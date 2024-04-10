13 стран, более 20 учреждений и частных инвесторов. Кто помогает Украине восстанавливать энергетику?

Два роки, як росія веде проти України повномасштабну війну, складовою якої є й терористичні атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Мета цих атак - не лише залякування цивільного населення, аби позбавити його тепла та світла. Стабільне електропостачання - це передовсім основа життєдіяльності держави, функціонування та розвитку економіки, а отже, її здатності опиратися агресії.

Росіяни почали нищити українську енергетику з перших днів війни у прифронтових областях. А з 10 жовтня 2022 року масованими атаками ракет та дронів по всій території України. Частково ворожі плани вдалися - половину генерації було знищено чи окуповано.

Колосальних втрат зазнали мережі операторів системи передачі та розподілу. 23 листопада 2022 року ворог найбільш наблизився до своєї мети - тотального блекауту в Україні, коли внаслідок обстрілу сталася розсинхронізація енергосистеми, були відключені від живлення усі АЕС, а без світла одночасно залишилися 13 мільйонів українських споживачів.

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Завдяки колосальним зусиллям тисяч енергетиків нам вдалося вистояти. Ми пройшли вже три складні воєнні зими.

Навесні 2024 ворог, розчарований поразками, знову вдається до тактики знищення української енергосистеми, руйнуючи те, що було відновлене. Але ми впевнено стоїмо завдяки нашим Збройним силам та енергетикам. А також нашим міжнародним партнерам, які з першого дня великої війни допомагають оперативно відновлювати енергетичну інфраструктуру і продовжують це робити щодня.

Дуже важливу роль відіграв у цьому Фонд підтримки енергетики України. Він був створений ще на початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Уже за перший рік функціонування Фонду (станом на кінець 2022 року) на його рахунок надійшло понад 135 мільйонів євро грантових коштів. Їх надали партнери з Данії, Німеччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Угорщини, а також Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA).

Аби надалі залучити ще більше спонсорів, Міненерго та партнери працювали на різних рівнях - міжнародні зустрічі, перемовини, візити. Допомогу Україні надавали приватні компанії, уряди держав-партнерів, міжнародні (регіональні) організації.

Розміри внесків спонсорських організацій та установ варіювалися від кількох тисяч до десятків і сотень мільйонів євро.

Станом на 1 квітня 2024 року на рахунок Фонду надійшло понад 393 млн євро (що з урахуванням відсотків складає майже 397 млн євро). А разом із задекларованими зобов’язаннями спонсорів про внески (коштами, які ще не перераховані, але надійдуть найближчим часом) загальна сума грантової допомоги через Фонд становить близько 410 млн євро.

Спонсорами Фонду підтримки енергетики України є 20 державних установ, організацій і приватних компаній з 13 країн-партнерів з Європи та США, а також міжнародні та регіональні організації, зокрема Європейський Союз. Найбільшим спонсором Фонду ще з 2022 року є Німеччина, спонсорські установи та організації з якої перерахували до Фонду 225 мільйонів євро.

Усі кошти, які отримує Фонд, накопичуються на спеціальному рахунку. Він відкритий в одній із найбільших банківських установ Австрії, а єдиним його держателем є Секретаріат Енергетичного Співтовариства. При цьому рахунок повністю відокремлений від бюджету цієї організації.

Секретаріат виступає в ролі довіреної особи (фідуціарія), а саме - управляє коштами Фонду від імені та за дорученням Міністерства енергетики України. Фактичними отримувачами допомоги за кошти Фонду від початку його створення є українські енергетичні компанії державної та приватної форм власності, функціонування яких визначено критичним для цілісної роботи енергетичної системи України.

З Фонду підтримки енергетики України фінансуються найбільш нагальні потреби українських енергетичних компаній – закупівля генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, палива, засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів.

Координує процес опрацювання запитів енергетичних компаній Міністерство енергетики України. А саме - Робоча група з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичному секторі.

