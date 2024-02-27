Как сделать кредиты для фермеров доступнее

На тлі проведення земельної реформи та постійних викликів внаслідок російського вторгнення в Україну, українські сільгоспвиробники, які формують кістяк аграрного сектору, стикаються з подвійною проблемою: забезпечити фінансування бізнесу та подолати наслідки руйнувань та економічних потрясінь.

Доступ до фінансів у неспокійному ландшафті

Історично малі агровиробники в Україні постійно стикалися з обмеженим доступом до фінансування, що погіршувалося неадекватною заставою та вищими ризиками.

Запровадження земельної реформи посилило потребу у фінансових ресурсах, що дозволило сільськогосподарським виробникам придбати землю та інвестувати у свою діяльність.

Однак конвергенція значного сплеску попиту на кредити у 2022-2023 роках, спричиненого падінням внутрішніх цін на сільськогосподарську продукцію, зростанням витрат на логістику та збільшенням вартості ресурсів для сільського господарства, включаючи добрива та пестициди, підкреслила актуальність інноваційних фінансових рішень.

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У зв’язку з російським вторгненням дрібні фермери зіткнулися не лише із завданням підтримувати свій бізнес, але й з необхідністю перебудови та впровадження інновацій серед труднощів.

Руйнування та пошкодження сільськогосподарської техніки, а також потреба в енергоефективних рішеннях ще більше посилили попит на інвестиційне фінансування.

Прокладання шляхів до фінансової доступності

Визнаючи гостру потребу у фінансовій підтримці, було створено Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві як стратегічну відповідь на недостатнє фінансування агровиробників.

Націлений на малих фермерів, які обробляють до 500 га та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР), фонд пропонує портфельні гарантії для банків, що покривають до 50% кредитних зобов’язань як для капітальних інвестицій, так і для обігових коштів.

Ця ініціатива виходить за межі купівлі землі, охоплюючи купівлю техніки і обладнання, експлуатаційні витрати та диверсифікацію в секторах, які традиційно ігноруються банківською підтримкою, таких як садівництво та тваринництво.

Початкова стадія фонду може похвалитися надійною капіталізацією завдяки гранту в розмірі 10 мільйонів євро від Європейського Союзу та відповідному внеску від Світового банку. Ця фінансова підтримка не тільки зміцнює , але й підкреслює колективну відданість відродженню сільськогосподарського сектора України.

Фонд працює в синергії з програмами розвитку та ініціативами, що націленні на підтримку фінансування сільського господарства України. Поєднуючись із такими програмами, як здешевлення кредитів за програмою "5-7-9", аграрними розписками, сталим сільським господарством та іншими механізмами підтримки, Фонд посилює свій вплив, забезпечуючи більш зміцнену систему підтримки для малих фермерів.

Перші досягнення та рух вперед

6 лютого, менш ніж через два тижні після запуску, Фонд уже надав позику для фінансування оборотного капіталу для фермера з 370 га землі, який вирощує зернові та олійні культури, що свідчить про безпосередній вплив фонду та життєво важливу роль, яку він відіграє у підтримці українського сільського господарства.

Тепер українські дрібні фермери, які зазвичай мають недостатнє фінансування, отримали чудовий механізм підтримки та розвитку свого бізнесу.

Фонд часткового кредитного гарантування тепер є маяком надії та процвітання, розширення можливостей дрібних фермерів, стимулювання економічного зростання та сприяння стійкому сільськогосподарському сектору.

Ця ініціатива не лише підтримує наших фермерів перед обличчям поточних економічних викликів, але й прокладає шлях до сталого та процвітаючого сільськогосподарського майбутнього для України.

Швидка реакція на ініціативу фонду підкреслює гостру потребу в таких фінансових інструментах, що відображає стійкість і рішучість українського фермерського співтовариства процвітати, незважаючи ні на що.

Завдяки стратегічній підтримці та зменшенню ризиків Фонд не лише вирішує безпосередні фінансові перешкоди, з якими стикаються малі сільськогосподарські виробники, але й закладає основу для сталого зростання та інновацій.

Таким чином, він робить значний внесок у національну економіку та сприяє добробуту сільських громад України, що робить його типовим взаємовигідним механізмом як для фермерів, так і для банків.