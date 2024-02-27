Не только мелкий ритейл. Почему промышленные гиганты уходят в Instagram?

Якщо у середньостатистичного маркетолога чи підприємця спитати, які бізнеси використовують інстаграм, варіантів відповідей буде багато.

Вам назвуть бізнеси з індустрії краси, дизайнерів інтер’єру, забудовників, великі та маленькі інтернет-магазини, виробників одягу, взуття та аксесуарів тощо. До цього переліку можна додати виробників снеків та напоїв і ще деякі категорії.

Якщо говорити про розподіл за секторами економіки, то на 2023 рік b2c компаній в Instagram приблизно в п’ять разів більше, аніж b2b.

Але є і категорії бізнесів, які ви зовсім не очікуєте зустріти в Instagram. Це виробники промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, інженерні компанії, електрообладнання та ін.

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Виникає логічне питання. Навіщо таким компаніям бути присутніми в соцмережі, де, в основному, ви знайдете зовсім інші категорії бізнесів. Чи виправдано вкладати ресурси бізнесу в просування промислової компанії з допомогою Instagram?

Одразу відкинемо думку, що десятки промислових гігантів з різних країн та сфер бізнесу піддались магії інстаграм. Ні, ці бізнеси не просто витрачають гроші на присутність в Instagram, створення, а іноді й просування контенту.

Існують дуже конкретні та переконливі причини використовувати Instagram навіть для потужних бізнесів промислового сектору.

Чому бізнес іде в Instagram? 10 основних причин

Поговоримо про те, яку користь взагалі може дати присутність бізнесу в Instagram. А після цього ми покажемо кілька цікавих прикладів присутності промислових гігантів у Instagram.

1. В Instagram величезна аудиторія

У Instagram величезна аудиторія, що робить цей майданчик дуже цікавим для бізнесу та важливими для його просування.

Станом на 2023 рік у соцмережі:

500 млн щоденно активних користувачів;

Instagram сьомий за відвідуваністю сайт у світі;

середній рівень залученості на один пост становить 0,58%.

Крім цього, станом на лютий 2023 року в Україні було 11,7 млн активних користувачів соцмережі. Якщо говорити про аудиторію з США, то 63% користувачів продивляються оновлення щодня (дані Statista).

За інтересами і демографією користувачі Instagram дуже різноманітні. Отже, практично кожен бізнес може знайти тут свою аудиторію.

2. В Instagram представлені всі бізнеси: від дрібних до гігантів

Ви знайдете в цій соцмережі кого завгодно: від місцевих майстринь манікюру та парикмахерок, до таких компаній як ROZETKA чи IKEA (з 1,4 млн підписників на основній сторінці та сторінками кількох регіональних представництв).

Завдяки Instagram бізнес може збільшити впізнаваність власного бренду, налагодити прямий і швидкий зв’язок з цільовою аудиторією. Погодьтесь, для будь-якої компанії важливо, щоб про неї знали. А можливість швидко помічати настрої цільової аудиторії та реагувати на них взагалі безцінна!

Instagram використовують такі гіганти як Adidas, Coca-Cola та інші. Для великих компаній це ще й канал комунікації, що в рази збільшує охоплення всіх важливих повідомлень від компанії.

3. Бізнес може монетизувати присутність в Instagram

Це найочевидніший мотив присутності в соцмережі, але ми не назвали його першим. Адже через особливості бізнесу, далеко не всі компанії можуть генерувати прямі продажі з допомогою Instagram.

Звісно, якщо йдеться про таких гігантів e-commerce як Ikea, для них сторінка в соцмережі є одним з інструментів стимулювання продажів, запуску нових продуктів та колекцій товарів на ринок.

Крім цього, компанії можуть співпрацювати з інфлюенсерами, збільшуючи таким чином охоплення та залучення, яке генерує контент. А це сприятиме і зростанню продажів.

Втім, для бізнесу в b2b секторі та потужних промислових компаній це менш актуально.

4. З Instagram можна змусити говорити про ваш бізнес

Впізнаваність бренду — це показник, який важко виміряти цифрами, однак виражається він в конкретних і зрозумілих речах. Наприклад, наскільки часто про компанію говорять.

