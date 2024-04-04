Что не так с наблюдательными советами облэнерго и кто их реально контролирует?

Сила-силенна людей — від антикорупційних активістів до менеджерів природних монополій — написали, що в акціонерному товаристві "Українські розподільні мережі" (яке управляє активами вартістю під 30 млрд грн) кояться дива та відбуваються порушення.

Але саме АТ "УРМ" та його єдиний акціонер Міністерство енергетики з просто нечуваною впертістю повідомляє всім, що все в АТ "УРМ" добре, а всі хто каже зворотне – вороги. Такий варіант опонування не новий для команди Міненерго, нагадує, що всі, хто каже щось погане про "Енергоатом" – російські шпигуни, але я мову поведу не про те.

Комунікація АТ "Українські розподільні мережі" та Міненерго, щодо закидів про роботу цього товариства та взагалі про стан корпоративного управління в Міненерго нагадує пінг-понг зі стінкою.

Чесно кажучи шкода, що релізи та статті АТ "УРМ" - це набір слоганів та штампів і без аналізу суті звинувачень і спростування викладених фактів (хоча це практично неможливо, бо описані реальні факти). АТ "УРМ" намагається дати відповіді на питання яких йому не задавали та хоч якось перебити інформаційний фон.

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Я, в свою чергу хочу, вдатися до деталізації їх "спростувань". Для цього, я виділив тези з релізів АТ "УРМ" та Міненерго і, сформулював те, що я вважаю проблемою.

На закиди про порушення процедури відбору членів наглядової ради директор АТ "УРМ" Артем Мартинюк відповідає, що:

Твердження 1. "Незалежні члени наглядової ради АТ "УРМ" обрані за результатами відкритого відбору, який було проведено Київською школою економіки на виконання Меморандуму укладеного між Міненерго та Київською школою економіки 25 липня 2023 року".

На момент призначення складу наглядової ради АТ "УРМ" 25.10.2023 Міненерго мало право призначити її склад без проведення конкурсу.

У цьому випадку питання було до Міненерго, де вони взяли цих "незалежних" членів і чи дійсно вони незалежні у прийнятті своїх рішень.

Враховуючи їх трудовий шлях та поточне місце роботи – не важко дати відповідь на питання з ким вони пов’язані.

Важливо зазначити, що в державі є процедура проведення конкурсного відбору членів наглядових рад, передбачена Постановою КМУ "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки" №777 від 03.09.2008. Відповідно до неї відбувається відбір членів наглядових рад ПрАТ "НЕК "Укренерго", АТ "НАЕК "Енергоатом" НАК "Нафтогаз України" і це реально незалежний відбір. Навіщо Міненерго придумує велосипед?

І, що ще важливіше, Міненерго призначаючи наглядову раду АТ "УРМ" мало би слідувати цій постанові у 2024 році (тому що вартість активів у АТ "УРМ" за даним річної звітності за 2023 перевищує 2 млрд грн і відповідно це "запускає" для товариства роботу вищезазначеної постанови), тому виникає підозра, що Міненерго поспішало з призначенням наглядової ради АТ "УРМ", бо розуміло, що процес відбору через 65 днів буде незалежний від Міненерго, або принаймні потребуватиме погодження КМУ.

Враховуючи, що Міненерго істотно обмежило повноваження членів наглядової ради АТ "УРМ" в статуті АТ "УРМ" (часто навіть в порушення закону), необхідності в створенні наглядової ради для вирішення важливих питань діяльності АТ "УРМ" не було. Як видно з особливої інформації – значних правочинів наглядова рада не погоджувала.

Таким чином, поєднання фактору закритого та непрозорого відбору, "задекларованої" нової процедури (в яку я не вірю), та часу обрання наглядової ради і наводить на думку, що спішили, щоб не підпасти під вимоги проведення відкритого конкурсного відбору.

Твердження 2. "За ініціативою АТ "Українські розподільні мережі", як нового акціонера, в грудні 2023 року було проведено позачергові дистанційні загальні збори акціонерів … на яких було обрано наглядові ради у новому складі.