До її складу входять представники Міненерго, Державної інспекції енергетичного нагляду України, НКРЕКП та незалежних громадських організацій - ГО "Діксі Груп" та ГО "ГОУЛОКАЛ". Представники Секретаріату Енергетичного Співтовариства та країн-спонсорів також мають право брати участь у засіданнях Робочої групи у ролі спостерігачів.

Засідання Робочої групи відбуваються щотижнево, за потреби можливі і позачергові засідання.

На кінець березня 2024 року Робоча група опрацювала запити від компаній, які найбільш постраждали від російських обстрілів протягом лютого-березня 2024 року. Відповідно, всі доступні кошти було розподілено під закупівлю найнеобхіднішої допомоги.

На закупівлю енергетичного обладнання, техніки, палива, засобів фізичного захисту енергооб’єктів вже укладено контрактів на загальну суму понад 167 мільйонів євро.

Допомогу у межах Фонду на сьогодні можуть отримати понад 155 українських державних та приватних енергетичних компаній.

Більшість із них працюють у секторі виробництва електроенергії (зокрема з відновлюваних джерел енергії), передачі, розподілу, комбінованого виробництва тепла, а також транспортування і розподілу природного газу.

Найбільше коштів з Фонду було розподілено для термінових потреб енергетичних компаній, які працюють у прифронтових регіонах - у Харківській, Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській областях, а також на територіях, де потенційно високий рівень загрози ракетних обстрілів та атак дронами з боку росії.

Серед компаній-отримувачів найбільш вартісного енергетичного обладнання – АТ "Харківобленерго", ТОВ "Оператор ГТС України", АТ "Укртрансгаз", КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ", ПрАТ "Укргідроенерго".

Зокрема, за кошти Фонду підтримки енергетики України харківські енергетики вже отримали частину великої партії спецтехніки - автокранів, важливих для монтажу електроопор та інших висотних робіт.

Завдяки роботі Фонду важливу підтримку для проведення аварійно-ремонтних робіт отримали АТ "Миколаївобленерго", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", - компанії, завдяки роботі яких, попри постійні російські обстріли, десятки тисяч споживачів регіону забезпечені електроенергією та теплом.

Значне фінансування з Фонду виділено також для задоволення потреб енергетиків Запорізької, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Київської та інших областей, а також міста Києва.

Останні масштабні за територіальним охопленням та наслідками атаки ворога на українську енергетичну інфраструктуру лише засвідчили важливість існування такого механізму, як Фонд, завдяки його доступності для покриття найнагальніших потреб з відновлення критичних енергетичних об'єктів, зокрема і через закупівлю дороговартісного обладнання.

Станом на кінець березня 2024 року Міненерго опрацьовано запити від найбільш постраждалих протягом лютого-березня 2024 року енергетичних компаній компаній, та відповідно, розподілено всі широко доступні кошти під закупівлю найнеобхіднішої допомоги.

До речі, незалежним агентом із закупівель є "Проєкт енергетичної безпеки" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), який діє відповідно до міжнародних стандартів прозорості під час проведення тендерів та укладання контрактів.

І це ще один яскравий маркер для наших партнерів, які бачать, що їхні кошти використовуються за призначенням і на користь українцям. А отже, продовжують підтримку та оновлення нашого енергосектору.

Коли на початку російської агресії у Міненерго та партнерів виникла ідея організації Фонду енергетичної підтримки, певно, не було жодної впевненості, що цей механізм стане настільки потужним.

Що свої пропозиції та наміри щодо внесків та обладнання, яке можна було б за них придбати, наші партнери з різних країн будуть озвучувати на кожній міжнародній зустрічі. А кожен внесок - навіть найскромніший - стане потрібним в умовах тривалої війни.

Сьогодні можна впевнено говорити, що Фонд - важливий не тільки для відновлення енергетичної інфраструктури під час війни, але й для повоєнної відбудови, розвитку і модернізації енергетичного сектору України.