Деньги в обмен на реформы: вызовы для реализации Ukraine Facility

Після двох років повномасштабної російської агресії Україна стоїть перед безпрецедентними викликами відбудови та відновлення.

Масштабні руйнування інфраструктури, економічні втрати та гуманітарна криза вимагають мобілізації колосальних ресурсів та скоординованих зусиль як від самої України, так і від міжнародної спільноти.

У цьому контексті Європейський Союз виступив з ініціативою Ukraine Facility - комплексним планом підтримки реформ та інвестицій в Україні на 2024-2027 роки обсягом 50 млрд євро.

Цей план покликаний не лише допомогти Україні впоратися з нагальними потребами відбудови, але й закласти фундамент для прискорення економічного розвитку та наближення до членства в ЄС.

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18 березня Кабінет Міністрів України ухвалив план для програми Ukraine Facility, в якому закладено 69 напрямків реформ та 151 індикатор виконання. Програма складається з трьох основних компонентів:

План підтримки України (38,27 млрд євро). Це пряма бюджетна підтримка у формі позик (33 млрд) та грантів (5,27 млрд) для покриття нагальних фінансових потреб держави та реалізації реформ, необхідних для відновлення економіки та євроінтеграції.

Фінансування буде прив'язане до виконання конкретних індикаторів реформ та надаватиметься щоквартально (близько 400 млн євро за виконання кожного зі 151 індикаторів). 20% грантових коштів (1,05 млрд) мають бути спрямовані на потреби регіонів.

Інвестиційний фонд (6,97 млрд євро). Це механізм зниження ризиків для залучення інвестицій у пріоритетні сектори економіки через фінансування проєктів українських компаній від ЄБРР, ЄІБ та інших міжнародних інституцій. Це стимулюватиме приватні інвестиції та сприятиме модернізації ключових галузей. Технічна та адміністративна підтримка (4,76 млрд євро). Це допомога Уряду у синхронізації законодавства з ЄС та реалізації структурних реформ, розбудові спроможності органів влади на всіх рівнях та підтримка громадянського суспільства. Також передбачені кошти на покриття субсидій по кредитах.

Таким чином, Ukraine Facility поєднує масштабну фінансову допомогу для подолання наслідків війни з вкрай необхідними інвестиціями у відновлення та розвиток економіки.

Однак ключовою особливістю програми є її обумовленість прогресом реформ - більша частина коштів надаватиметься лише за умови досягнення Україною погоджених індикаторів трансформацій у різних сферах. Це робить Ukraine Facility не просто планом відбудови, а комплексним інструментом модернізації України.

Амбітна програма реформ

У рамках Ukraine Facility Україна зобов'язалася реалізувати надзвичайно амбітну програму реформ та інвестицій, що охоплює ключові сектори економіки та державного управління. План поділяється на базові реформи, економічні реформи та трансформації у пріоритетних галузях.

Базові реформи покликані зміцнити інституційний фундамент для прискорення економічного відновлення.

Вони включають: реформу державного управління для формування професійної та ефективної державної служби; реформу управління державними фінансами для збільшення доходів, скорочення дефіциту та оптимізації видатків бюджету; судову реформу для забезпечення верховенства права та справедливого правосуддя; посилення боротьби з корупцією відповідно до міжнародних стандартів.

Економічні реформи спрямовані безпосередньо на розвиток ключових ринків та покращення умов для бізнесу.

План передбачає: розвиток фінансових ринків для розширення доступу підприємств до кредитних ресурсів; реформу управління держпідприємствами для підвищення їх ефективності та залучення інвестицій; заходи з розвитку людського капіталу, включно з реформами освіти, охорони здоров'я та ринку праці; дерегуляцію та спрощення умов ведення бізнесу для стимулювання розвитку МСП та залучення інвестицій; подальшу децентралізацію та зміцнення спроможності місцевого самоврядування.

Ukraine Facility приділяє особливу увагу п'яти секторам, які мають стратегічне значення для економіки та найбільший потенціал зростання:

Енергетика. Агропромисловий комплекс. Транспорт та інфраструктура. Критичні сировинні ресурси та переробна промисловість. ІТ та цифрова економіка.

Потенційний економічний ефект

За оцінками Уряду, успішна реалізація плану Ukraine Facility разом з підтримкою інших донорів може вивести Україну на траєкторію стрімкого економічного зростання в повоєнне десятиліття.

