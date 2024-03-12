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Исторический максимум японского индекса Nikkei: будет ли продолжение роста?

Исторический максимум японского индекса Nikkei: будет ли продолжение роста?

Почему японский фондовый рынок впервые за многие годы начал расти? (укр)
Вторник, 12 марта 2024, 08:11
Александр Косько
Партнер, портфолио-менеджер в Blackshield Capital

Фондовий індекс Nikkei є одним із найважливіших у Японії. Він обчислюється як середнє арифметичне цін акцій 225 найбільших публічних японських компаній. 

На початку 2024-го він встановив новий історичний максимум, і цей ріст відбувся вперше із 1989 року (тобто вперше за 34 роки). 

Так, японський ринок славиться своєю повільною динамікою. Якщо би ви інвестували в японський індекс Nikkei у 1989 році і тримали позицію до тепер – то все одно б залишилися у мінусі. Тобто 34 роки страждань та болю. 

В певних моментах збитки перевищували б 70%, що є аномальним показником в розрізі інвестування в індекс розвиненої країни. Тому не дивно, чому про японський фондовий ринок складають чимало мемів у колі інвесторів у публічні компанії. 

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Існує навіть такий термін як "японізація фондового ринку", що означає потенційний довготривалий період без значного зростання.

Але навіть попри це, частина інвесторів готові вкладати кошти у індекс Nikkei. Це переважно прихильники довгострокового інвестування, які завжди аргументують свій вибір тим, що час працює на гроші. 

І навіть якщо інвестор помиляється з таймінгом входу, то по ходу дистанції він все одно вийде в плюс. Але тільки за умови, якщо це не якийсь неліквідний актив. 

Що стало причиною кардинальної зміни тренду в акціях японських компаній?

Досить тривалий час іноземні інвестори оминали країну самураїв, не даючи й мінімальної алокації на ці активи в своєму портфелі. Разом з тим, місцеве населення є доволі консервативним в плані заощаджень та власних інвестицій – понад 50% активів тримають в кеші або на депозитах. 

Подібний показник є найвищим серед розвинутих країн: для порівняння - у США цей показник складає понад 15%. Ці фактори призвели до того, що японський ринок досить довго був серйозно недооціненим та торгувався зі значним дисконтом.

Утім, на противагу решті світу, зростання інфляції в Японії стало одним з основних драйверів росту фондового ринку. Досить тривалий час країна самураїв мала справу з дефляцією, яка негативно відобразилася на економічній активності. 

А зростання інфляції в комплексі з експортно-орієнтованою економікою і стали головними причинами зростання прибутків японських компаній. 

Окрім цього, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оприлюднив курс на побудову "нового капіталізму" в країні. Відповідно до нього, вже внесли зміни до інвестиційних планів населення, в рамках яких вдвічі збільшили щорічну суму інвестицій в акції, що звільняється від оподаткування. Раніше це було 8020 дол., зараз - 16040 дол. 

Варто згадати, що в 2020 році Berkshire Hathaway Уорена Бафета змогли розгледіти початок тренду росту індексу Nikkei та інвестували в японські конгломерати Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

Тож чимало інвесторів задаються запитанням: чи варто на хвилі стрімкої позитивної динаміки Nikkei інвестувати у японський фондовий ринок? 

Активний інтерес до цієї теми вже проявився. За оцінками Goldman Sachs, іноземні інвестори з початку 2024 року вклали в японські акції вже 5,1 млрд дол. 

Для порівняння: за весь 2023 рік сумарні інвестиції становили 7,4 млрд дол. Тож тренд росту японського індексу Nikkei може продовжуватися і далі. Разом з тим існують й ризики, котрі можуть спричинити корекцію після такого стрімкого зростання. 

Наприклад, Bloomberg відзначає, що одним з таких ризиків у 2024 році може стати більше підвищення заробітних плат, ніж було заплановано. Це у результаті може спричинити продукування інфляційних очікувань. 

І як наслідок - Банк Японії змушений буде відреагувати провадженням більш жорсткої монетарної політики.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Япония фондовый рынок
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