… Відповідно до положень діючих статутів ОСР кількість членів наглядової ради становить 7 осіб, із яких 4 має бути незалежними…

… АТ "УРМ" при формуванні наглядових рад в ОСР було акцентовано увагу на професійних якостях кандидатів, рівню освіти та досвіду".

Дійсно АТ "УРМ" як акціонер скликав та провів (але не своїми силами, а силами залучених спеціалістів з ТОВ "Емком", які організовували весь процес загальних зборів та входили в реєстраційні та лічильні комісії, що видно з протоколів зборів, а АТ "УРМ" заплатив за це біля 600 тис. гривень) загальні збори акціонерів Тернопіль-, Запоріжжя-, Черкаси- та Харківобленерго. Крім того, самостійно скликали та провели загальні збори акціонерів Хмельницьк- та Миколаївобленерго.

Дійсно, згідно більшості статутів та діючої та той момент редакції Закону "Про акціонерні товариства" більшість членів наглядової ради в таких ОСРах мали становити незалежні директори. Тільки АТ "УРМ", чомусь, забуло про цю норму при обранні наглядової ради ВАТ "Тернопільобленерго", де незалежних лише 3 з 7 членів.

Питання ж до АТ "УРМ" полягало не в тому, що в частині наглядових радах ОСР більшість членів називаються незалежними, а в тому, що вони не є незалежними та питанні, хто їх запропонував і як вони відбиралися.

Чому АТ "УРМ" не надавав пропозицій по кандидатурах незалежних директорів в наглядову раду 5-ох ОСРів та не провів їх попередній відбір? Чому АТ "УРМ" проголосував за кандидатури запропоновані міноритарним акціонером (причому переважно одним міноритарним акціонером по кожному ОСР)?

Чому переважно працівники ОСРів, які є акціонерами подали такі кандидатури до складу наглядових рад – вони взагалі знають цих людей? Як так склалося, що різні акціонери з різних ОСРів подали до частини ОСРів однакових кандидатів?

Крім того, що впадає в око – дуже багато представників "Енергоатома", багато Оператора ринку, багато колишніх правоохоронців, частина з яких стали співробітниками "Енергоатома" та Оператора ринку, багато безробітних, багато представників АТ "УРМ", що не мають відношення до АТ "УРМ".

"Енергоатома" в цій історії настільки багато, що повірити про невтручання в неї Міненерго просто неможливо. А якщо Міненерго задіяно в цій ситуації, то виходить міністр втручався в господарську діяльність УРМ та визначав, хто буде членом якої наглядової ради, а особи яких обрали членами наглядових рад спеціально подавалися через міноритарних акціонерів, щоб уникнути конкурсу і такі особи в такому разі були відібрані в Міненерго, ну і як результат – які ж вони незалежні директори.

Відповідно наглядові ради ОСРів контролюються не АТ "УРМ" чи Міненерго як юридичними особами, а певними людьми в цих структурах - це основна проблема та претензія.

Дуже зручна позиція – з одного боку казати, що наглядова рада незалежна і ми на неї не впливаємо і не несемо відповідальності, а з іншої казати, що УРМ посилило контроль держави над ОСРами.

Тут треба визначитися – або незалежні члени наглядових рад дійсно незалежні від УРМ та Міненерго, та на прийняття ними рішень не впливає ніхто, або УРМ та Міненерго посилило контроль над ОСРами через контроль наглядових рад.

Але, крім непрозорості відбору та обрання членів наглядових рад, є ще ряд формальних моментів, що можуть бути використані для припинення повноважень певних членів наглядових рад.

Частиною 1 статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що незалежний директор є членом наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків члена наглядової ради.

Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона входила протягом попередніх п’яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб.

Всі ОСРи, які контролюються УРМ є афілійованими між собою. Списки членів наглядових рад детально розписані за посиланням. У наглядових радах ОСР є особи, що були членами наглядових рад в одному ОСРі, а потім стали незалежними директорами в інших. Це заборонено законом "Про акціонерні товариства".

Також не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років.

