасштабного вторгнення мав суттєвий негативний вплив на роботу бізнесу. Якщо до вторгнення п’ята частина бізнесу (22,3%) оцінювала свій фінансово економічний стан як задовільний чи поганий, то станом на травень 2024 року таких компаній 41,6%.

Компанії зі стриманим оптимізмом дивляться на перспективи зміни фінансово-економічного стану підприємства. 36,1% респондентів зазначили, що стан підприємств покращиться або суттєво покращиться. 32,3% вважають, що ситуація буде залишатися стабільною. Про ймовірність погіршення або значного погіршення фінансово-економічного стану вказали 31,6% респондентів.

3. Допомога ММСБ Збройним силам України та участь в гуманітарних проєктах

ММСБ займає активну громадську позицію та бере участь у ініціативах та програмах, спрямованих на допомогу Збройним силам України, вимушено переміщеним особам, працівникам та членам сімей співробітників.

Трохи менше половини компаній (45,8%) виділяють на потреби ЗСУ до 1% обороту бізнесу, 29,7% - від 1 до 3%. Майже 8% компаній віддають більше 10% власного обороту. В середньому на підтримку військових бізнес витрачає 3% свого обороту.

70,3% респондентів заявили, що їх компанії допомагають Збройним силам України, 41,2% вказали на допомогу працівникам та членам їх сімей, 23,1% ММСБ працевлаштовували вимушено переміщених осіб.

Важливо, що бізнес бере активну участь у соціальних проектах та місцевих ініціативах. 19,5% респондентів вказали, що їх компанії здійснювали реалізацію гуманітарних проектів, а 11,4% брали участь у відновлені пошкоджених об’єктів в межах області чи громади.

Лише 9% компаній заявили, що не мають змоги фінансово допомагати.

4. Ситуація на ринку праці.

З одного боку ситуація з персоналом в компаніях залишається стабільною. Частка персоналу, з тих, що працює на поточний момент на умовах скорочення зарплати складає 12,9%. Цей показник суттєво не змінюється протягом останніх двох кварталів.

Так, в листопаді 2023 року цей показник становив 11,2%, а в грудні 2023 – 13,1%. Так само незмінною лишається частка персоналу, що по відношенню на 23 лютого 2022 року, відправлена у відпустку – 7,5%.

З іншого боку помітна тенденція до зростання частки персоналу, що скорочена на поточний момент. Наразі цей показник є найвищим за весь час спостережень в період повномасштабного вторгнення рф до України та складає 29,6%. Попередній локальний максимум цього показника було зафіксовано у вересні 2022 року (28%).

Однак слід відзначити, що після зимового періоду традиційно зростає частка скорочень, тому високе значення не є критичним. В цілому ж, частка скорочених осіб становить від 20 до 30% впродовж останніх двох років.

5. Зовнішньоекономічна діяльність.

62,5% респондентів вказали, що їх компанія не займається зовнішньоекономічною діяльністю. 9,8% компаній здійснюють лише експортні операції, 10,6% - лише імпорті. 9,6% заявили, що здійснюють як експортну та і імпортну діяльність, а 7,6% планують вихід на міжнародні ринки у 2024 році.

6. Ключові проблеми ММСБ

Більшість респондентів відзначили топ-5 ключових проблем, які заважають компаніям відновлюватися та розвивати свою економічну діяльність. 43,2% респондентів вказують на відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників , 47% - відсутність достатнього капіталу, 51,6% - відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів, 55,8% - непередбачувані дії держави, що здатні погіршити стан компанії, 58,2% - непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку.

Серед основних проблем у взаємодії з органами влади керівники та власники бізнесів відмічають блокування податкових накладних (33,7%), відмову від бронювання співробітників (31,5%), затримку з логістикою на кордоні (22,1%), несправедливе рішення під час участі у процедурі державних закупівель (17,3%).

Найбільшу негативну динаміку має фактор бронювання ключових спеціалістів – 31% підприємств зазначають це як проблему. Так, в листопаді 2023 року на проблему з бронюванням вказували 14,6%, в січні 2024 – 19,8%, у березні 2024 – 25,4%.

Натомість, суттєво покращилася ситуація із затримками на кордоні (для порівняння, проблему затримки на кордоні в березні 2024 року вказували 33,7% компаній).

З точки зору наявних фінансових ресурсів та перспектив їх залучення бізнеси в Україні суттєво різняться. Найбільш простим варіантом отримання додаткових фінансових ресурсів є використання банківських кредитів.

Частина компаній має можливості для залучення інвестицій, в тому числі іноземних. Нарешті, в сучасних умовах компанії можуть розраховувати на грантову підтримку з боку держави або різноманітних організацій. Як показало дослідження, бізнеси по-різному відносяться до можливостей залучення ресурсів через наведені канали.

Майже дві третини компаній (64,7%) не мають незакритих кредитних угод. Лише 35,3% підприємств беруть участь у договорах кредитування. З числа цих компаній практично половина (47,7%) мають кредити на суму до 30 тисяч доларів, а 37,5% компаній – від 30 до 100 тисяч доларів. Більші кредити мають лише близько 15% компаній.

Основними перепонами для отримання кредитного фінансування компанії називають: занадто високу ставку за кредитами (55%), побоювання не виконати боргові зобов’язання вчасно (36,1%), недостатню застава (28,9%), коливання валютних курсів (22,9%), складний процес отримання кредиту (22,1%). Лише 9,6% компаній вважають, що бар’єри відсутні.

Найчастіше компанії звертаються до власних накопичених ресурсів як джерела додаткового фінансування – 49,8%. Кредитами українських банків скористалися протягом останнього року 30,3% компаній.

Дослідження проведено Advanter Group в межах проєкту Програми розвитку ООН (UNDP) "Підтримка України" у співпраці з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державною регуляторною службою, Коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України, Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес.

Період опитування: 26.04.2024 – 19.05.2024 р. Всього опитано 502 респонденти - власників та CEO підприємств МСБ.