Как не получить штраф владельцам контролируемых иностранных компаний

1 травня вже незабаром, а багато власників бізнесу (контролерів іноземних компаній) так і не зрозуміли, що абревіатура КІК (контрольовані іноземні компанії), про яку так багато говорять, стосується саме їх.

Якщо вчасно не визначити себе контролером іноземної компанії та не подати звіт у податкову, то можна отримати штраф від 268 400 грн. Як цього уникнути?

Крок 1. Визначити, чи стосується нове українське законодавство про контрольовані іноземні компанії саме вас.

А. Чи є ви контролером КІК?

Ви є контролером КІК, якщо прямо чи опосередковано володієте або фактично контролюєте п’ятдесят або більше відсотків в іноземній компанії або десять або більше відсотків (для 2022-2023 років 25 або більше відсотків) і сума вашої частки разом з частками інших резидентів України дорівнює або перевищує 50%.

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Що означає пряме або опосередковане володіння?

Пряме володіння – це коли фізична особа напряму є власником акцій або корпоративних прав іноземної компанії. Опосередковане володіння – це коли особа володіє акціями іноземної компанії через інші юридичні особи. Так, ви є власником 100% акцій компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, яка володіє 100% акцій компанії, зареєстрованої на Кіпрі.

У такому випадку ви опосередковано володієте акціями кіпрської компанії, є контролером для обох компаній і маєте подати два звіти про КІК у податкову службу України за кожною компанією.

Що означає фактичний контроль? Чи маю я подавати звіт про КІК, якщо я офіційно не є власником у жодній іноземній компанії?

Так, ви маєте подавати звіт про КІК, навіть якщо ви не є зареєстрованим власником іноземної компанії, але використовуєте послуги номінального власника, маєте право надавати вказівки директору, маєте генеральну довіреність від іноземної компанії, керуєте рахунками іноземної компанії, вказані як бенефіціар компанії в банківських формах при відкритті рахунку компанії. Це все ознаки фактичного контролю над компанією і цей список не є вичерпним.

Б. Чи є ви податковим резидентом України?

Обов’язок подавати звіти про КІК мають лише податкові резиденти України. Тобто якщо ви більше не є податковим резидентом України, вам подавати звіт не потрібно. Якщо ви громадянин України і постійно проживаєте в Україні, то ви точно є податковим резидентом і маєте звітувати про КІК.

Громадяни України, які живуть за кордоном, часто не можуть визначитися, чи потрібно їм звітувати про КІК в Україні. На жаль, в Україні немає процедури втрати статусу податкового резидентства і податкова не знає, де ви живете. Тобто якщо у вас є паспорт громадянина України, то гіпотетично податкова буде очікувати від вас звіт про КІК і в разі його неподання є ризик отримати штраф.

Що робити, якщо я не живу в Україні і не вважаю себе податковим резидентом України?

На жаль, однозначної відповіді на це питання немає, бо визначення податкового статусу залежить від конкретних особистих обставин особи, місця проживання його родини, центру життєвих та економічних інтересів, наявності ФОП.

Які є ризики, якщо я вирішив не подавати звіт про КІК у зв’язку з тим, що не вважаю себе податковим резидентом України?

Є ризик отримати штраф від податкової в розмірі 268 400 грн за неподання звіту про КІК. Штраф ви потім зможете оскаржувати в суді, доводячи, що не є податковим резидентом. Рекомендую проконсультуватися із спеціалістами щодо своєї конкретної ситуації та створити персональну податкову стратегію з урахуванням усіх ризиків, у тому числі ризиків оподаткування в двох країнах.

Крок 2. Визначити, за який період ви маєте подати звіт про КІК.

Законодавство про КІК набуло чинності 1 січня 2022 року, тому ви зобов’язані подавати звіти про КІК за звітні періоди з 2022 року. За загальним правилом резидент України має подати звіт про КІК, якщо 31 грудня звітного року він підпадав під визначення контролера іноземної компанії.