Також Instagram допоможе показати внутрішнє життя компанії, її цінності. А це важливо, щоб будувати довіру та закріплювати позитивну репутацію.

5. Присутність в Instagram допомагає виділитись

В більшості сфер бізнесу зараз дуже актуальний принцип "виділяйся або зникни". Це стосується не тільки унікальної торговельної пропозиції у кампанії. Не менш важливі неповторний імідж, підходи до роботи і взагалі креативність команди.

І якщо вам необхідно показати все це аудиторії, Instagram стане одним з незамінних інструментів.

Важливо, щоб бренд чітко вирізняли серед конкурентів і якомога більша аудиторія мала позитивні асоціації з ним. Наприклад, що компанія виробляє якісну продукцію, бізнес турбується про навколишнє середовище, займає активну патріотичну позицію і так далі.

6. Instagram допомагає краще вивчити аудиторію

Ця платформа, як і інші соцмережі, буде цінним джерелом зворотного зв’язку від ваших клієнтів та інсайтів про цільову аудиторію бізнесу.

Аналізуючи поведінку підписників, їхні коментарі, реакції на різні публікації, можна дізнатись вподобання аудиторії, вікові та інші демографічні характеристики, періоди найбільшої активності в Instagram.

На основі цієї інформації бізнес зможе покращити свою стратегію комунікацій, маркетингу і загалом бути більш ефективним.

7. Instagram — ваш ключ до "мобільної аудиторії"

Нагадаємо, що Instagram лише порівняно недавно отримав повноцінну десктопну версію. Він задуманий і з’явився саме як мобільний додаток. Тому і зараз близько 90% користувачів виходять в Instagram саме з мобільних пристроїв.

Тому будь-який бізнес, чиї потенційні клієнти багато пересуваються і часто користуються мобільними для виходу в інтернет, багато виграє від ефективного представлення в Instagram.

8. З Instagram бізнес може більше дізнатись про конкурентів

Присутність у цій соцмережі допоможе вивчити не тільки вашу цільову аудиторію, але і конкурентів.

Ви можете слідкувати за їхніми сторінками, робити висновки з помилок та вдалих рішень, знайти ті формати контенту, що генерують найбільше позитивних реакцій і використати ці ідеї на користь своїй компанії.

9. З Instagram бізнеси можуть знайти нових клієнтів

Як інструмент генерації клієнтів Instagram актуальний, в першу чергу, для b2c компаній. Адже шлях від знайомства з брендом до замовлення товарів чи послуг у випадку промислової продукції набагато довший, ніж в таких сферах, як онлайн-торгівля чи послуги.

І він обов’язково включатиме офлайн зустрічі, перемовини та узгодження контрактів. Але в деяких випадках навіть для b2b сектору Instagram стає точкою першого контакту з майбутніми клієнтами компанії.

10. Instagram — це інструмент управління репутацією

На сторінці в соцмережі дуже просто показати, наскільки соціально відповідальним є бізнес, проілюструвати, як компанія піклується про працівників, робить внесок у розв'язання соціальних проблем та ін.

Також на сторінці в Instagram компанія може швидко показати великій аудиторії, як вона реагує на свої помилки та виправляє їх.

Все це працює на позитивну репутацію бізнесу. З кращим іміджем компанії простіше залучати нових працівників, партнерів та клієнтів. А це критично важливо для великих підприємств.

Висновки

Instagram може бути корисним інструментом комунікацій фактично для будь-якого бізнесу. Це стосується і компаній, які у більшості взагалі не асоціюються з цією платформою.

Промислові та інші технологічні компанії публікують в Instagram офіційні повідомлення, фото та відео продукції, персоналу та робочого процесу, діляться новинами про досягнення та розробки.

Завдяки присутності в цій соцмережі бренди контактують з молодою аудиторією, яку вони прагнуть залучити як працівників чи користувачів продукції. Також великий технологічний бізнес, використовуючи Instagram, підвищує впізнаваність бренду, укріплює його позитивний імідж та презентує нові розробки широкій аудиторії.