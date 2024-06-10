Стратегия по развитию кредитования: от поддержки ОПК и энергетики к развитию конкурентоспособной экономики

Рада з фінансової стабільності минулого тижня затвердила Стратегію з розвитку кредитування. Звісно, йдеться не про адміністративні важелі, які змусять банки активніше кредитувати економіку. Це не ринковий метод, та й змушувати потреби немає. Кредитування бізнесу в Україні не припинялося, навіть попри повномасштабну війну, і впевнено зростає з середини 2023 року.

Ба більше, ми бачимо чіткий тренд відновлення ринкового кредитування. В перший рік повномасштабного вторгнення визначальну роль у кредитуванні відігравали державні стимули, такі як програма "Доступні кредити 5-7-9%". Станом на кінець І кварталу 2024 року частка кредитів за програмою знизилася до третини валового працюючого гривневого портфеля. Кредити новим клієнтам поза програмою в державних банках становлять близько 40%, у приватних – понад 50%, а в іноземних взагалі сягнули близько 70%.

Рівень ставок за кредитами стало знижується. Середньозважена ставка за кредитами бізнесу становить 16,7% (а це рівень "мирного" грудня 2019 року). Банки з іноземним капіталом вже пропонують бізнесу кредити за ставкою 14,5%. Отже, позитивний тренд є.

Водночас попит на кредити сегментований, а низка галузей та регіонів стикаються з надпотужними воєнними ризиками. Стратегія покликана спрямувати позитивний тренд в кредитуванні в потрібне русло – виявляє прогалини і дає змогу їх заповнити. Це особливо важливо в умовах все ще нижчого за довоєнний рівень попиту на кредити і загрози його подальшого пригнічення через руйнування ворогом енергетичної інфраструктури.

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Стратегія має на меті забезпечення фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулювання попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема з боку підприємств оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях – "територіях стійкості".

У Стратегії ми сформулювали чіткі цілі та засоби їх досягнення:

кредитування перемоги – підтримка фінансової стійкості оборонних підприємств та їх здатності до інвестування в сучасні технології і розвиток виробничих потужностей;

доступність кредитування – дотримання принципів відповідального кредитування, чіткі кредитні процедури та мінімізація юридичних ризиків;

зниження кредитних ризиків – розширення доступу до інформації з державних ресурсів для кредиторів і додаткові вимоги до оцінювання кредитоспроможності споживача;

підвищення якості кредитного портфеля – скорочення частки непрацюючих кредитів;

екологічна відповідальність – упровадження принципів "зеленогоˮ фінансування з адекватними виключеннями для підтримки кредитування ВПК і енергетичного сектору;

розвиток інфраструктури для малого та середнього бізнесу – торговий факторинг, фінансовий лізинг та продукти фінансування ланцюгів поставок;

фінансова відповідальність – підвищення рівня фінансової грамотності та свідомого підходу населення і підприємців до користування фінансовими послугами;

інновації в фінансових послугах – сучасні технології та цифрові рішення для полегшення доступу до фінансових послуг та підвищення ефективності обслуговування клієнтів.

Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами: активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану та водночас розвиток законодавчої бази для стимулювання ринкового кредитування.

Для успішної реалізації Стратегії:

Національний банк і надалі підтримуватиме макрофінансову стабільність та здійснюватиме регулювання сектору з урахуванням балансу між забезпеченням фінансової стабільності й розвитком кредитування;

Міністерство фінансів стимулюватиме ризик-апетит державних банків до кредитування пріоритетних галузей та сфокусує інструментарій державних гарантій на кредитування проєктів на "територіях стійкості";

Міністерство економіки зосередиться на удосконаленні механізмів державних програм для визначених пріоритетних галузей економіки та підприємств на територіях з високими воєнними ризиками.

Ми налаштовані рухатися максимально швидко і вже приступили до реалізації Стратегії – правління Національного банку затвердило перехідні вимоги до банків для поступового запровадження нової структури капіталу та вимог до його достатності. Національний банк ретельно підійшов до впровадження цих змін, маючи на меті не лише забезпечити підтримання фінансової стабільності системи, але і здатність банків підтримувати кредитування економіки. Завдяки виваженому формулюванню перехідних положень, ураховуючи прогнози показників діяльності банків, банківська система зможе забезпечити значний потенціал кредитування.

В кінцевому підсумку наша Стратегія сприятиме розширенню доступу бізнесу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва, залученню в економіку внутрішніх та зовнішніх інвестицій, створенню нових робочих місць і, сподіваюся, поверненню мільйонів українців з-за кордону. Отже, впровадження Стратегії – це без перебільшення питання фінансової безпеки країни і водночас прикладний інструмент для розбудови динамічної та конкурентоспроможної економіки, здатної до сталого розвитку та інтеграції до спільноти розвинених країн ЄС.

Сподіваюсь також на подальші кроки та рішення щодо відображення пріоритетів цієї Стратегії у стратегічних настановах уряду для державних банків та ключових показниках їхньої ефективності.

Стратегія буде оприлюднена найближчим часом.