На работу требуются директора. Как работает система кадрового резерва Фонда госимущества

У серпні 2023 року у тестовому режимі запрацювала Система кадрового резерву, створена Офісом цифрової трансформації Фонду державного майна України.

Наразі її основна функція – організація ефективного підбору кваліфікованих кандидатів на посаду директорів державних підприємств.

За понад пів року система вже допомогла знайти сотні потенційних управлінців у держсектор, хоча працює лише тестово і буде доповнюватися та вдосконалюватися.

Навіщо потрібна Система кадрового резерву?

Пошук кваліфікованого керівництва на держпідприємства десятиріччями був процесом складним, нерідко корумпованим та бюрократизованим. Часто інформація про наявність подібних вакансій була обмежено доступна, а посади займали "за знайомством".

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Врешті такі керівники не могли ефективно управляти держкомпаніями та створювали там власні корупційні оази.

Раніше кандидатам було складно знайти інформацію про вакансії (хоча вона була на сайті ФДМУ). Відповідно потенційні претенденти на керівні посади не подавали свої резюме, або їх надходило лише кілька за місяць – і ті могли не відповідати вимогам.

Тож підприємство могло місяцями чи навіть роками очікувати керівника, при цьому належно не працювати без очільника.

Нова система від ФДМУ покликана вирішити ці та інші проблеми, зробити процес пошуку директорів державних підприємства прозорим та систематизованим, а результат – максимально якісним.

Як працює Система і що потрібно знати потенційним кандидатам?

Інформація про роботу системи доступна на сайті. На цьому ресурсі кожен може переглянути, які нині є відкриті керівні вакансії у держкомпаніях. Там же – обрати із переліку ту, яка цікавить потенційного кандидата найбільше. Вакансії одразу розділені за галузями та типом підприємства.

При переході на пропозицію, кандидат бачить інформацію про держкомпанію або господарське товариство, вимоги до майбутнього керівника та перелік документів, який потрібно подати для участі в розгляді. Якщо вакансія зацікавила претендента, він може надіслати відповідну заявку.

Людина може як взаємодіяти із конкретною вакансією, так і одночасно подати свою анкету до загального кадрового резерву, з якого також будуть обирати керівників держпідприємств або господарських товариств.

Обидва варіанти потребують проходження певного переліку кроків, які детально описані в інструкції на сайті.

Серед них: підтвердити електронну пошту, ввести персональні дані, завантажити необхідні документи, відповісти на питання, зокрема, про професійний досвід, та завершити процес подачі анкети.

Працівники ФДМУ опрацьовують кожну надіслану заявку щодо повноти та коректності заповнених даних та наданих документів. Якщо на цьому етапі не виникає проблем, кандидата перевіряють служба безпеки Фонду та інші державні органи (хто саме – залежить від вакансії).

Це потрібно, оскільки такі керівні посади – вкрай відповідальна робота, яка надає доступ до важливої інформації чи до ресурсів стратегічних держпідприємств.

Коли кандидат успішно проходить всі етапи перевірки, інформація про нього надходить до департаменту ФДМУ, який займається підбором керівників на підприємства, що знаходяться в управлінні Фонду.

Щодо кожної вакансії проходять засідання робочої групи. До неї входять працівники Фонду держмайна та можуть запрошувати представників громадянського суспільства.

Ця робоча група опрацьовує всі отримані відгуки кандидатів, а також ті анкети із кадрового резерву, які відповідають вимогам вакансії. Врешті вона обирає серед них ту людину, якій надсилають пропозицію працевлаштування.

Вимоги до кандидатів на посаду керівника різняться від вакансії до вакансії, адже специфіка роботи кожного підприємства різна. Але є критерії, яким повинні відповідати всі без винятку кандидати.

Це, наприклад, володіння державною мовою, вища освіта другого рівня (ступінь магістра), керівний досвід від 5 років тощо.

Перші результати та плани щодо вдосконалення Системи

Наразі потенційні керівники подали вже понад 400 анкет-резюме до кадрового резерву (майже 250 з них – за період із січня до травня). Це кількість саме тих, хто завершив процес заповнення даних та завантажив всі необхідні документи.

Загалом сайт із вакансіями щомісяця відвідують понад 3 тис. користувачів, і ця цифра постійно зростає.

Це доводить інтерес кандидатів до цього ресурсу та загалом до працевлаштування на керівні посади в держкомпаніях. Також це показник необхідності повноцінного впровадження такої автоматизованої системи та її вдосконалення.

Перші результати її роботи навіть в тестовому режимі – це 40 підібраних директорів підприємств чи членів наглядової ради, які вже виконують свої обов'язки. Наприклад, це керівники ДП "Наш дім" та ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів", члени наглядової ради ПАТ "Сумихімпром". Наразі ще для десятків вакансій відбувається опрацювання поданих заявок та відбір кандидатів.

Станом на травень 2024 року Фонд пропонує понад 130 вакансій керівників державних підприємств чи господарських товариств. Найбільше, 38 пропозицій, є в галузі надання інженерних, наукових та інших професійних послуг, 31 – у сільському господарстві, ще 23 – у переробній промисловості. Є також вакансії в галузях будівництва, торгівлі, транспорту, інформації та телекомунікацій тощо.

Для того, щоб всі ці вакансії закривалися швидше та ефективніше, а користувачам було комфортніше взаємодіяти із системою, ФДМУ планує додати до неї новий функціонал.

Невдовзі запрацює кабінет кандидата – там він зможе зареєструватися, заповнити профіль, підвантажити документи і в один клік відгукуватися на вакансії. У кабінеті кандидат відслідковуватиме свої відгуки та за необхідності змінюватиме інформацію свого профілю.

Щоб спростити верифікацію кандидата та зробити її більш надійною, технічні працівники Фонду розробляють можливість входу в особистий кабінет через цифровий підпис чи сервіс "Дія". З цим функціоналом частина документів автоматично з’являтиметься в профілі кандидата і не буде потреби їх окремо завантажувати.

Також Систему кадрового резерву синхронізують із HRMIS (сервісом збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації щодо державних службовців) та з деякими державними реєстрами.

З часом первинну технічну перевірку щодо правильності та повноти наданої кандидатом інформації виконуватимуть не працівники ФДМУ в ручному форматі. Це робитиме сама система за прописаними алгоритмами. Автоматизація пришвидшить процес та прибере на цьому етапі "людський фактор".

В планах – додати чат з консультантом Фонду, щоб кандидат у процесі подачі документів та заповнення заявки міг уточнити питання, які йому можуть бути незрозумілі.

Фонд наразі отримує такі питання через електронну пошту, соціальні мережі. Однак окремий чат безпосередньо на сайті значно пришвидшить комунікацію.

Робота Системи кадрового резерву розвіює уявлення про те, що взаємодія із державою – це дуже складно, а отримати керівну посаду – це шлях через корупцію або зв'язки.

Нині Фонд відкрито демонструє, кого та на які підприємства шукає, публічно закликає кандидатів, які відповідають вимогам, долучатися до розвитку державного підприємництва.