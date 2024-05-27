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Требования к кандидатам растут, но не зарплаты: легко ли нанимать айтшников в 2024 году

Требования к кандидатам растут, но не зарплаты: легко ли нанимать айтшников в 2024 году

Как изменились зарплаты в ИТ-отрасли и спрос на специалистов в Украине за период войны? (укр)
Понедельник, 27 мая 2024, 15:22
Стас Шихов
CEO ITExpert

Ринок талантів в IT значно змінився з початку повномасштабного вторгнення. І хоч кількість відгуків на вакансії побільшала, говорити про зміну вектора на 180° та "ринок роботодавця" зарано. 

Як змінився попит на кандидатів в різних напрямках в IT

На деякі вакансії стало значно легше наймати айтівців — до прикладу, пошук QA Engineer або React Developer не викличе у вас труднощів. Такі кандидати активно відгукуються на вакансії та загалом отримують менше пропозицій, ніж у гарячому 2021. 

Зараз вакансії тестувальника-автоматизатора на Djinni отримують 50 відгуків, тоді як до повномасштабного вторгнення їх кількість могла становити до десяти.

Водночас криза торкнулася ринку IT-кандидатів неоднорідно. Думати, що всі айтівці відчувають брак пропозицій та готові працювати за мінімальну зарплатню — не більше, аніж когнітивне викривлення. Найняти умовного Software Architect з сильним досвідом за $3 тис. усе ще не вийде.

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У топі запитів роботодавців, за моїм досвідом, опиняються зокрема Embedded Developer’и з досвідом калібрування дронів чи знань радіоелектроніки. Такі навички затребувані як на продуктах для потреб військових, так і на сучасних цивільних проєктах. 

Кадровий голод серед компаній, які наймають таких фахівців, особливо відчутний — постійно масштабувати команду без додаткових активностей не вийде. Серед них:

  • розвиток бренду роботодавця,
  • співпраця з ВНЗ,
  • внутрішні навчальні ініціативи (upskilling та reskilling).

Окремо варто згадати і нетехнічних фахівців в IT бізнесах. Вакансії маркетологів, бізнес-аналітиків, менеджерів з продажів часом закрити складніше за вакансію Data Scientist. 

Річ у тім, що фокусі компаній знаходиться залучення клієнтів (особливо на іноземних ринках), а це створює додаткову конкуренцію на таланти на позиціях, які за це відповідальні. 

Так за даними DOU, маркетинг залишається в топі за кількістю вакансій — 545 у квітні, а одразу за ним Sales із 324 відкритими позиціями.

Збільшити не можна зменшити: динаміка зарплат в IT

Медіанна зарплата розробників вперше зменшилася з початку повномасштабного вторгнення. І хоч ця зміна виглядає некритично ($3300 проти $3435 пів року тому), тенденція має тривожний характер для айтівців.

Однак, за моїми спостереженнями, компанії не схильні штучно занижувати зарплатну пропозицію фахівцям. У бізнесу є розуміння: навіть якщо такі айтівці погодяться на офер зараз через брак роботи, пізніше їх з легкістю можуть переманити конкуренти на ринкову зарплатню. Ризики неуспішного наймання коштують дорожче за умовні $250-500.

У топі наймів Djinni вже опинилися офери для кандидатів з зарплатними очікуваннями у $10 тис. А за досвідом спілкування з іноземними та українськими клієнтами, скажу, що представники компаній мають розуміння ринкових зарплат (якщо й не на початку підбору, то з коректурами в процесі).

Що рідко зустріти зараз у пропозиції зарплат кандидатам — так це штучне завищення зарплатних діапазонів, як це було 2-3 роки тому. Випадки формату "переманили на +$2 тис." стають міфічними. 

Хоч контрофери й лишаються актуальними, за айтівців борться не у зарплатні — частіше мова про кар’єрний та професійний ріст, або взагалі нефінансові фактори. До прикладу, один з наших кандидатів на позицію Team Lead відмовився від оферу через небажання підводити команду на поточному проєкті (без нього команда у аутсорсі була б розформована).

Чи так легко найняти будь-якого розробника?

Зустрічаюся з думкою представників компаній про те, що айтівці активно відгукуються на вакансії будь-якого рівня. Чи дійсно кількість відгуків на вакансії прямо впливає на те, чи легко закрити позицію? Якщо коротко: ні.

За внутрішнім дослідженням ITExpert, у якому було проаналізовано понад 500 відгуків кандидатів на позиції високого рівня в IT, у середньому подібні вакансії збирають близько 22 резюме. 

І лише з трьома фахівцями з цієї кількості проводять співбесіду. Основна причина такої низької конверсії — невідповідність критичним вимогам позиції. Тобто рекрутери можуть витратити додатковий час на уточнення важливих питань та скринінгу досвіду безрезультатно.

Окрім того, трьох відгуків недостатньо, щоб успішно найняти новачка в команду. Зазвичай IT-компаніям необхідно з удвічі, а інколи й утричі більше співбесід з різними кандидатами.

Причина цьому не лише у неоднорідності попиту на таланти та дискомунікації між роботодавцями та ВНЗ/розробниками курсів, але й у загальному підвищенні очікувань від айтівців

Кризовий стан та спад популярності IT-продуктів призводить до того, що "роздуті" у ковідний час штати скорочують. Пріоритет бізнесу — наймання перформерів (прим. ред. фахівців з високою продуктивністю).

Бізнес не потребує будь-яких кандидатів в IT. Бізнес потребує сильних фахівців. Інколи недостатньо просто володіти Java, потрібно мати й доменний досвід чи більш рідкісну експертизу в інструментах/технологіях.

До подібних тенденцій варто ставитися як до ще одного етапу розвитку IT — ринок перебудувався і вимоги виросли. Аналогічне вже траплялося у 2000-х, коли розробка кастомних сайтів протиставлялася напівготовим рішенням на базі Wordpress. 

Звичайно, розробники складних рішень мали вищий рівень навичок та, в результаті, отримували вищу пропозицію за зарплатнею.

Як підсумок, якщо зараз ви відкриваєте у команду стандартну позицію Middle розробника без особливих вимог, допустимо вважати, що закрити її буде нескладно. 

Однак при підборі Solution Architect з досвідом у Blockchain критично важливо звертати увагу на місткість ринку кандидатів. Це стосується будь-яких позицій високого рівня чи з рідкісними знаннями. 

Лише вибудовуючи правильні очікування від рекрутингу, ви зможете знижувати вартість наймання та успішно закривати будь-які вакансії.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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