Бюджет Киевщины: втрое больше дотаций, чем до войны

У 2023 році громади Київщини отримали майже втричі більшу суму базових дотацій, ніж у 2021 році, а реверсних дотацій перерахували лише на 15% більше. За обсягом сплачених до державного бюджету реверсних дотацій громади Київщини займають третє місце після громад Дніпропетровської та Львівської областей.

П’ять громад Київщини перерахували понад 46% всіх реверсних дотацій області. Найбільше базових дотацій отримали деокуповані громади, які зазнали руйнувань.

Для підтримки громад із меншими доходами держава використовує так зване горизонтальне вирівнювання на основі значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету (стаття 99 Бюджетного кодексу). Таким чином громади з меншими доходами отримують базову дотацію, а громади з більшими доходами передають до державного бюджету реверсну дотацію.

В результаті децентралізації у Київській області утворилося 69 громад. До повномасштабного вторгнення в ній було найбільше в Україні громад, які перераховували реверсні дотації — 48% у структурі всіх громад Київщини.

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За обсягом сплачених до державного бюджету реверсних дотацій громади займали друге місце після громад Дніпропетровської області.

Внаслідок повномасштабного вторгнення фінансова спроможність частини громад суттєво знизилась. 15 громад перебували під окупацією. Критичних руйнувань зазнали Бучанська, Ірпінська, Гостомельська, Бородянська, Макарівська, Великодимерська ТГ. Загалом руйнування зафіксовано у 34 із 69 територіальних громад Київської області, що складає 49,2%.

Як наслідок, у 2023 році громади Київщини перерахували до державного бюджету лише на 15% більше реверсних дотацій, ніж у 2021 році. Водночас громади Львівської області перерахували втричі більше реверсних дотацій, ніж у 2021 році, а громади Дніпропетровської області — в 1,6 раза більше.

За період повномасштабного вторгнення кількість громад, які отримують базові дотації, збільшилася з 38% до 43%.

Для підтримки громад із меншими доходами держава використовує так зване горизонтальне вирівнювання на основі значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.

Якщо індекс податкоспроможності менше 0,9, відповідні місцеві бюджети отримують базову дотацію (80% суми, необхідної для досягнення показника 0,9); вище 1,1 — передається до державного бюджету реверсна дотація (50% суми, що перевищує значення індексу 1,1), яка є джерелом фінансування базової дотації.

Якщо ж індекс від 0,9 до 1,1, то така громада не віддає державі грошей і не отримує нічого з бюджету. Варто зазначити, що для бюджету столиці горизонтальне вирівнювання не передбачено.

У 2023 році найбільше базових дотацій отримали три міські та дві селищні громади. Ірпінська, Бородянська та Бучанська — деокуповані громади, які зазнали критичних руйнувань. На ці п’ять громад припадає понад 40% усіх базових дотацій Київщини.

У 2024 році крім базових передбачено ряд інших дотацій та субвенцій, які будуть перераховані громадам із центрального бюджету. Зокрема, передбачена дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих і тимчасово окупованих територіях.

З-поміж громад Київщини дотацію отримають Бучанська громада (31,5 млн гривень) та Гостомельська громада (49,5 млн гривень).

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа коментарі Руху ЧЕСНО пояснила, що ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ, зокрема на виплату надбавки за роботу у складних умовах.

Але загалом ця дотація не має цільового спрямування. Є порядок та умови, які затверджує уряд, в його рамках можна використовувати на різні видатки: крім надбавок за складні умови, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів і продуктів харчування, соціальний захист, а також інші першочергові потреби в усіх сферах компетенції місцевої влади

У порівнянні з середніми показниками по країні громади Київщини мають досить високий рівень фінансової стійкості, незважаючи на зростання диспропорцій у розвитку та збільшення залежності від центрального бюджету.

На Київщині найбільше реверсних дотацій до держбюджету торік перерахували Білоцерківська, Борщагівська, Вишгородська, Гірська та Миронівська громади. На ці громади припадало понад 46% всіх реверсних дотацій області.

Через близьке розташування до столиці громади Київщини не мають чіткої залежності фінансової стійкості від виду територіальної громади. Розвинена інфраструктура та наявність робочих місць сільських і селищних громад дозволяють формувати власні доходи і менше залежати від центрального бюджету.

В той же час загалом по країні сільські та селищні громади залишаються найбільш дотаційними. Однією з причин такого розподілу є система нарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за місцем розташування підприємства.

Тобто, якщо громадяни з малих громад працюють у більших містах, то податки сплачуються в бюджет тієї громади, де зареєстроване підприємство. Звісно, значна частина мешканців громад працюють у столиці та сплачують ПДФО в бюджет Києва, проте в області немає жодної громади з низьким чи критичним рівнем фінансової стійкості.

В умовах повномасштабної війни зросла диспропорція у розвитку громад Київщини. Активні бойові дії та окупація 2022 року завдали критичних руйнувань північним громадам і зменшили фінансову стійкість всієї області.

Відтік кваліфікованих працівників та релокація бізнесу суттєво підірвали економічний потенціал регіону. Водночас частина громад збільшили бюджетні надходження за рахунок військових частин, які закріплені за окремими громадами.