Ця норма стосується і тих "незалежних" членів наглядових рад які змінили ОСРа (бо вони отримували винагороду в попередній наглядовій раді) і тих хто є "незалежним" членом наглядових рад в декількох ОСРах, як такі, що отримують винагороду від афілійованої з ОСРом особою.

У цьому випадку питання стоїть, щодо розміру доходів "незалежного" директора, а оскільки винагорода члену наглядової ради становить 100+ тис грн на місяць на руки – доходи таких сумісників мають бути більше 2 млн грн на місяць, або 24 млн грн за рік, щоб не порушувати норму закону.

І це все без урахування того, що незалежний директор ОСРа який є працівником НАЕК "Енергоатом" чи Оператора ринку перебуває в постійному конфлікті інтересів, і на мій погляд не є незалежним в прийнятті рішень та на нього об’єктивно існує вплив з боку НАЕК "Енергоатом" чи АТ "Оператор ринку".

Є ще одне додаткове питання по суміщенню. Частина 3 статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає, що посадовими особами товариства не можуть бути посадові особи іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Минулого року члени наглядових рад ПАТ "Запоріжжяобленерго" та АТ "Харківобленерго" зверталися до НКЦПФР за роз’ясненням цієї норми і НКЦПФР вважає, що для обраних за новим законом "Про акціонерні товариства" членів наглядових рад ОСР можливо бути членом наглядової ради в декількох суб’єктах лише якщо це прямо передбачено статутами таких ОСРів.

Щодо ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ВАТ "Тернопільобленерго" загальні збори не прийняли рішення про внесення змін до статуту і відповідно норми про поєднання посад членів наглядових рад в них не передбачено.

У АТ "Харківобленерго" є проблеми реєстрації нової редакції статуту через заборони в ЄДР, тому сумісництво в АТ "Харківобленерго" також заборонено до реєстрації статуту в новій редакції.

В списку членів наглядових рад є сумісники як в ВАТ "Тернопільобленерго" так і в АТ "Харківобленерго" - це порушення допустило АТ "УРМ", "незалежні директори", за яких проголосував АТ "УРМ" та міноритарний акціонер BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED оскільки його представники є посадовими особами і в державних ОСР і в ОСР групи "Енергетичний Стандарт".

АТ "УРМ" може проаналізувати це питання і дати відповідь на нього – у цієї компанії є всі необхідні документи для здійснення аналізу. Просто раз це не відбувається значить комусь це потрібно.

Твердження 3. "Прикладом ефективності дотримання законодавчих норм стали результати обрання нової спостережної ради та проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "Тернопільобленерго", які не збирались більш ніж 20 років діяльності обленерго. Крім того спостережною радою призначено нового керівника, який також не змінювався 24 роки".

Дійсно загальні збори акціонерів ВАТ "Тернопільобленерго" не збиралися з 2012 року (12, а не 20 років). І дійсно, те що вони були проведені – це дуже добре. Але в ВАТ "Тернопільобленерго" немає більшості незалежних – незалежні 3 з 7 членів.

Крім того, нічого не заважало Міненерго провести загальні збори акціонерів з вересня 2022 року, оскільки проблемою, що заважала проведенню зборів була відсутність реєстру акціонерів.

Реєстр акціонерів ВАТ "Тернопільобленерго" був переданий ПАТ "НДУ" 19.08.2022, коли АТ "УРМ" існувало тільки як ідея. З цього моменту Міненерго як акціонер могло організувати проведення загальних зборів, але чомусь Міненерго цього не робило.

До слова, питання передачі реєстру дуже довге – ФДМУ в 2017-2019 роках виграв всі необхідні суди з цього приводу, але рішення було виконано лише в 2022 (насправді дякуючи НКЦПФР), а тут Артем Мартинюк зробивши ординарну роботу хоче на цьому пропіаритися. Я б на місці голови НКЦПФР образився б.