За оптимістичним сценарієм реальний ВВП може відновитися до рівня 2021 року вже у 2028, а до 2033 року зрости на 40% порівняно з довоєнним рівнем завдяки структурному впливу реформ та інвестицій. Такі темпи дозволять Україні повторити успіх країн Східної Європи на етапі їх інтеграції до ЄС та суттєво скоротити розрив у якості життя з європейськими країнами.

Окрім кількісного зростання, План закладає основу для якісної трансформації економіки. Послідовна імплементація європейських норм, розвиток конкуренції та підприємництва, цифровізація та "зелений" перехід мають зробити структуру економіки більш ефективною, диверсифікованою та стійкою до зовнішніх шоків.

Залучення масштабних інвестицій у ключові сектори не лише компенсує втрати війни, але й закладе фундамент довгострокової конкурентоспроможності. Інтеграція українського бізнесу до європейських ланцюгів доданої вартості розширить експортні можливості та стимулюватиме впровадження нових технологій.

Виклики на шляху реалізації

Попри амбітність та потенційні переваги плану Ukraine Facility, на шляху його реалізації стоять чималі виклики і ризики, які не можна недооцінювати. Передовсім, успішність реформ критично залежатиме від здатності України подолати корупцію, яка досі залишається однією з головних перешкод для розвитку.

Попри створення антикорупційної інфраструктури та певні успіхи в підвищенні прозорості, корупція досі пронизує багато сфер суспільного життя, від державних закупівель до судової системи.

Тісно пов'язаною проблемою є незавершеність інституційних реформ. Попри неодноразові спроби, системні перетворення в ключових сферах - державному управлінні, судовій системі, правоохоронних органах - досі не доведені до кінця.

Без дієвих, підзвітних та ефективних інституцій, незалежних від політичних інтересів та здатних забезпечити верховенство права та рівні правила гри, навіть найкращі плани реформ ризикують залишитися на папері. Зволікання з інституційними змінами може серйозно підірвати спроможність України ефективно реалізувати амбітну програму перетворень.

Ще одним викликом є збереження впливу олігархічних груп та політично пов'язаного бізнесу на прийняття рішень. Попри оголошену деолігархізацію, неформальний вплив вузьких бізнес-інтересів на політику та економіку досі залишається відчутним.

Спроби реформувати ринки енергетики, інфраструктури, сільського господарства неминуче зіштовхнуться з опором груп, зацікавлених у збереженні поточної непрозорої системи.

Без забезпечення рівних правил гри та мінімізації ренти для поєднаного з політикою бізнесу, залучення прозорих інвестицій та розвиток конкуренції буде проблематичним.

Реалізація плану також серйозно ускладнюється обмеженими управлінськими спроможностями українських інституцій ефективно адмініструвати масштабні проєкти та кошти. Попри прогрес в реформі держслужби, кадровий потенціал та інституційна пам'ять багатьох відомств залишаються слабкі.

Це створює ризики неефективного управління ресурсами, затримок з освоєнням коштів, недостатньої координації між різними міністерствами та агенціями.

Розпорошеність повноважень та конфлікти між гілками влади можуть також перешкоджати злагодженій роботі над імплементацією реформ. Без серйозного зміцнення адміністративної спроможності на всіх рівнях, буде важко реалізувати проєкти в повному обсязі та належній якості.

Макроекономічні ризики, пов'язані з війною, також можуть серйозно вплинути на спроможність України ефективно імплементувати Ukraine Facility. Продовження повномасштабної російської агресії буде тиснути на державні фінанси та платіжний баланс, загрожуючи стабільності валютного курсу та цінової динаміки.

Погіршення фіскальної ситуації може звузити простір для інвестицій в розвиток, а інфляційні сплески - знецінити ресурси на відбудову. Затягування воєнних дій також створює невизначеність для інвесторів та бізнесу, стримуючи надходження приватних інвестицій в економіку.

Не можна скидати з рахунків і зовнішні геополітичні ризики для реалізації плану. Внутрішньополітичні процеси в ключових країнах-донорах, зміни урядів, "втома" від допомоги України здатні вплинути на готовність продовжувати масштабну підтримку в довгостроковій перспективі. Тому для України буде критично важливо зберігати довіру партнерів та демонструвати відчутний прогрес, аби запобігти ерозії підтримки.

Таким чином, успіх плану Ukraine Facility залежатиме від багатьох факторів. Але лише уникнення помилок минулого, подолання інституційної інерції, послідовність у боротьбі з корупцією та політична воля до змін будуть необхідними складовими прогресу. Лише за таких передумов Україна зможе повною мірою скористатися історичним шансом, який дає Ukraine Facility.