Будущее принадлежит тем, кто внедряет инновации: как Украине догнать развитые страны мира

Згідно з даними звіту WEF "The Future of Growth 2024", показники ВВП різних країн напряму залежать від того, наскільки інноваційними є їхні економіки.

Якщо середній бал інноваційності держав з низьким доходом — 26,8, то показник економік з високим рівнем доходу вдвічі більший — 59,4. Розвинені держави мають високу спроможність створювати нові технології та інноваційні бізнес-моделі, саме вони концентрують у себе передові центри розробки.

Натомість країни, що розвиваються, здебільшого адаптують та поглинають наявні технології, намагаючись скоротити розрив.

Зв’язок інновацій та зростання економіки

Якщо економіка не зацікавлена в інноваціях, вона не може бути ефективною та конкурентоспроможною на глобальному ринку. Країни з високим рівнем інноваційності інвестують значні ресурси у дослідження, розробки, освіту та науку.

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Це сприяє розвитку високотехнологічних індустрій, які виробляють товари та послуги з високою доданою вартістю. Якщо продаж сировини проносить обмежений заробіток, то готова продукція, вироблена завдяки інноваційним технологіям, здатна збільшити дохідність у десятки разів.

У такий спосіб країни, які розвивають і підтримують інноваційне середовище, здебільшого, досягають вищих рівнів економічного добробуту та вищого ВВП на душу населення.

Розподіл країн світу згідно з їхнім рівнем економічного розвитку (високий, вище середнього, нижче середнього та низький) та рівнем інноваційності (від 0 до 100) Джерело: WEF. The Future of Growth Report 2024.

Водночас економіки, які ігнорують швидкий розвиток інновацій, технологій та цифровізацію, ризикують залишитися позаду, втрачаючи продуктивність та ефективність.

Причому з роками розрив у технологічних можливостях між країнами, що розвиваються, та розвинутими економіками дедалі збільшується:

Збільшення цифрового розриву Джерело: WEF. The Future of Growth Report 2024

Інноваційний потенціал України

Україна має індекс інноваційності 46,4 — трохи більший за середньосвітовий (45,2). За цим показником наша держава є абсолютним лідером серед країн з низьким рівнем доходу (lower middle).

Ба більше, ми випереджаємо майже всі країни з доходом вище середнього (upper middle) — попереду нас лише Малайзія та Таїланд з незначним відривом, а також нас обганяє більшість країн з високим рівнем доходу.

Отже, в Україні є потужний ресурс, необхідний для швидкого зростання країни. Це екосистема талантів і технологій — наявні фахівці, рівень освіти й технологічності:

Показники інноваційності України у порівнянні із середньосвітовими Джерело: WEF. The Future of Growth Report 2024.

ІТ-сектор продовжує бути важливою складовою української економіки: у 2023 році він приніс $6,7 млрд завдяки експорту своїх послуг і займає понад 40% всього українського експорту послуг. Частка експорту українських ІТ-послуг у ВВП становить 4%.

Це дещо менше показників 2022 року — 4,6%, проте значно більше, ніж довоєнний показник 2013 року — 0,7%.

Українські компанії зарекомендували себе на світовому рівні як надійного партнера, а під час війни, попри ризики та побоювання зі сторони глобальних клієнтів, довели світу свою стійкість, стабільність та прагнення працювати, створювати нові технологічні напрямки.

Наразі існує великий потенціал для України у розвитку Military-tech та кібербезпеки. Так, у порівнянні з 2014 роком, галузь військово-технічних рішень зросла від 3 до 7 разів, залежно від сфери. Мінцифри визначило цей напрямок як пріоритетний напрямок на найближчі роки.

Українські розробки, перевірені та протестовані в умовах повномасштабної війни, можуть бути цікавими й для наших західних партнерів, адже країни Європи та США також готові інвестувати в підвищення безпеки. Наприклад, Польща уже сьогодні витрачає на оборону 3,9% ВВП, США — 3,49%, Греція — 3,01%.

Проте варто зважати й на ризики. Мобілізація та відплив людського капіталу можуть лишити Україну головного ресурсу для досягнення будь-якої стратегії втілення інновацій.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, зараз у світі налічується 6,3 млн українських мігрантів, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення. Наразі невідомо, скільки з них повернуться додому, але експерти вже прогнозують демографічну кризу у недалекому майбутньому.

