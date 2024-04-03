Украинское видение. Как подготовить экономику к восстановлению

Економічне відновлення України потребує втричі більше ресурсів та ефективного планування, враховуючи те, що ми і надалі будемо потребувати захисту від російського сусіда. Це лише один із викликів, які сьогодні стоять перед Міністерством економіки України

Показник ВВП України зріс на 5% з прогнозованими 0,5% падіння від МВФ

Економіка України дійсно зростає на противагу очікуванням: за підсумками 2023 року ми маємо збільшення ВВП на 5%. Це незначні цифри порівняно з падінням минулого року на 30%, проте прогнози МВФ на початку року складали падіння на піввідсотка, а нам натомість вдалося зрости.

Так сталося тому, що, по-перше, сектор МСБ краще пристосувався і почав зростати. По-друге, сільськогосподарський сектор також продемонстрував кращі результати, ніж очікувалося, і нам вдалося вивозити навіть тоді, коли Росія вийшла з зернового коридору.

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Ми вдало розлякали її флот по Чорному морю і зробили свій власний коридор, а здійснити таке країні у стані війни вже є великим досягненням. По-третє, вплинула зовнішня допомога, але і наш сектор оборони почав сильніше розвиватися. Він у рази зріс і буде зростати й надалі, що також додає зростання ВВП.

Один з ключових напрямів для зміцнення економіки — безпека та оборона

Ми всі розуміємо, що Україна має стати глобальним лідером у цій сфері. Ситуація у світі щодо безпеки не буде ставати кращою і поки світ не готовий до цього. Якщо думати про десятирічну перспективу, очевидно, що Україні необхідно стати лідером у своєму регіоні, а можливо, й на півкулі.

У всьому, що стосується оборони, ми вже маємо певний рівень захисту від кібератак, адже росіяни постійно нас тренують своїми атаками, які ми успішно відбиваємо. Проте, є недоліки на рівні технологічності і обсягу виробництва зброї та технічних засобів.

Це стане одним із ключових напрямів для розвитку, включаючи навчання кадрів через військові академії, що буде важливим фактором для економічного зростання в наступному десятиріччі.

Економічні виклики, спричинені війною, є неспівставними для тієї країни, якою ми були

За останні 30 років Україна залучила близько 50-60 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, але збитки, завдані війною, зараз оцінюються в 400-600 мільярдів доларів.

Теоретично для того, щоб виділити та використати 200-300 мільярдів доларів на відбудову, ми беремо 10 років, але до цього Україна вміла і могла поглинати лише близько 10-20 мільярдів доларів на такий термін.

Масштаби цього виклику є неспівставні для тієї країни, якою ми були. Це завдання є об’єктивним складним і вимагає комплексного підходу для вирішення проблеми, оскільки нам потрібно за коротший термін залучити в декілька разів більше інвестицій для відбудови.

Надія на Ukraine Facility

Ukraine Facility не передбачає оборонного сектору, але стане міцною основою для економічного розвитку України у інших сферах

Використання 50 мільярдів євро від ЄС для України передбачені на наступні чотири роки в декількох секторах. Це енергетика, аграрний сектор, IT-сектор, критичні матеріали, логістика і переробка.

Ці кошти підлягатимуть суворому контролю та нагляду з боку партнерів, що сприятиме прозорості та запобіганню корупції, і вони стануть дійсно гарною опорою для подальшого економічного зростання.

Проте людям треба знати і розуміти, що в цьому плані 50 мільярдів євро немає оборонного сектору, оскільки це вимога партнерів, які надають ці кошти. Саме тому їх неможливо витратити на виробництво дронів або іншої техніки, хоч ми і розуміємо, що оборонний сектор теж буде економічно важливим та суттєвим для нашої економіки.

У 2024 році бізнес може очікувати на розширення програм стимулювання з боку держави

У бюджеті передбачено достатньо коштів на ці програми, які будуть розширені та підключені до європейських грантових програм. Особлива увага буде зосереджена на підтримці малого та середнього бізнесу.

Також запрацює покриття інвестицій, зокрема, для індустріальних парків, що сприятиме створенню зручних умов для відкриття бізнесу. Багато уваги буде приділено програмам переробки, спрямованим на збільшення експорту. Дерегуляція також буде активним напрямом.

Щодо міжнародних конференцій, то участь бізнесу в них дозволить залучити нові гроші через партнерство. Проте, відразу після конференцій інвестицій очікувати не варто, оскільки компанії чекають на кінець війни та подальші кроки влади щодо політичної та економічної стабільності.

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