Твердження 4. Крім того, на сьогодні приведено у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" статути АТ "Миколаївобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Харківобленерго". На даний час робота в цьому напрямку триває по компаніям ВАТ "Тернопільобленерго" та ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Твердження про приведення частини статутів у відповідність до вимог закону було справедливим до 07.03.2024, але після (на момент публікації керівника АТ "УРМ") вже ні, оскільки 08.03.2024 набули чинності зміни внесені до законодавства законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління" №3587 від 22.02.2024. Тому статути всіх ОСРів підлягають приведенню у відповідність до цих змін.

До речі, згідно з нормами вищезазначеного закону ОСРам, акціями яких володіє АТ "УРМ" вже не потрібно мати більшість незалежних членів в наглядових радах (в статтю 72 ЗУ "Про акціонерні товариства внесли зміни).

Тож АТ "УРМ" може сміливо скликати загальні збори і призначати більшість своїх представників в наглядову раду і нести за їх рішення відповідальність. Це буде досить логічним кроком для зняття будь-яких питань до представників АТ "УРМ" та "незалежних" членів наглядових рад ОСР.

Твердження 5. "Держава повертає фактичний контроль над державними ОСР, і цей процес уже незворотний".

Хочу наголосити - акції ОСРів перебувають в управлінні Міненерго з 2021 (Харків-, Миколаїв- та Хмельницькобленерго)/ 2022 років (Черкаси-, Запоріжжя- та Тернопільобленерго), причому на всіх ОСРах крім ВАТ "Тернопільобленерго" (чомусь) за період до передачі акцій цих ОСРів в АТ "УРМ" проводилися загальні збори, обиралася наглядові ради з представниками у тому числі Міненерго, що змінилося крім того, що у АТ "УРМ" менше представників в наглядових радах ніж було у Міненерго?

Щодо ПАТ "Запоріжжяобленерго" та АТ "Миколаївобленерго" в цей період змінювалося керівництво за погодженням з КМУ до якого зверталося Міненерго. Тобто нічого не заважало це зробити і до і зараз. Позиція Міненерго та УРМ - це ж просто гасла.

У Міненерго не було проблем з управлінням цими ОСРами (ну принаймні Міненерго не заявляло про наявність у нього проблем). Про яке повернення контролю йде мова і головне коли відбулася втрата? У Міненерго він був, а от у УРМ його немає.

Контроль, можливо, є персонально у керівника АТ "УРМ", міністра чи його найближчого оточення як фізичних осіб, а не у інституцій, які вони очолюють. Міненерго "папереднік" АТ "УРМ" по управлінню ОСРами і дуже цинічно виглядають закиди, що раніше було щось не так і, що АТ "УРМ" порівняно з періодом Міненерго, щось повернув чи відновив (крім ситуації з ВАТ "Тернопільобленерго" звісно).

І наостанок, про яку корпоративну реформу веде мову Міненерго з моменту створення АТ"УРМ"? Та і взагалі історія створення АТ "УРМ" виглядала зовсім інакше, ніж її змальовує Міненерго та АТ "УРМ"?

Реалізація ідеї створення управляючої компанії для державних ОСРів почалося на початку 2022 року, і, як управляюча компанія під робочою назвою АТ "УРМ" мала виступати АТ "ЕКУ".

Так, так, саме те АТ "ЕКУ" яке зараз займається трейдингом та постачанням електричної енергії. Якщо ви подивитися в дані опендатабот чи юконтролу то побачите, що з квітня по червень АТ "ЕКУ" навіть називалося АТ "УРМ", як ви здогадуєтеся, це було не випадково.

Чому планувалося використати АТ "ЕКУ" - бо воно раніше управляло цими акціями і шляхом відміни частини розпоряджень КМУ (що не були виконані в повній мірі) про передачу пакетів акцій ОСРів на приватизацію можна було б повернути їх у власність АТ "ЕКУ" (на той момент перейменованого в АТ "УРМ").

Проєкти нормативних документів щодо таких дій були підготовлені і такі дії планувалося зробити спочатку в березні (але завадив початок повномасштабного вторгнення), а потім в кінці травня/ на початку червня.

