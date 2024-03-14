Не только слова: почему ветеранскому бизнесу нужна реальная помощь

Часто обговорюємо переваги, які може принести ветеранський бізнес за умови ефективної державної підтримки, але рідко звертаємо увагу на виклики та ризики, що виникають без такої підтримки.

З 2014 року спільнота ветеранів та їхні сім'ї очікують на прийняття закону "Про ветеранське підприємництво".

Розглянемо потенційні наслідки, якщо протягом наступних шести місяців ситуація з законопроєктом не зміниться.

Стратегія держави щодо ветеранського бізнесу та політики

28 лютого Український ветеранський фонд організував форум "Підтримка ветеранського підприємництва: від національної до регіональної перспективи", зібравши ветеранські бізнес-асоціації, агрохолдинги, підприємців, міністрів, народних депутатів та громадськість.

Реклама:

Перша панельна дискусія була зосереджена на розгляді стратегій та політик держави у сфері ветеранського підприємництва. Ірина Верещук, Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомила про заплановану на нараду під її керівництвом. На цій нараді представники ветеранського бізнесу, Військово-цивільні адміністрації та Центральні органи виконавчої влади обговорили подальші дії для розвитку сектора.

Окремо варто відзначити відсутність на форумі представників Міністерства економіки, яке відіграє ключову роль у підтримці ветеранського підприємництва. Ірина Верещук підкреслила цей момент, зазначивши, що хоча міністерство офіційно підтримує ветеранів, включаючи надання грантів для розвитку бізнесу, воно не завжди ефективно отримує фідбек та має зв’язок з ветеранською спільнотою, особливо в регіонах, і не завжди відповідає на їхні конкретні потреби.

Чи буде якісно реалізовуватись напрацьована стратегія, коли представники уряду, які відіграють ключову роль у формуванні та реалізації цих стратегій — не знаходять часу для взаємодії зі стейкхолдерами?

Наразі перед нами стоїть важлива місія — забезпечити ветеранів можливостями, ресурсами та підтримкою, необхідними для успішного розвитку їхніх бізнес-ініціатив. Ми прагнемо створити умови, за яких кожен ветеран, який має бажання та ідею, зможе реалізувати свій підприємницький потенціал.

У бюджеті Українського ветеранського фонду на 2024 закладено 200 мільйонів гривень на підтримку ветеранського бізнесу. За два роки програмами підтримки скористались 573 бізнеси, на загальну суму понад 293 млн грн.

Проте, за даними Мінветеранів, станом на 23 лютого 2022 року в Україні було зареєстровано понад 12 тисяч ветеранських бізнесів. Чи вдасться підприємцям залучити необхідну підтримку без чіткої координації та стратегії фінансування між різними рівнями влади, коли програми діють лише в ізольованому порядку?

В цьому існує ризик, що без реальних дій, обіцянки підтримки так і залишаться лише словами.

Регіони залишаться в аутсайдерах?

Для розвитку регіонів важливим є малий бізнес, який генерує оборот грошей на місцях, сплачує податки, створює робочі місця. Більшість ветеранів-підприємців, яких підтримав УВФ — розвивають свій бізнес у регіонах.

У малих містах та селах здобути фінансову підтримку на високому рівні часто буває важко. Вони не мають такого доступу до ресурсів, як підприємці у великих містах або столиці, що підкреслює потребу в розробці цільових програм підтримки.

Такі програми мають враховувати унікальні потреби та особливості регіонального розвитку, включаючи доступ до пільгових кредитів, грантів для нових проєктів, а також консультативну допомогу в управлінні бізнесом, маркетингу та продажах. Освітні ініціативи, спрямовані на підвищення кваліфікації підприємців, також відіграють ключову роль у їхньому успіху.

На форумі в Києві ми зібрали понад сотню ветеранів-підприємців, а також представників бізнес-асоціацій та громадських організацій з різних регіонів. Одразу ж стало очевидно, що представники менш відомих бізнесів стикаються з відсутністю платформ для обміну досвідом та нетворкінгу.

Хоча було організовано багато зустрічей та дискусій з участю відомих компаній, які здобули популярність та великі обороти, важливо розуміти, що такі заходи часто відображають інтереси лише певної частини бізнес-спільноти.

Тож ветерани отримали унікальну можливість звернутися та поспілкуватися з представниками влади, які мають безпосередній вплив на формування та реалізацію політик підтримки ветеранського підприємництва.

І в їхніх ідеях та пропозиціях не звучало патерналістських меседжів про "скоротіть податки, дайте пільги" тощо. Були конструктивні візії щодо того, які інструменти вже тут і зараз можуть допомогти бізнесу вийти на новий рівень по всій Україні, від села до міста.

Елементарно — налагоджена співпраця з великими точками збуту продукції, де з’являться окремі стенди для товарів, маркованих "Створено захисниками".

В.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун підкреслив, що ветеранів не потрібно садити на довічні пільги, а давати інструменти розвитку.

Ця сесія підкреслила, що успіх ветеранського підприємництва залежить не лише від індивідуальних зусиль, але й від підтримки громад, регіональних лідерів, та ефективної взаємодії між різними рівнями управління.

Відтік робочої сили з України

Підприємництво є стабілізаційним фактором, що зберігає людей в країні. Однією з ключових тем, обговорених на форумі, було працевлаштування ветеранів. Бізнеси, засновані ветеранами, часто віддають перевагу найму інших ветеранів, діючи за принципом "свій до свого".

За даними УВФ, близько 25% опитаних ветеранів не бачать свого професійного майбутнього в Україні, або вагаються щодо нього. Понад 30% ветеранів, які наразі не перебувають на службі в силах оборони, зіткнулися з безробіттям.

Це свідчить про те, що при відкритих кордонах значна частина захисників може зважитися на еміграцію. Без негайної та ефективної підтримки ветеранського бізнесу країна ризикує втратити значний трудовий та економічний потенціал у найближчі роки.

Проте ветеранський бізнес — це не лише про гроші. Самі підприємці зазначають, що потребують розширення своїх знань, перекваліфікації й часто додаткового навчання для себе та свого персоналу. Тобто програма підтримки має бути комплексною, включати відповідний рівень освіти.

Наразі Український ветеранський фонд активно працює над створенням мережі зв'язків між ветеранами, де досвідчені підприємці передають свої знання про інновації та бізнес-стратегії новачкам у цій сфері. Однак такі ініціативи потребують більшої інституціоналізації.

Успішна реалізація закону "Про ветеранське підприємництво" стане ключовим кроком у забезпеченні сталого розвитку ветеранського бізнесу в Україні. Цей закон має потенціал не лише знешкодити теперішні ризики, але й створити сприятливі умови для росту та розвитку підприємницьких ініціатив серед ветеранів.

Його впровадження дозволить ветеранам отримати доступ до фінансових ресурсів, освітніх програм та консультативної підтримки, що є необхідним для успішного започаткування та розвитку власного бізнесу.

Законодавча підтримка ветеранського підприємництва також сприятиме інтеграції ветеранів у цивільне життя, допоможе їм знайти нове призначення та відчути себе цінними членами суспільства.

Важливо, щоб цей закон був не просто формальністю, а ефективним інструментом, який буде активно використовуватися для підтримки ветеранів.

Успішне впровадження та реалізація закону "Про ветеранське підприємництво" стане вагомим внеском у розвиток національної економіки, створення нових робочих місць та підвищення добробуту громад по всій країні.

Це дозволить вивести ветеранський бізнес на новий рівень, забезпечивши його сталий розвиток та інтеграцію у загальнонаціональну економічну систему.