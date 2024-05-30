Карточное мошенничество растет. Как защититься

За даними НБУ, у 2023 році майже 90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних користувачів. Торік сума збитків через шахрайське використання платіжних карток перевищила 800 млн грн, що більш як на 70% перевищує показники 2022 року.

Крім того, за аналізований період на 25% збільшилася кількість сумнівних операцій: вона перевищила 270 тис. Які ж системи захисту використовуються в платіжних картках для протидії використовування карток сторонніми особами?

Насамперед це система підтвердження особи при здійсненні операцій: використання особистого коду при вході в мобільний застосунок, підтвердження операцій з купівлі та операцій з перерахунку коштів через смс з одноразовим паролем чи повторне використання пароля в мобільному застосунку.

Також елементом безпеки є верифікований дзвінок оператора банку в разі підозріло надмірної активності за картою (але оператор банку ніколи не вимагатиме розголошення особистих даних громадянина).

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Ще важливий момент для більш надійного захисту — це прив’язування номера телефону (SIM-карти) до особистих даних. Іншими словами — добровільне посилення ідентифікації клієнта.

Якщо ж відкинути вигадливість карткових злочинців, то можна сказати, що технічно платіжні картки є максимально захищеними, безпечними та надійними для їх користувачів.

Головне завжди дотримуватись правила — нікому і ніколи не розголошувати всю "вихідну" інформацію про картку: номер, термін дії, CVV-код, логін та пароль для входу в банківський застосунок, одноразові паролі.

Ін’єкція проти "карткових" недуг

Найголовніші ризики втратити кошти з картки криються в недостатній обізнаності або ж довірливості громадян, наприклад, у поводженні з отримуваними листами та повідомленнями від буцімто "благодійників", що обіцяють фінансову допомогу, але для її отримання чомусь необхідно вказати особисті дані картки.

Окрім таких фейкових смс та поштових розсилок шахраї, отримавши злочинним шляхом коди доступу громадян до застосунків мобільних операторів, можуть виготовити дублікати SIM-карт як фізичних, так і електронних.

Щоправда, контрактним абонентам така "схема" ошуканства не загрожує, персоналізовані SIM-карти неможливо підробити.

Громадянам варто звернути особливу увагу ще й на телефонне шахрайство — досить професійне на рівні НЛП "вмовляння" надати необхідні карткові реквізити буцімто від працівників фінустанови.

Також бажано відповідально поставитися до оплати карткою на сумнівних інтернет-майданчиках або ж до розголошення особистих даних на виконання умов участі в якійсь "вигідній", "безпрограшній" лотереї чи конкурсі.

Вочевидь, чим більша кількість активних інтернет-користувачів, тим частіше трапляються випадки шахрайства саме в "мережі".

Адже далеко не всі нові користувачі інтернетом, особливо це стосується громадян середнього та похилого віку, можуть розпізнати шахраїв, не піддатися на навіювані позитивні емоції (наприклад, пропозиції придбати коштовний товар майже за безцінь) або ж навпаки — на апеляцію шахраїв до страхів втратити кошти (наприклад, маніпулятивне залякування, що гроші з картки "зникнуть").

Тому важливою була і залишатиметься надалі всебічна роз’яснювальна робота фінустановами, збільшення обізнаності громадянами в шахрайських схемах, запобігання будь-яким спробам шахраїв заволодіти персональними коштами, і навіть закріплення засторог на рівні інстинктів.

Втеча від "пластику"

Для того, щоб з’ясувати, куди ж рухатиметься розвиток платіжних карток, варто виокремити головні переваги найрозповсюдженіших з них.

Переваги дебетових карток

Отримання зарплати, виплат за депозитом, отримання пенсії чи соціальних виплат.

Нарахування % на залишок коштів (дебетову картку можна використовувати для зберігання і накопичення коштів).

Можливе оформлення віртуальної картки без відвідин банку.

Зручність в оплаті покупок, зняття готівки в банкоматах та здійсненні внутрішніх переказів без комісії.

Здійснення онлайн-валютообміну (купити або продати іноземну валюту).

Користування кешбеком.

Переваги кредитних карток

Завдяки наявності кредитного ліміту вона дає клієнту більше фінансової свободи. Тобто замість того, щоб кілька місяців накопичувати, бажаний товар можна придбати будь-якої миті.

Безвідсотковий період користування кредитними коштами.

Оформлення віртуальної кредитної картки без відвідин банку;

Отримання коштів на картковий рахунок з вільним використанням кредиту без прив’язки до цільового використання.

Автоматичне визначення розміру кредитного ліміту.

Розрахунок без комісій та переплат.

Переваги універсальних карток

Користування власними грошима або кредитним лімітом із пільговим періодом без переплат.

Можливість сплачувати в усіх торгових точках в Україні та за кордоном, а також в інтернеті.

Придбання товарів за послугами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка";

Можливість здійснення різних видів транзакцій, включаючи виплати зарплати, покупки, перекази грошей тощо.

На мій погляд, найближчими роками головним векторами розвитку платіжних карток стануть нові ефективні способи захисту персональних даних та поступова універсалізація карток, тобто поєднання основних, первинних функцій карток для різних потреб в одній картці (особливо це стосується відкриття депозитів та отримання кредитів).

Крім того, важливим стане розвиток віртуальних карток — тобто поступова відмова від "пластику". Також цілком можливе поступове впровадження функції "мультивалютності" в одній картці — відповідно зменшуватиметься потреба у відкритті окремої картки для перерахунку валюти на картки іноземних банків, або здійснення покупок за кордоном.

Тією чи іншою мірою, розвиток карток буде нерозривно пов’язаний з посиленням захисту персональних даних клієнтів. Адже безпека користувачів почасти і є одним з елементів сервісу та зручності.

Водночас значно посилиться розвиток віртуальних карток, як найбільш сучасного способу здійснення безконтактних платежів, натомість очікується скорочення "пластику".

Можна спрогнозувати, що на тлі технічного розвитку, як, наприклад, можливості зняття готівки в банкоматі за QR-кодом, у найближчі 2-3 роки понад 70% всіх банківських карток стануть віртуальними".