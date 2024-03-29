Почему правительство предоставляет налоговые преференции спонсору войны и что с этим делать?

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Ініційований Мінфіном документ надає податкову преференцію для тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН).

Уряд пропонує до 2028 року досягнути акцизної ставки 90 євро за тисячу штук для сигарет та сигарил, а для ТВЕН – лише 72 євро за тисячу штук.

Таким чином, податкова преференція для сигарет для нагрівання становитиме 20%.

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Міжнародний спонсор війни переміг уряд?

Позиція Кабміну щодо надання податкової преференції ТВЕН відображає інтереси тютюнової компанії Philip Morris International (PMI), яка контролює 80% ринку сигарет для нагрівання (використовуються разом з пристроями IQOS).

PMI є найбільшим міжнародним платником податків на росії: у 2022 році ця компанія сплатила в бюджет рф 4,756 млрд дол. У 2023 році НАЗК визнало її міжнародним спонсором війни проти України.

Дії Мінфіну в інтересах тютюнової індустрії порушують міжнародні зобовʼязання України, узяті відповідно до ратифікованої рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. Цей документ визначає, що під час розробки політики охорони здоров'я з боротьби проти тютюну сторони захищають її від впливу комерційних інтересів тютюнової промисловості відповідно до національного законодавства.

Що втратить держбюджет через преференції

За розрахунками ГО "Життя", через ухвалення податкової преференції для ТВЕН держбюджет у 2025-2028 роках недоотримає 15 млрд грн, а з кожним наступним роком – щонайменше 5 млрд грн щорічно. Ці кошти з кишень громадян ітимуть на користь тютюнових компаній включно з міжнародними спонсорами війни.

Якби уряд запропонував досягти акцизної ставки 90 євро за тисячу сигарет, сигарил і ТВЕН у 2025 році, надходження до держбюджету у 2025-2028 роках були б на понад 50 млрд грн (1,3 млрд євро) більші від тих, які надійдуть від збільшення, запропонованого Міністерством фінансів.

У разі досягнення акцизної ставки 90 євро за тисячу сигарет, сигарил і ТВЕН у 2026 році надходження до держбюджету у 2026-2028 роках будуть на 30 млрд грн (757 млн євро) більшими, ніж у результаті запропонованої урядом моделі.

Молодь не переходить на ТВЕН, молодь починає з ТВЕН

У пояснювальній записці до законопроєкту та листі-відповіді Мінфін узяв на себе відповідальність за формування політики у сфері охорони здоровʼя.

Усупереч заяві ВООЗ, позиції МОЗ та Центру громадського здоровʼя міністерство визначає сигарети для нагрівання як такі, що мають "потенційно знижений ризик для здоров’я людини". Про цей "потенціал" у світі активно розповідають організації, фінансовані або повʼязані з компанією Philip Morris International.

ВООЗ однозначно стверджує, що не існує жодних підстав вважати сигарети для нагрівання менш шкідливими порівняно з іншими тютюновими виробами.

Незалежні дослідження демонструють, що рівні 22 шкідливих речовин удвічі вищі в iQOS, ніж у звичайних сигаретах, а рівні ще семи речовин перевищують такі у звичайних сигаретах у десять разів. Таким чином, вживання ТВЕН асоційоване з такими ж ризиками для легеневої системи, як і вживання звичайних сигарет.

В Україні сигарети для нагрівання стали інструментом агресивного залучення молоді, особливо молодих жінок, до вживання тютюнових виробів. З 2017 року поширеність вживання тютюну та нікотину серед жінок зросла вдвічі. Такому стрімкому росту сприяли преференційні умови для новітніх засобів споживання тютюну та нікотину і відсутність їх регулювання протягом тривалого часу.

Податкова преференція для ТВЕН – це крок назад

Досвід України, яка у 2021 році гармонізувала акцизи на ТВЕН, сигарети та сигарили до одного рівня, продемонстрував вражаючу ефективність: надходження в державний бюджет від акцизів на ТВЕН зросли в шість разів лише за рік: з 1,7 млрд грн у 2020 році до 10,2 млрд грн у 2021 році.

ВООЗ визнала це рішення найкращою міжнародною практикою, про що написала президенту Володимиру Зеленському. Тимчасом проєкт Мінфіну відмовляється від ефективної практики на користь імпортерів та виробників сигарет для нагрівання всупереч доведеній ефективності політики гармонізації акцизів.

Підвищення акцизного податку на тютюнові вироби є одним з найефективніших методів зменшення поширеності куріння, сказано в рамковій конвенції ВООЗ. Крім того, Україна має підвищувати акциз з огляду на євроінтеграційні зобов’язання. У наших інтересах не затягувати цей процес, оскільки Єврокомісія вже схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Запропонований Мінфіном план до 2028 року затягнутий. Єврокомісія розглядає рішення про підвищення ставки акцизу до 180 євро за тисячу сигарет, що стане вимогою і для України як кандидата в члени Євросоюзу. Саме тому доцільно вже зараз підвищувати акцизний податок на тютюн до 90 євро.

Це дозволить виконати євроінтеграційні вимоги, зменшити потік української контрабанди в ЄС, суттєво наповнити воєнний бюджет України, знизити цінову доступність шкідливої продукції, особливо для молоді.

Україна закликає бізнеси та міжнародні компанії виходити з російського ринку та не спонсорувати російську агресію, а сама тим часом домовляється та діє в інтересах найбільшого міжнародного платника податків у росії. Якою буде репутація нашої країни на міжнародному майданчику, питання риторичне. На яйцях по 17 грн та барабанах в укриттях ми не зупиняємося.

Верховна Рада багато разів демонструвала уряду свою субʼєктність. Очевидно, це той випадок, коли парламентарі можуть удосконалити пропозицію, щоб вилучити податкові преференції для міжнародних спонсорів війни та захистити молодь від доступності тютюнових виробів.