Проте існують ситуації, коли визначення періоду для подання звіту про КІК може бути суперечливим. Розглянемо кілька таких ситуацій.

Варіант 1. Компанія була зареєстрована (або ви придбали частку чи іншим чином стали контролером компанії) до 1 січня 2022 року і закрили її у 2022-2023 роках.

Якщо ви зареєстрували компанію або набули частку до 1 січня 2022 року і закрили її раніше 31 грудня 2022 року, вам не потрібно подавати звіт про КІК. У цьому випадку потрібно подати повідомлення про припинення контролю над КІК.

Якщо компанія була зареєстрована до 1 січня 2022 року та закрита у 2023 році раніше 31 грудня, необхідно подати звіт про КІК за 2022 рік та повідомлення про припинення контролю у 2023 році. Звіт за 2023 рік подавати не потрібно.

Варіант 2. Звітний період компанії за місцем реєстрації не збігається з календарним роком.

У такому випадку звіт про КІК подається на основі звітності за період, що закінчується в певному календарному році. Так, за законодавством Великобританії звітний період прив’язаний до місяця реєстрації компанії.

Якщо компанія зареєстрована в травні, тоді її звітний період буде починатися 1 червня і закінчуватися 31 травня. Розглянемо дві ситуації.

Перша. Якщо компанія зареєстрована до 1 січня 2022 року, то звітний період, що закінчується у 2022 році, буде з 1 червня 2021 року по 31 травня 2022 року, а звітний період, що закінчується у 2023 році, буде з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року.

У цьому випадку необхідно подати звіт про КІК лише за 2023 рік на основі фінансової звітності компанії з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року. Звіт за 2022 рік подавати не потрібно, оскільки звітний період компанії захоплює 2021 рік, коли законодавство про КІК ще не набуло чинності.

Друга. Якщо компанія зареєстрована у 2022 році, тоді її перший звітний період закінчився у 2023 році і відповідно вона має подати звіт про КІК лише за 2023 рік на основі фінансової звітності з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року.

Варіант 3. Компанія зареєстрована в кінці 2022 року, але перший звітний період перевищує 12 місяців і включає частину 2022 року та весь 2023 рік.

У деяких країнах, як на Кіпрі, законодавство передбачає: якщо компанія зареєстрована в кінці року, то не потрібно звітувати за останні місяці того року. У цьому випадку компаніє звітує за ці місяці разом з наступним повним роком.

Таким чином, якщо компанія на Кіпрі зареєстрована, наприклад, 15 листопада 2022 року, то її перший звітний період буде з 15 листопада 2022 року по 31 грудня 2023 року. У цьому випадку слід подати звіт про КІК лише за 2023 рік на основі фінансової звітності компанії з 15 листопада 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Варіант 4. Компанія не почала працювати і не мала прибутку за 2022-2023 роки.

Компанія, яка не почала вести діяльність або не вела діяльності і не мала прибутку, має подати звіт про КІК, але в цьому випадку не потрібно розраховувати скорегований прибуток такої іноземної компанії та сплачувати податок в Україні.

Крок 3. Перевірити, чи готова фінансова звітність іноземної компанії за 2022-2023 роки.

Ви маєте впевнитися, що фінансова звітність готова, оскільки вона має бути належним чином засвідчена та подана в податкову разом із звітом про КІК.

Якщо фінансова звітність компанії не може бути підготовлена до 30 квітня, то чи можна уникнути штрафів? Так. Щоб уникнути штрафів, ви маєте подати звіт про КІК за скороченою формою до 30 квітня. Як тільки звітність компанії буде готова, слід подати уточнення і повний звіт про КІК до 31 грудня 2024 року.

Якщо іноземна компанія зареєстрована в офшорній юрисдикції і не повинна здавати фінансові звіти в країні за місцем реєстрації, чи повинен я подавати звіт про КІК? Так. Навіть якщо ваша компанія ніколи не вела бухгалтерський облік і не здавала звіти в країні реєстрації, ви маєте підготувати фінансові звіти за 2022-2023 роки і подати їх у податкову службу України разом із звітом про КІК.

