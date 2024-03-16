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Вторая годовщина энергетической свободы

Вторая годовщина энергетической свободы

Какие преимущества Украине и потребителям дает присоединившаяся к Единой энергетической системе ЕС? (укр)
Суббота, 16 марта 2024, 14:48
Дмитрий Сахарук
исполнительный директор ДТЭК

Два роки тому Україна остаточно та безповоротно приєдналася до Єдиної енергетичної системи Європи. Це сталося 16 березня 2022 року. З того часу й до сьогодні – наші електромережі є одним цілим з мережами Німеччини, Франції, Польщі, Італії та загалом 39 європейських країн. 

Ми покінчили з радянським минулим і стали частиною Європи. Цілком ймовірно, що саме в цю дату 16 березня в майбутньому ми будемо відзначати український день енергетика. 

Ми досягнули своєї загальнонаціональної мети – покинути пострадянську енергосистему та стати повноправною частиною великої енергомережі ЄС. 

Що нам – українцям, енергетикам, загалом державі – дає інтеграція до енергомережі ЄС крім реалізації нашої національної ідеї бути частиною Європи? По-перше, це безпека. Під час ракетного терору й масштабного руйнування енергосистеми нам вдавалося балансувати в тому числі завдяки імпорту й екстреній аварійній допомозі. 

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По-друге, ми отримали доступ до гігантського ринку. ENTSO-E – об’єднання європейських операторів. Це 532 мільйони споживачів, понад 1 000 ГВт потужності. Для порівняння, сьогоднішнє споживання електроенергії в Україні не перевищує 18 ГВт в пікові сезони. 

Це розвинений ринок з колосальним рівнем конкуренції, прозорості й ефективності. Приклад і орієнтир для наших реформ, для повної імплементації всіх європейських законів, правил і норм. 

Україна може заробляти значні кошти, поставляючи на європейський ринок свою електроенергію. Мова в перспективі йде про сотні мільйонів, а то й мільярди доларів доходу країни, а відповідно державного бюджету. 

Нам як країні багато що потрібно зробити, аби наш енергетичний ринок досяг такого ж рівня розвитку, як, наприклад в Німеччині. Тобто скоріше втілити європейське законодавство, скасувати адміністративні перепони, лібералізувати ціни й остаточно об’єднати наш енергетичний ринок з великим енергетичним ринком ЄС. 

Ми маємо чітку дорожню карту, як це робити, які норми та правила імплементувати. Нам не потрібно "вигадувати власний велосипед", а просто треба зробити так, як у наших партнерів на Заході. 

До 2030 року ми здатні збільшити наші "зелені" потужності з 9 до 30 ГВт і стати ключовим постачальником струму для країн Європи. До війни "зелена" енергетика була лідером по залученню інвестицій в країні. Як внутрішніх, так й іноземних. 

Навіть під час війни ми продовжуємо будувати нові "зелені" електростанції. Для споживачів інтеграція з ЄС означає вищу якість послуг. Більш стрімке оновлення міських і регіональних електромереж. 

Підвищення надійності електропостачання, а в стратегічній перспективі – навіть зниження вартості послуг за рахунок конкуренції. Два роки тому почалася нова ера української енергетики. 

Ми назавжди порвали з пострадянською ворожою енергосистемою. Ми стали невід’ємною частиною енергомережі ЄС. Настала ера свободи, незалежності й прогресу. Наскільки вона буде успішною та проривною – залежить, в першу чергу, від нас самих. 

Від нашої рішучості й здатності провадити європейські реформи. Але уже сьогодні всім очевидно, що здійснилася багаторічна мета України – назавжди покінчити з прив’язаністю до російської пострадянської енергосистеми, отримати справжню енергетичну незалежність й рухатися в майбутнє разом з європейськими союзниками і партнерами.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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