Зачем правительству делать льготы на преимущественно российский автогаз

У пропонованій урядом схемі поступового підвищення акцизів на моторне паливо до 2028 року є один недолік, який власне про policy — про те, що ми стимулюємо і заради чого.

Ця схема приводить акцизи до мінімального в ЄС рівня, встановленого Євродирективою про оподаткування енергії 2003/96/EC.

Як можна зрозуміти з назви, директива була ухвалена у 2003 році. Потім вона тричі доповнювалася (востаннє у 2023), але мінімальні ставки акцизів залишилися незмінними.

Є дві речі, які принципово відрізняють 2003 рік від 2024, і, тим паче, 2028:

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1) У 2003 скраплений вуглеводневий газ (LPG) розглядався, як екологічніша альтернатива бензину та дизелю. Власне тому на нього встановили пільгові акцизи.

2) У 2003 році, і надалі, в Європі було повно дешевого російського LPG.

Тим часом, у 2023 році нові реєстрації бензинових та дизельних авто у ЄС впали менше 50% від усіх авто. Натомість 15% усіх реєстрацій склали електрички, ще 33,5% — гібриди.

Зараз у ЄС розуміють, що майбутнє екологічного транспорту — саме за електрикою. Імовірно, реєстрацію нових авто з моторами на вуглеводному пальному заборонять з 2035 року. І поки навіть не зробили виключення для LPG.

Лише в двох країнах ЄС авто "на газу" складають істотну частку автопарку - 14% у Польщі та 9% у Литві. Всюди решта - менше 5%, або й менше 1%.

Чому така кількість авто на LPG у Польщі та Литві? Правильно, дешевий російський скраплений газ.

До речі про російський скраплений газ — оте, що Україна зараз імпортує з Польщі та інших країн ЄС — це також переважно дешевий російський газ. В окремі місяці — до 90% імпорту, як пишуть профільні експерти.

І тут у мене виникає питання. Податкові пільги - це завжди про нерівність. Власники авто "на газу" платять менше податків за власників бензину та дизелю.

Така нерівність має бути обґрунтована цілями держави, наприклад стимулювання стратегічної галузі, чи, справді, екології (хоча під час війни — далеко не перший пріоритет).

А які цілі хоче досягнути держава, даючи пільгу на скраплений газ? Це стимулювання тупикової гілки автопрому, яка остаточно зачахне років за 10, а може і до 2028.

І це - стимулювання споживання російського скрапленого газу, який, попри всі заборони, ломиться до нас, бо це надприбутки.

Тому пропоноване збільшення пільг на акциз для LPG відносно інших видів моторного палива (див. графік), мені виглядає, як невиправдане, інертне відтворення ідей євродирективи 20-літньої давності.

На мій погляд, це варто виправити до того, як ухвалювати відповідний законопроєкт.

До речі, окрема мова про переобладнані авто на LPG. Попри всі запевнення в їх безпеці, у Європі неможливо скористатися автомобільним поромом, якщо у вас "установка", а не заводське авто.

Євротунель взагалі не пропускає жодних авто на LPG, навіть заводських. Те саме - в більшості підземних паркінгів ЄС.