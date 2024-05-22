Приближается дедлайн отчетности для компаний Дія.City: как не потерять статус резидента

Для отримання статусу резидента та доступу до переваг правового режиму Дія Сіті, компанії повинні відповідати вимогам, визначеними статтею 6 закону "про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Цих вимог вони мають дотримуватися протягом усього строку резидентства.

Щороку, для підтвердження відповідності законодавчим критеріям, резиденти Дія.City повинні подавати звіт про відповідність до Мінцифри разом із незалежним аудиторським висновком.

Чи вимагається подання звіту та незалежного висновку під час дії воєнного стану?

Із впровадженням воєнного стану в Україні резиденти Дія.City були звільнені від обов’язку готувати та подавати до Мінцифри щорічний звіт і незалежний висновок аудитора.

Проте 17 лютого 2024 року набула чинності постанова КМУ №163, яка повертає попередні зобовʼязання.

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Варто зазначити, що резиденти Дія.City, які були зареєстровані до набрання чинності постанови та не відповідали у 2023 році всім критеріям, не втратять статус резидента у 2024 році.

А от ті, які не подадуть звіт та незалежний висновок, будуть позбавлені статусу резидента Дія.City.

Як та коли подавати звіт про відповідність та незалежний висновок

Порядок і строки подання та розгляду визначені у постанові №1492. У самому тексті постанови на сайті Кабміну є форма звіту та порядок її заповнення.

Звіт для незалежного висновку можна подати двома шляхами:

через державний вебпортал Дія.City;

надіслати листом на електронну адресу, призначену для комунікації із заявниками та резидентами Дія.City.

Резиденти, які були зареєстровані після набрання чинності Постанови №163, мають подати початковий звіт про відповідність, складений за підсумками трьох повних календарних місяців, наступних за місяцем, у якому набуто статус резидента Дія.City та річний звіт.

Річний звіт про відповідність потрібно подавати до уповноваженого органу не пізніше 1-го червня року, наступного за звітним. Звітувати необхідно за період із 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року.

Для прикладу: якщо компанія набула статусу резидента Дія.City 15 квітня 2023 року, то у 2024 році звітується за період з 1 травня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

Звіт про відповідність має включати:

1) Відомості про відповідність резидента Дія.City вимогам, визначеним ст. 6 Закону;

2) Твердження про розмір середньої місячної винагороди працівникам та/або гіг-спеціалістам за кожен календарний місяць звітного періоду;

3) Твердження про середньооблікову кількість працівників та гіг-спеціалістів резидента Дія.City за підсумками кожного календарного місяця звітного періоду;

4) Твердження про розмір частки кваліфікованого доходу резидента Дія.City, отриманого за звітний період, у загальному доході резидента Дія.City, отриманому за звітний період;

Звіт про відповідність готує безпосередньо резидент Дія.City, а незалежний висновок — субʼєкт аудиторської діяльності. Висновок надається за результатами перевірки тверджень резидента Дія.City, викладених у річному звіті про відповідність.

Хто має право надавати незалежний висновок та де шукати аудитора

Незалежний висновок має надавати суб’єкт аудиторської діяльності, який згідно з законодавством України, має право на такі послуги.

Інформація про аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності знаходиться у відповідному Реєстрі, який адмініструється Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД).

Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити такий аудит резидентам Дія.City, представлені в 3-му та 4-му розділах цього Реєстру.

Як відбувається аудит і як до нього підготуватися

Аудит Дія.City призначений перевірити, чи правдива інформація зазначена резидентом у його звіті про відповідність.

Перед аудитом, окрім звіту, потрібно підготувати документи, які, підтверджують розрахунки тверджень резидента Дія.City.