Досвід розвинених країн: Сінгапур та Ізраїль

У своїй стратегії з розвитку інноваційної економіки Україна могла б рівнятися на Сінгапур та Ізраїль. Обидві країни є прикладами того, як можна досягти значного економічного зростання та соціального прогресу за досить короткий час, попри відносно обмежені природні ресурси та складні геополітичні умови.

Зараз ВВП Сінгапуру — $108,733 на душу населення, країна входить до топ-3 економік світу. А ще 60 років тому, на момент проголошення незалежності від Малайзії, вона не мала не лише власної армії та економіки, але й вільного доступу навіть до базових благ, як-от прісна вода.

Більшість сінгапурців жили в злиднях. Основою економічних перетворень стала концепція національного інтересу, яка передбачала, що політичне виживання Сінгапуру можливе лише за швидкого економічного розвитку, у центрі якого є освічена людина.

Головними напрямками реформ стали боротьба з корупцією, освіта та залучення у країну іноземних інвестицій.

Роблячи ставку на інноваційність, у Сінгапурі створили умови, максимально привабливі для іноземного бізнесу. Влада ліквідувала більшість адміністративних бар'єрів для відкриття компаній, а також звільнила підприємців від податків на 5, а потім і 10 років.

Щоб подолати демографічні виклики, до країни активно залучали іммігрантів для підтримки робочої сили. Як наслідок, Сінгапур став високоефективною економікою, показник інноваційності якої сягає 76,4.

Ізраїль — країна, яка завдяки величезній кількості високотехнологічних компаній стала відомою як країна стартапів. Ця назва походить від однойменного бестселера Дена Сенора і Саула Сінґера.

Згідно з їхньою оцінкою, високий рівень освіти зокрема у сферах науки, технологій, інженерії та математики (STEM), створив фундамент для розвитку інновацій. Ізраїльські університети та науково-дослідні інститути є джерелом передових досліджень та розробок.

У свій час ізраїльтяни зрозуміли критичність наявності талантів у країні, адже очікувати на нове покоління не було коли, й розробили дієву стратегію залучення "мізків".

Ізраїльське суспільство вирізняється високим рівнем прийняття ризику та підтримкою новаторських рішень й підприємництва, стверджують Ден Сенор і Саул Сінґер. Водночас ізраїльський уряд активно заохочує інноваційний сектор через різноманітні програми, гранти та податкові пільги.

При цьому велика кількість технологічних інновацій в Ізраїлі походить з військового сектору та необхідності забезпечувати свою безпеку, що також є актуальним фактором і для України.

Шлях розвитку для України

З початку повномасштабного вторгнення українські бізнес-лідери демонструють стійкість і відданість: знаходять нові можливості для зростання, створюють робочі місця, наповнюють бюджет країни, залучають інвестиції та виконують зобов'язання перед західними партнерами.

Відкритим залишається питання до держави: яку стратегію розвитку ми обираємо? Наприклад, якщо ми хочемо наслідувати досвід Ізраїля та робити ставку на освіту, підприємництво та інновації, потрібно вже здійснювати певні кроки у цьому напрямку.

Насамперед — берегти той людський ресурс, який все ще залишається в країні. Для цього потрібна державна політика зі збереження талантів.

Не менш важливий напрямок зусиль — заохочувати закордонні інвестиції. Вже зараз світові гравці ретельно аналізують можливості інвестувати в Україну. Дієва судова реформа, податкові пільги й стимули з боку уряду, а також спрощення бюрократичних процедур для реєстрації та роботи бізнесу можуть прискорити залучення інвестицій, навіть попри повномасштабну війну.

Свіжий приклад: у грудні 2023 року компанія Intel анонсувала найбільшу за весь час своєї присутності інвестицію в Ізраїль на суму в $25 млрд для будівництва нового заводу з виробництва мікросхем. У межах угоди Intel отримала від ізраїльського уряду грант у розмірі $3,2 млрд.

Майбутнє належить тим, хто впроваджує інновації — мантра для перемоги над ворогом та стратегії розвитку України. Але інновації не трапляються без людей. З огляду на складні умови, як-от повномасштабна війна, економічна ситуація та сусідство, якого ми не можемо позбутися, збереження талантів — одна з небагатьох наявних опцій.

І ми не маємо права втратити її. За наявності людського капіталу та інвестицій Україна буде потужним конкурентом і постачальником інноваційних рішень для багатьох розвинених країн.