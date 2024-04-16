Закупки ВСУ: когда качество важнее цены

У 2021 році уряд Фінляндії закупив нові винищувачі на загальну суму 10 млрд євро. У тендері перемогли компанії Boeing та Saab, а підставою для перемоги стало використання під час закупівлі нецінових критеріїв.

Ця закупівля стала вкрай важливою, адже, як зазначало командування матеріально-технічного забезпечення Сил оборони країни, вона визначає боєздатність військово-повітряних сил Фінляндії до 2060-х років.

У ЄС замовників стимулюють оцінювати пропозиції на тендерах не лише за ціною, а й за іншими критеріями та вартістю життєвого циклу. За даними Transparency International Ukraine, у 2021 році частка таких закупівель сягнула 42%.

Хорватія, Франція, Естонія, Ірландія та Норвегія дедалі частіше застосовують нецінові критерії. В Україні цей показник зустрічається менш ніж в 1% лотів.

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Як використовувати нецінові критерії в закупівлях для ЗСУ

Купити якісне, але дорожче? Чи купити дешевше, але менш якісне? А якщо це стосується забезпечення армії? Що тоді має бути головним критерієм: якість чи ціна, якщо їх не можна поєднати? Ми звикли, що провідним критерієм при проведенні публічних закупівель є ціна. Нецінові критерії можуть підвищити ефективність закупівлі, коли фіксовані критерії не дозволяють цього зробити.

Замовник додає до тендерної документації нецінові критерії, аби знайти для себе найбільш прийнятну пропозицію і вигідніше провести закупівлю. Так, держзакупівлі в чутливих питаннях не повинні завжди зводитися до вартості необхідного. Замовник може визначити, за що готовий заплатити об’єктивно трохи більше.

Параметрами нецінових критеріїв можуть бути умови оплати, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати. Кожен з цих параметрів має числове значення, яке визначає його вплив на кінцевий результат при виборі переможця.

ДОТ закупив тактичні навушники для армії

У лютому Державний оператор тилу (ДОТ) провів тендер на постачання тактичних навушників. Ціни на них на ринку різні, але в цьому випадку вартість залежить від якості та рівня захисту. ДОТ уперше застосував нецінові критерії: відповідність стандартам НАТО, рівень шумозаглушення не менше 26 дБ, можливість підвищення цього показника не менш ніж до 32 дБ, ступінь захисту не гірше IP67.

У торгах узяли участь сім учасників. Купили 20 тис навушників: 15 тис Peltor Comtac 3M по 15 896 грн за шт та 5 тис Sordin Headband по 12 355 грн за шт.

Підхід нецінових критеріїв дозволив зберегти відповідність якісним показникам. Зрештою, вони допомогли перемогти навушникам з кращими характеристиками, ніж мінімальні вимоги в специфікації Міністерства оборони. У звичайних торгах Peltor 3M, виготовлені із стійких до польових умов матеріалів, програли б за ціною.

Нецінові критерії в цьому тендері поєдналися з економією. У грудні 2023 року Міноборони вперше централізовано за час великої війни придбало активні армійські навушники. Тоді Peltor Comtac 3M купували по 20 658 грн. У лютому навушники вдалося придбати на 23% дешевше і заощадити 160 млн грн.

Нецінові критерії: плани на майбутні закупівлі

Українська армія потребує якісного забезпечення, а нецінові критерії – це інструмент, який дозволяє надати їй необхідне, а не дешевше. Оскільки його використання не є звичною практикою в Україні, це може зустрічати опір та питання з боку постачальників, які звикли до попередніх правил гри.

Наприклад, у деяких учасників тендеру, чий товар не відповідає заявленим вимогам, можуть виникати претензії щодо, наприклад, завищених стандартів. Виробники звикли до старих умов, тому намагаються оскаржити нецінові критерії і апелюють до вартості, яка, на їхнє переконання, надто висока.

У зміні цієї парадигми важливу роль відіграють закупівельники, які мають виходити за межі базового підходу та організовувати закупівлі більш комплексно для отримання кращого результату. ДОТ планує і надалі використовувати нецінові критерії та ініціював перегляд вимог до товарів для ЗСУ. Коли мова йде про військових, ми не можемо нехтувати якісними показниками заради економії.