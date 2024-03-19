Как Украине стать лидером в области инноваций?

Нині українське суспільство існує у двох площинах. Перша — історична недовіра до держави на глибокому рівні, та друга — бажання побудувати нову успішну державу з правильною філософією, яка мотивувала б працювати, розвиватися і творити.

Серед українських підприємців склалася тенденція інвестувати в короткострокову перспективу

Країни, які роблять ставку на довгострокові перспективи, в тому числі, у сфері інновацій, завжди будуть крок попереду. Ті, хто інвестує в довгострокові проєкти, будуть щоразу перегравати тих, хто обмежується короткостроковими вкладеннями.

Якщо говорити про Україну, то майже всі роки своєї незалежності вона не інвестувала вдовгу, оскільки це було непрогнозовано та небезпечно. Більшість підприємців не робили цього, оскільки історично був надто високий страх ризикувати.

Реклама:

Через це ми звикли до того, щоб завжди мати під рукою варіант оминути ризик. Такий підхід до ітеративності і неготовність інвестувати в довгострокові перспективи сформував всередину країни значну перепону до інноваційних зрушень.

Якщо ми зможемо це виправити — зможемо зробити суттєвий крок до лідерської позиції з точки зору інновацій.

Треба впроваджувати такі закони, щоб люди думали про те, як їх дотримуватися, а не обходити

Правове поле успішних та динамічних країн завжди більше говорить про можливості, ніж про обмеження. Це не означає, що там їх не існує, їх просто розглядають інакше. На це дивляться пріоритетно.

В Україні ж система правоохоронних органів працює на те, як покарати, а не як допомогти виправитися у разі чогось. Тобто, якщо ви помилилися, вам не допоможуть виправити помилку, вас спробують зловити.

Через це ми опинилися в ситуації, коли після прийняття нового закону більшість думає, як його обійти. Не як використовувати, а саме як обійти, оскільки наш підхід до творення законів фокусується на приниженні особистості.

Тут варто повністю міняти фокус та будувати систему на фундаменті, який дозволив би нам спокійно працювати в правовому полі, а не шукати з нього виходи.

Military-tech може стати провідною сферою-драйвером України, яка вплине на розвиток усіх інших

До 2014 року абсолютно невелика кількість компаній та українських підприємців розглядали перспективу займатися розробками у сфері військових інновацій. Зараз ситуація зовсім інакша, тому можна сміливо говорити, що повномасштабне вторгнення виступило для країни потужним інноваційно-технологічним драйвером.

Сьогодні ми розвиваємося потужно саме як military-tech завдяки ітеративності процесу та можливості утилізації всіх нових розробок на росіянах, які знаходяться на території України.

Нам вдається швидко створювати нові речі і одразу ж їх випробовувати. Це стосується безпілотної тематики, штучного інтелекту, кібербезпеки. Завдяки цьому наша країна нарощує сили, бо так чи інакше ми будемо ще довгий час вимушені протистояти російській агресії у всіх напрямках: інформаційному, військовому, технологічному, фінансовому та інших.

В результаті цього у порівнянні з іншими країнами ми значно підвищуємо свій професіоналізм. Наприклад, якщо говорити про польову медицину, то у нас вже є сучасний підхід до роботи з пораненими. Евакуація, протезування — також маємо досвід.

Звичайно, це неприємно, це дуже складно і ми опинилися тут не з власної волі, але ми маємо розуміти, що відтепер Україна буде тим самим місцем, де будуть з'являтися та випробовуватися всі нові технології у цій сфері.

Ставлення до інтелектуальної власності має бути таке ж непорушне, як кордонів країни

Ми всі неодноразово ставали свідками масок-шоу та багатьох інших неприємних речей у офісах ІТ-компаній з боку правоохоронних органів.

Така поведінка є невиправданою, неприпустимою, і свідчить вона лише про те, що нам потрібна судова система захисту, особливо, захисту інтелектуальної власності. Вона має бути прописана як форма власності, яка захищається на рівні з усіма іншими.

Ми повинні ставитися до інтелектуальної праці точно так само, як ми хочемо, щоб всі ставилися до будь-якої власності українців: рухомого чи нерухомого майна. Зокрема, так само, як ми хочемо, щоб наші сусіди ставилися з повагою до наших кордонів.

Це дуже важливо, оскільки саме на інтелектуальній власності і відбувається капіталізація компаній.

"Діалоги про майбутнє" — це проєкт CEO Club Ukraine, що спрямований на кристалізацію і переосмислення ключових ідей, наративів і стратегій розвитку України у різних сферах. У розмовах з провідними інтелектуалами, політиками, громадськими діячами, підприємцями та експертами, формуються обриси візії нової України та шлях до її реалізації.