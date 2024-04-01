Предвыборная гонка в США: какие риски для экономики ЕС несет риторика Трампа?

2024 рік є одним із пікових років за кількістю проведення виборів, адже понад 60 держав вже провели або будуть проводити голосування чи на посаду голови держави, чи обирати законодавчу гілку влади.

Проте основними серед них, звісно ж, вважаються вибори Президента США та вибори до Європейського парламенту.

Важливість підкреслюється тим, що чи не кожна передвиборча гонка є певним джерелом ризиків та нових сподівань як для фінансових ринків, так і для економіки в цілому.

Особливо це стосується тих країн, які займають більшу частину міжнародної торгівлі (США та ЄС), адже зміна в їхній політиці впливає не лише на локальну, а й на глобальну економіку.

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Вибори Президента США викликають найбільше дискусій серед аналітиків. Після оприлюднення плану та аналізу риторики кандидата в Президенти США Дональда Трампа щодо внутрішньої та зовнішньої політики США, ми відзначили кілька загрозливих для економіки ЄС пунктів.

Пріоритетними у нього є пропозиції щодо введення нових "економічних правил" у торгівлі з ЄС.

Політика Трампа щодо ЄС є напряму протекціоністською в реальному секторі економіки. В останніх виступах Дональд Трамп вказував на важливість зменшення торгового дефіциту з ЄС в цій сфері, яка, на його думку, дає менші перспективи розвитку реальному сектору через насичення в ньому європейських компаній.

Основний запропонований шлях зменшення торгового дефіциту між США та ЄС - введення нового імпортного тарифу, який, згідно з його ініціативою, може сягати 10% - на рівні торгівлі з Китаєм.

Для ЄС це є однозначно болючим ударом, адже, в першу чергу, ринок США став основним в переорієнтації експорту ЄС після пандемії Covid 19 і політики зменшення залежності від Китаю.

Для наочного прикладу, можна розглянути сегмент машинного обладнання та устаткування. Зокрема, Німеччина, як найбільша економіка ЄС, збільшила експорт машинного обладнання та устаткування до США на 60% (з 2020 року до 4 кв. 2024 року), в той час як експорт в Китай почав стагнувати і залишився на рівні 2020 року.

Саме такий крок дав можливість не лише німецькій економіці, а й усьому ЄС збільшити темпи росту в післяковідні часи. Це і підкреслює важливість подальших кроків з боку США, які можуть зупинити досягнутий успіх ЄС в переорієнтації економіки.

Однозначно таке нововведення не лише грає негативну роль для економіки ЄС, а й створює нові ризики для повторної хвилі товарної інфляції в середньостроковому періоді.

За останніми оцінками, підняття імпортних тарифів до 10% може дати поштовх для росту цін щонайменше на 1%. Після інфляційної хвилі 2021-2022 рр. Це є загрозливим так само для фінансових ринків, адже як в США, так і в ЄС очікують перші зниження відсоткових ставок вже у 2024 році.

По-друге, у передвиборчій програмі Трамп знову підняв питання цифрового податку, який він готовий вводити для європейських технологічних компаній у відповідь на аналогічний податок, що діє по відношенню до великих американських IT-компаній (умовне "перемир’я" у цьому питанні між США та ЄС спливає у 2024-му).

Окремим питанням визначається оборонна сфера, яка, відповідно до політики Трампа, вимагає значних змін. Зокрема він продовжує наголошувати на збільшенні бюджетних видатків на рівні 2% від ВВП від кожного члена НАТО, що навіть під час повномасштабної війни в Європі досі не виконується більшістю країнами НАТО (до прикладу Німеччиною, Францією, Іспанією).

Європейський Союз на сьогодні явно переживає не найкращі часи як через передрецесійний стан економіки, так і через певну політичну кризу. Політика Дональда Трампа, судячи з передвиборної програми, прямо впливає на її стабільність та може ще більше поглибити кризу в майбутньому.