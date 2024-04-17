Как россия обходит западные санкции при экспорте нефти и газа

Недавно мою увагу привернула новина про те, що російський будівельний завод LNG 2 вітає прибуття останнього модуля і сотень китайських робітників. Тобто російський проєкт "Арктичний СПГ" просувається вперед, навіть незважаючи на санкції США і Великобританії, що вже спричинили серйозні затримки.

Нескладно виявилося й продовжувати поставки російської нафти Sokol, що зупинялися через санкції, накладені на танкерний флот і фінансові установи.

У той же час світ більше переймається ударами українських дронів по російській нафтопереробці. Ці атаки – не просто попереджувальні постріли, вони націлені на порушення потоку чорного золота, яке фінансує російську воєнну машину.

Уже повідомляється про скорочення нафтопереробки, імпорт бензину з Білорусі та Казахстану. У результаті атак безпілотників у першому кварталі було виведено з ладу близько 14% нафтопереробних потужностей. Такі проблеми означають меншу спроможність фінансувати ВПК та армію – саме те, що потрібно.

Реклама:

Звіт інституту Київської школи економіки свідчить, що росія досі сильно покладається на "тіньовий флот" для експорту своєї нафти. Доходи від нього становлять вражаючі 15,7 млрд дол. Незначне зниження експорту легко компенсувалося зростанням цін на уральську нафту до 66 дол за бар.

Детальний аналіз у лютому виявив тривожну залежність від старіючого "тіньового флоту", з якого 84% танкерів, що вирушили з російських портів, старіші за 15 років. Це ставить під загрозу екологічну безпеку, особливо поруч з водами ЄС.

Однак санкції зачепили лише невелику частину цих суден, що підкреслює прогалини в санкційній політиці. Із сумарних 235 суден санкційні обмеження торкнулися кількох десятків. Це дозволяє переправляти нафту поза ціновою стелею, даючи не менше 10 дол наддоходу на кожному барелі товару.

За прогнозами, фінансове майбутнє росії в контексті поточних санкцій та обмежень на ціни свідчить про значне зниження доходів від продажу нафти: із 163 млрд дол у 2024 році до 143 млрд дол у 2025 році.

Проте зниження обмежень на ціни до 50 дол за бар могло б скоротити доходи до 103 млрд дол у 2024 році та до 63 млрд дол у 2025 році. Навпаки – послаблення санкцій могло б непередбачувано збільшити нафтові доходи росії до 194 млрд дол у 2024 році та до 186 млрд дол у 2025 році.

Доходи росії від експорту нафти за останній тиждень березня були найвищими з початку року – 1,9 млрд дол. Зріс і експорт – до 3,74 млн бар на добу. З них у середньому 50 тис бар на день покидають російські порти в невідомому напрямі.

Утім, не лише нафта є джерелом фінансування російської воєнної машини. На рф досі припадають 15% газу, який імпортують країни ЄС. Поставки газу трубопроводами були заміщені на поставки танкерами.

У 2023 році до портів країн Євросоюзу надійшли 15,6 млн метричних тонн російського скрапленого газу. З квітня європейські держави можуть на законодавчому рівні заборонити російським компаніям використовувати свої інфраструктурні потужності в портах для таких поставок.

Санкції працюють і це хороша новина. За даними Міжнародної санкційної групи, ембарго ЄС та обмеження максимальної ціни коштували країні-агресору 113 млрд дол експортних надходжень з початку великої війни. Однак до санкцій пристосовуються, тому вже зараз потрібно посилити економічні обмеження.

Санкції ЄС проти проєкту "Арктік 2", як і остаточна відмова від купівлі російського скрапленого газу, – серед пріоритетів. Також необхідно далі санкціонувати судноплавні компанії та окремі судна (слід передбачити законодавчу можливість).

Світ отримає достатньо енергії і без російської нафти, особливо за надмірною ціною. Затягування з позбавленням рф нафтових доходів для фінансування війни робить лицемірним осуд ударів дронами по російській нафтопереробці.