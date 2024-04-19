Зачем нужен госреестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф

В Україні від війни постраждала величезна кількість людей. Фізичні та психологічні травми, полон, катування, сексуальне насильство, смерть близьких, примусове переміщення, викрадення дітей – неповний перелік того, що впливатиме на кілька наступних поколінь.

На жаль, наразі ця шкода не обліковується. Як держава ми не маємо систематизованих та верифікованих даних про людей, які постраждали внаслідок російської агресії, та про характер завданої шкоди.

Відсутність такого обліку ускладнить процес та можливість отримати компенсацію при зверненні до Міжнародного компенсаційного механізму або міжнародних судових органів – і на рівні людини, і на рівні держави. Також це важливо для формування внутрішньої політики з підтримки людей, здоров’ю та життю яких завдано шкоди з 2014 року, відколи почалася збройна агресія росії.

Не ведеться й облік людей, які постраждали від обстрілів. Отримані тілесні ушкодження не фіксуються в лікарні як завдані внаслідок збройної агресії росії. Якщо на підприємство прилітає ракета і травмує людину, це оформляється як нещасний випадок на виробництві і Пенсійний фонд компенсує втрати у зв’язку з соціальним страхуванням. Однак це не нещасний випадок на виробництві!

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Діти, які втратили батька чи матір у зв’язку з війною, отримують пенсію через втрату годувальника, а не через втрату внаслідок збройної агресії. Ми забезпечуємо людей з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації, але не реєструємо, скільки засобів надано у зв’язку з травмами, спричиненими війною, та не об’єднуємо всю завдану шкоду життю та здоров’ю людей у єдиний реєстр.

Водночас держава надає громадянам значну допомогу: оплачує лікування, виплачує лікарняні, забезпечує допоміжними засобами реабілітації.

Найбільше інформації про виплати у зв’язку з війною має Мінсоцполітики. Пенсійний фонд виплачує пенсії у зв'язку з інвалідністю людям, здоровʼя яких постраждало через війну, допомогу на поховання, пенсію у зв’язку з втратою годувальника, допомогу з тимчасової непрацездатності, страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві. Фінансуються й інші виплати, пов’язані з війною, наприклад, допомога внутрішньо переміщеним особам.

Саме тому Мінсоцполітики та міжнародні експерти за підтримки громадських організацій та уряду розробили проєкт закону "Про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти Україниˮ. Він передбачає створення Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Реєстр дозволить вести облік інформації про випадки шкоди і збитків немайновим правам громадян, завданих країною-агресором. Зокрема шкоди, спричиненої:

– смертю (загибеллю) особи або зникненням безвісти за особливих обставин;

– пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) та захворюванням;

– стійкою втратою працездатності та встановленням інвалідності;

– насильством (фізичним чи сексуальним), катуванням та жорстоким поводженням;

– торгівлею людьми;

– ув’язненням, перебуванням у полоні, примусовою працею;

– депортацією, примусовим переміщенням;

– депортацією або викраденням дітей;

– психічними розладами внаслідок психологічної травми;

– втратою (смертю, загибеллю, неможливістю виконання обов’язків щодо виховання та утримання дитини) дитиною батьків чи інших законних представників дитини;

– втратою доступу до послуг з охорони здоров’я та лікування, до освітніх послуг;

– втратою доходу та засобів для існування;

– моральною шкодою, фізичними стражданнями, емоційним напруженням, дискомфортом;

– іншими порушеннями особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, або міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Важливо забезпечити збирання та облік такої інформації в єдиній інформаційній системі. Так, законопроєкт передбачає налагодження інформаційної взаємодії та обмінів між усіма реєстрами і базами даних, які можуть містити інформацію про шкоду життю та здоров’ю людини, аби облікувати кожен такий випадок.

Державний реєстр стане ефективним інструментом, який допоможе громадянам валідувати інформацію про шкоду і збитки, завдані життю та здоровʼю, яку вони надаватимуть Міжнародному компенсаційному механізму.

Без юридичного супроводу зібрати такі документи людині вкрай складно. Тому важливим завданням держави на даному етапі є максимально допомогти громадянам, які постраждали, зафіксувати всі факти шкоди і збитків.

Якщо людина захоче звернутися до Міжнародного реєстру збитків за компенсаціями, вона швидко отримає підтримку у вигляді даних, які стосуються шкоди життю та здоров'ю та містяться в різних державних реєстрах.

Також ухвалення законопроекту дасть можливість максимально повно збирати інформацію про видатки держави, які є прямим наслідком агресії російської федерації проти України. Це стане основою для подання позовів від імені України до держави-агресора в міжнародних інстанціях для їх відшкодування.

Важливо розуміти весь обсяг шкоди, завданої російською агресією, детально та всебічно вести такий облік для проміжних, поточних та майбутніх репарацій. Також це можливість показати світу, яких втрат нам завдає російська агресія та скільки коштів ми спрямовуємо людям на компенсацію заподіяної шкоди.