У цьому випадку необхідно відновити бухгалтерський облік такої компанії з початку ведення діяльності і підготувати фінансові звіти за 2022-2023 роки за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Хто може допомогти відновити бухгалтерський облік офшорної компанії та підготувати фінансові звіти щодо контрольованої іноземної компанії? Допомогти з відновленням бухгалтерського обліку та складанням звітності іноземної компанії можуть кваліфіковані бухгалтерські, юридичні або консалтингові фірми, що займаються питаннями супроводу іноземних компаній.

Крок 4. Упевнитися, що ви подали повідомлення про початок або зміну контролю щодо КІК до подання звіту про КІК.

Якщо ви зареєстрували іноземну компанію чи набули частку (або проводили будь-які зміни в частці володіння) з 1 січня 2022 року, ви маєте впевнитися, що подали повідомлення про набуття КІК у податкову службу до подання звіту про КІК. В іншому випадку ви можете отримати штраф у розмірі 134 200 грн.

Крок 5. Подати звіти в податкову службу України.

Щоб уникнути штрафів від податкової служби України, необхідно правильно скласти і подати звітність за 2022-2023 роки до 30 квітня поточного року. Якщо ви визначили себе як контролера іноземної компанії відповідно до вказаних вище умов, ви маєте подати в податкову такі документи.

Перше. Звіт про контрольовані іноземні компанії. Це нова форма звітності за спеціальною формою. Її щороку до 30 квітня повинні подавати податкові резиденти України, які є контролерами іноземних компаній.

Друге. До звіту про КІК додається копія фінансової звітності іноземної компанії за звітний період. Звітність має бути складена за міжнародними стандартами або за стандартами, які діють у країні реєстрації іноземної компанії.

Фінансовий звіт додається до звіту про КІК для підтвердження розміру прибутку в цілях оподаткування в Україні. Звітність має бути засвідчена директором компанії та перекладена українською мовою. Звітність англійською мовою за законом можна не перекладати, але податківці не раз рекомендували її перекладати.

Третє. Декларація про доходи та майновий стан. Звіт про КІК має бути поданий разом з декларацією про доходи і майновий стан. Якщо ви власник або контролер іноземної компанії, ви обов’язково маєте подавати декларацію про доходи і майновий стан, навіть якщо у вас немає інших доходів для декларування.

Крок 6. Сплатити податок на прибуток КІК, якщо він не підпадає під звільнення.

Обов’язковість подання звіту про КІК для контролерів абсолютно всіх іноземних компаній не означає одночасний обов’язок сплачувати податок в Україні з прибутку таких компаній. За законодавством України, існує багато підстав для звільнення від податку на прибуток контрольованих іноземних компаній.

Контролер звільняється від оподаткування доходів КІК, якщо сукупний дохід усіх його КІК не перевищує 2 млн євро на рік. Крім того, є ще кілька обставин звільнення від оподаткування КІК в Україні: наявність конвенції про подвійне оподаткування, активний дохід та ставка податку вище 13% у країні КІК.

Якщо прибуток КІК не підпадає під звільнення, то слід розрахувати скоригований прибуток для цілей оподаткування в Україні та сплатити 9% або 18% ПДФО залежно від того, чи виплачувалися дивіденди власнику за звітний період.

Податок з доходів КІК сплачується в складі загальної суми податку з доходів фізичної особи згідно з декларацією про доходи та майновий стан за відповідний період до 1 серпня року, у якому подається декларація.

Для уникнення штрафів від податкової за порушення законодавства про КІК необхідно до 30 квітня підготувати фінансову звітність іноземної компанії, заповнити звіт про КІК і декларацію про доходи та майновий стан. Оскільки робота з підготовки звітності складна, а вартість помилки за некоректні дані висока, радимо звертатися до професіоналів для подання звітів у податкову.