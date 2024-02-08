Восстановление инфраструктуры как новые возможности для регионального бизнеса

Наш досвід реалізації проєктів, які фінансуються урядами Німеччини і ЄС в Україні, свідчить про зростання нестачі підрядних будівельних організацій.

Це може ускладнити відновлення об’єктів інфраструктури, зокрема на периферії, коли міжнародні організації будуть активніше допомагати Україні. Втім, я переконаний, що для локальних компаній тут існує більше можливостей, ніж обмежень.

Зараз GIZ Ukraine продовжує здійснювати проєкти, спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури по всій Україні. Найбільше проєктів ми реалізуємо в громадах, близьких до кордону з країною-агресором, деокупованих областей та прифронтових регіонах.

З нашого досвіду, пошук підрядних будівельних організацій для виконання таких робіт досить складний, а результат – не завжди позитивний. Компанії є, але їх небагато.

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Я хочу підкреслити, що йдеться саме про місцеві середні та малі компанії, які здатні реалізовувати відповідні проєкти, працюючи з донорами міжнародної допомоги.

Наприклад, при розгляді виконавців будівельних робіт на невеликих об’єктах соціальної інфраструктури Миколаївщини, Одещини, Сумщини, Полтавщини, найчастіше такі підряди переходять до компаній з Києва, Дніпра чи Львова. Найчастіше, місцеві компанії зорієнтовані на місцеві бюджети.

Кількість компаній з інших областей, які готові працювати на невеликих та середніх регіональних об’єктах, також обмежена. Але вартість їх послуг є вищою через врахування значної логістичної складової.

Все це не сприяє продуманому та системному процесу відновлення, відбудови та модернізації України. Особливо це стосується проєктів у віддалених селах та містечках, яким децентралізація дала друге дихання.

Вже зараз можна з упевненістю казати, що брак компаній, готових застосовувати міжнародні будівельні стандарти, призводить до проблем з плануванням та реалізацією проєктів. Втім, повоєнна відбудова, яка відбуватиметься за рахунок коштів різних фондів та програм технічної підтримки є новою нишею можливостей.

Справа в тому, що впродовж останніх 10 років в будівельній галузі відбулося багато змін. З’явилися нові стандарти, підходи, принципи. Реалії повномасштабної війни вимагають від сучасних будівель рішень у питаннях безпеки, енергонезалежності тощо.

Разом з тим головна задача залишається незмінною – покращити якість надання послуг та зменшити витрати на утримання.

В яких послугах зацікавлені міжнародні проєкти?

Дизайн проєктів: планування, проєктування, супровід на тендері, нагляд за виконанням робіт. Реалізація: виконання будівельних робіт на основі підготовлених дизайнів проєктів.

Ми використовуємо мікс інструментів для пошуку підрядників. Зокрема, на рівні національного офісу ми проводимо відкриті та закриті (попередня кваліфікація) тендери.

Відкриті тендери, а також запрошення до вираження зацікавленості на подальшу участь в закритих тендерах публікуються на нашому сайті . Окремо ми публікуємо замітки про такі активності на різних майданчиках Prozorro.

Закриті тендери. За результатами перевірки відповідності компаній критеріям (після подання документів щодо вираження зацікавленості на участь в закритих тендерах) готується лонгліст (розширений список), з якого відбирається пул учасників (короткий перелік) для безпосередньої участі в окремих тендерах.

Ця інформація не публікується, учасники безпосередньо на електронну пошту отримують запрошення.

В залежності від специфіки конкретного об’єкту, бажаним є попередній досвід. Наприклад, досвід проєктування та/або встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, монтаж модульних конструкцій з відповідними мережами, проєктування/монтаж когенераційних установок і т ін.

Для участі в закупівлях неурядових організацій, що стосуються будівельних робіт, вкрай важливим є знання та досвід роботи з BoQ (Bill of quantity, специфікація робіт), що відрізняється від стандартного для українських реалій кошторису будівельних робіт. Найважливішим елементом BoQ є нейтральність технічної специфікації на бренди та вироби.

Іншою відмінністю є спосіб обрахунку витрат: ціна в BoQ – це ціна виконання усього комплексу технічно необхідних робіт за одиницю виміру – квадратний метр, погонний метр, тонну тощо.

BoQ містить всі можливі затрати, розраховані в одиниці виміру. Жодних окремих чи прихованих статей, які впливають на ціну проєкту. При цьому якість робіт має відповідати міжнародним стандартам якості, в т.ч. вимогам українських будівельних норм тощо.

З нашого досвіду, більшість проблем перехідного періоду легко лікуються часом та напрацюванням портфоліо. Будівництво – одна з багатьох галузей, в якій тут і зараз результати є видимими та доступними не лише замовнику та виконавцю, а й дуже широкій аудиторії.

Тому я закликаю місцевих гравців будівельного ринку активніше досліджувати цю нішу. Напрацьовувати власний досвід, долучатися до проєктів міжнародних організацій, вивчати принципи проходження процесів в таких організаціях, долучатися до масштабніших і складніших проєктів. Вивчати документацію, розуміти особливості та вимоги, тендерних процесів тощо.

І насамкінець хочу додати, що зараз на будівельному ринку відкрилось унікальне вікно можливостей. Зараз вже не потрібно десятиліть, щоби зробити ім’я в галузі.

Об’єкти будівництва стають маяками, символами росту та трансформації, особливо це відчувається у непрості часи війни. Якщо школу відновили – значить є діти. А у громади - є майбутнє.