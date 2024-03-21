Что продать, а что ликвидировать: как ФГИ определяет будущее госактивов

Протягом останніх кількох років в управлінні Фонду держмайна України опинилося понад 2 тисячі державних підприємств. Всі вони на момент передачі перебували в різному стані: якісь повноцінно працювали, діяльність частини була на межі зупинки, деякі – існували лише на папері.

Серед ключових завдань ФДМУ – визначити подальшу долю усіх цих підприємств. Адже важливо, щоб перспективні – розвивалися та підтримували економіку, а збиткові чи неіснуючі – не створювали державі додаткові проблеми і не були тягарем.

Для прийняття правильного рішення щодо них Фонд має проаналізувати їх стан, з'ясувати, чи мають вони активи та які саме. За результатами аналізу – віднести підприємство до певної категорії і діяти відповідно.

Загалом описаний процес має назву "тріаж". Тобто це сортування державних підприємств на категорії.

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Початково термін застосовували в медицині для розподілу пацієнтів за критеріями тяжкості стану, щоб визначити пріоритет надання допомоги. Нині його застосовують у ширшому значенні.

Навіщо потрібен тріаж держпідприємств?

Ще 2017 року Мінекономрозвитку запропонувало проводити тріаж держпідприємств як етап реформи державного управління. Однак повноцінно він так і не відбувся, оскільки державні об'єкти були в управлінні великої кількості розрізнених органів і цей процес було надскладно реалізувати.

Нині ФДМУ, в управлінні якого вже перебуває приблизно 70% держпідприємств, хоче остаточно систематизувати та власними силами провести їхній повноцінний тріаж.

Для цього розробили "Порядок проведення розподілу суб’єктів господарювання, які перебувають в управлінні Фонду державного майна України". Навіщо все це потрібно і які проблеми вирішить?

Попередні органи управління передавали більшість підприємств до ФДМУ без фінзвітності та даних про активи, без можливості контакту із керівництвом держкомпаній для уточнення інформації.

Акт прийому-передачі і витяг із державного реєстру – таке наповнення папки з документами про підприємство зустрічалося неодноразово. Лише з цим набором даних Фонд не міг зрозуміти, який актив до нього потрапив і що з ним далі робити.

Для того, щоб провести первинну інвентаризацію та за її результатами розподілити держпідприємства за категоріями, ФДМУ восени 2023 року затвердив наказ щодо проведення тріажу.

Після тріажу у Фонда буде чітке розуміння, які активи необхідно направити на приватизацію, які не мають цінності і їх чекає ліквідація або банкрутство, а що залишити у власності держави як стратегічні об'єкти.

Крім згаданих вище категорій, Фонд виділив підприємства, до яких сортування тимчасово не застосовуватиметься. Це зареєстровані на тимчасово окупованих територіях: таких орієнтовно 500, до них наразі немає доступу, провести аудит та вирішити їхню долю неможливо.

Також є держкомпанії, де ФДМУ має міноритарну частку (менше 50%) і не може одноосібно приймати управлінські рішення щодо них. Тріаж також не стосується активів, щодо яких уже прийняте рішення про приватизацію.

Здійснені кроки та поточний етап тріажу

Наразі ФДМУ проводить тріаж орієнтовно щодо 1200 держпідприємств. Більшість із них з осені і донині працівники Фонду вже проаналізували. Інформацію брали з відкритих джерел, із фінансової звітності, якщо вона була. Визначали вартість активів, кредиторську заборгованість держкомпаній.

З реєстрів (речових прав, державної власності тощо) Фонд збирав всю доступну інформацію та складав списки майна на балансі підприємств. Загалом сформувався перелік із приблизно 48 тис. об'єктів рухомого і нерухомого майна.

Та цю цифру не можна вважати фінальною. Майно теж потрібно розділити на групи та підтвердити факт реального, а не документального існування кожного об'єкта.

Щось із цього переліку вже було відчужено, продано, зруйновано. Також пошук рухомого майна виявився ускладненим.

У результаті за основу оцінки взяли саме нерухоме майно (окрім того, що є частиною критичної інфраструктури, як-от бомбосховища, чи не підлягає продажу, наприклад, через арешт).

Загалом це приблизно 20 тис. об'єктів. Їх особисто відвідували та оглядали працівники Фонду: перевіряли наявність, стан, фотографували, документували все побачене.

Наразі процес огляду майже завершено. Зібрана інформація надходить до Департаменту оцінки ФДМУ, який визначає орієнтовну вартість кожного об'єкта та загалом всіх активів підприємства.

Цю суму співставляють з поточною заборгованістю держкомпанії та отримують чисту вартість кожного державного активу. За показником чистої вартості буде визначено, чи є сенс віддавати підприємство на приватизацію, чи його, наприклад, чекає ліквідація.

1200 підприємств (приблизно 20 тис. оʼбєктів нерухомого майна) Категорія Перспективні для розвитку Збиткові (або неіснуючі) Тимчасово не підлягають тріажу Критерії позитивна чиста вартість; стабільна/зростаюча прибутковість; мають соціальне або стратегічне значення; наявність стратегічного інвестора негативна чиста вартість; збиткова діяльність; відсутність перспектив розвитку; неможливість знайти інвестора підприємства на тимчасово окупованих територіях; держкомпанії з міноритарною часткою ФДМУ; активи, щодо яких вже прийнято рішення про приватизацію Подальша доля приватизація (за конкурсом); залишаються у власності держави (з можливістю часткової приватизації) ліквідація; банкрутство; реструктуризація відкладення тріажу; Приклади "Укрпошта" "Укрзалізниця" "Артемсіль"

Відповідальною за такий розподіл (який ще не розпочався) буде окрема робоча група, що працюватиме у ФДМУ. Нині положення щодо її функціонування вже затверджено відповідним наказом Фонду. До складу групи увійшли працівники Фонду, а також представники Агентства США з міжнародного розвитку USAID/UKaid та Проєкту SOERA, які спостерігатимуть за прозорістю прийняття всіх рішень.

У майбутньому, коли в управління ФДМУ передаватимуть нові держпідприємства (таких може бути кілька сотень), всі вони проходитимуть процедуру тріажу.

Протягом першої половини 2024 року Фонд планує повністю завершити сортування держкомпаній на визначені категорії. Це дозволить систематизувати державні активи, щодо яких десятиліттями не було обліку та контролю.

Також тріаж допоможе швидко, за чіткою та зрозумілою процедурою визначати долю держактивів і ефективно ними управляти.