Але 20 травня міністр енергетики Герман Галущенко озвучив, що АТ "ЕКУ" буде займатися трейдингом і, що це вже остаточно прийняте політичне рішення. Відповідно АТ "УРМ" було знову перейменовано в АТ "ЕКУ" його керівником призначили Віталія Бутенка і ця компанія почала свій шлях, окремий від Міненерго.

І тому власне із-за цього довелося створювати нову юридичну особу АТ "УРМ" (версія 2), що затягнуло процес створення управляючої компанії.

Крім цього, було ще багато цікавих історій, що затягнуть на окрему розповідь, а взагалі процес створення АТ "УРМ" став можливий не завдяки міністерству, а всупереч. Мені реально смішно читати про спроби Міненерго та АТ "УРМ" розказати, що очільники цих двох структур – візіонери, які, щось придумали і щось зробили – весь комплекс дій, на яких піаряться ці добродії був зроблений не ними і не за їх сприяння.

Чи потрібна взагалі окрема компанія

Доробляти і розвивати АТ "УРМ" потрібно. Сама ідея такої компанії, на мій погляд, є слушною, але реалізація ідеї погана.

Враховуючи останні скандали і, м’яко кажучи, не дуже хорошу репутацію Міненерго, фокус у АТ "УРМ" має бути зміщений на прозорість процедур та підходів. Але для цього треба поштовх від того, кого Міненерго послухається і робити це переважно не "руками" Міненерго та АТ "УРМ" - бо діла не буде. АТ "УРМ" має набути суб'єктності, а не бути "департаментом" Міненерго.

Для того, щоб розв’язати частину проблем, що склалися станом на зараз, на мій погляд, потрібно:

1. Привести статут АТ "УРМ" до вимог чинного законодавства (так, він йому не відповідав і до останніх законодавчих змін і тим більше не відповідає зараз). Для цього потрібен один наказ Міненерго.

2. Обрати дійсно незалежну наглядову раду АТ "УРМ" через передбачені процедури конкурсного відбору та через Комітет з питань призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств. Для цього треба внести зміни в розпорядження КМУ 648 та доповнити список тих підприємств по яких проводиться конкурс ще одним - АТ "УРМ", оголосити конкурс (наказ Міненерго), за результатами конкурсного відбору (розпорядження КМУ), призначити наглядову раду АТ "УРМ" (наказ Міненерго).

3. Питання керівника АТ "УРМ" вирішить нова наглядова рада АТ "УРМ", оскільки після виконання пункту 1 це буде її повноваження, а не Міненерго.

4. Також ця наглядова рада вирішить питання як здійснювати управління ОСРами і яка має бути структура управління. Де це можливо, я переходив би до однорівневої структури і збільшував би вплив АТ "УРМ" над ОСРами через корпоративні процедури, а не телефонне право.

В будь-якому випадку навіть станом на зараз АТ "УРМ" необхідно провести загальні збори акціонерів, спробувати, де це можливо, змінити статути та привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства, а найголовніше переобрати наглядові ради які б включали більшість представників АТ "УРМ" в них.

Наявність в наглядових радах більшості представників АТ "УРМ", як акціонера буде формалізованим взяттям на себе відповідальності з боку АТ "УРМ" та знову ж таки можливістю де юре та де факто контролювати ОСРи.

І якщо в такому випадку керівник АТ "УРМ" не втримається і виконає побажання міністра енергетики по призначенню "хороших хлопців та дівчат" членами наглядових рад - представниками АТ "УРМ", то після створення нової незалежної наглядової ради АТ "УРМ", така наглядова рада зробить оцінку таких дій, сприятиме заміні таких осіб на представників АТ "УРМ" та зробить кадрові рішення по виконавчому органу АТ "УРМ".

5. Після створення системи управління, що базуватиметься на процедурах, а не на особистій лояльності, а особи в органах управління будуть або дійсно незалежними або представниками акціонера-АТ "УРМ" можна буде реалізовувати те для чого створювався АТ "УРМ" - уніфікація діяльності ОСРів цієї групи та поліпшення показників їх фінансово-економічної діяльності через синергію та масштабування.