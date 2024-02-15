В бюджете не хватает 37 миллиардов долларов на расходы в 2024 году. Где их взять?

Чи критичною є для нас американська фінансова допомога? Спробуємо порахувати. Міністерство фінансів і Нацбанк є одностайними в тому, що нам необхідно буде в цьому році отримати трохи більше 37 мільярдів доларів зовнішньої фінансової підтримки.

За найсміливішими припущеннями, ми можемо зі всього світу назбирати до 32 мільярдів. Ця сума включає фінансування від МВФ (5.4 млрд) та ЄС (19.5 млрд) – і це за умови, що ми виконаємо на відмінно усі свої домашні завдання.

Також ми можемо розраховувати приблизно на 5.5 млрд фінансування від інших країн G7, Японії, Британії та Канади. Десь в теорії можна ще отримати по копійці від інших країн на умовну суму 1.5 мільярди. От мабуть і все.

Тобто, без Сполучених Штатів нам не вистачатиме принаймні 5 мільярдів доларів, щоб закрити заплановані витрати державного бюджету. Це без урахування того, що плани ці поки що виглядають дуже скромно, адже передбачають суттєве зниження витрат на оборону та безпеку - не факт, що можемо собі дозволити таку "розкіш".

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Звісно, на превеликий жаль, наші шанси отримати допомогу від США в цьому році здебільшого залежать від ефективності зусиль американського президента та лідерів сенату в переконанні опозиційно налаштованої нижньої палати конгресу.

Але що ми точно не повинні робити в цій ситуації – це заважати про-українськи налаштованим лідерам США добиватися цієї допомоги для нас. Натомість, наш уряд за останній місяць підкинув нашим американським опонентам більш ніж достатньо аргументів проти допомоги.

Це і брутальне цькування силовиками на журналістів, про які яскраво розповідають іноземні медіа. Це і не менш брутальні та нелогічні атаки різних силовиків на український бізнес, про які теж не забули написати іноземні ЗМІ.

Чомусь у наших владних кабінетах прийнято вважати, що український бізнес – це щось мале та неважливе. Вони й надалі самонадіяно чекають, що до України все завтра прийде якийсь величезний іноземний інвестор, який закидає доларами всю країну, і навіть малюють якісь інвестиційні проєкти на сотні мільярдів доларів з прицілом на таких інвесторів. Але ті чомусь не йдуть.

Натомість, український бізнес із початку війни збільшив свої накопичення в банках (на кінець 2023 року) на 435 мільярдів гривень та на 2.1 мільярди доларів. Частина цих накопичень могла би бути інвестована в розвиток – і тут мова йде про потенціал у 10 мільярдів доларів тільки власних коштів, і ще як мінімум стільки ж позичених.

Тобто мова іде про 20-30 мільярдів доларів – і це значно більше, ніж іноземці вкладали в Україну у найкращі роки "інвестиційного буму" середини 2000-х.

Чи можуть зараз потенційні іноземні інвестори вкласти більше, ніж українці? Питання риторичне, але відповідь на нього можна пошукати у статистиці.

Український бізнес (крім банків) за період з початку великої війни і до кінця 2023 року вклав у державні облігації (тим самим підтримавши уряд) 43 мільярди гривень та півмільярда доларів. Що в той час зробили іноземці, яких ми так чекаємо? А вони зменшили свої вкладення в ОВДП на 31 мільярд гривень.

Що зробила наша влада задля того, щоб стимулювати хоч якісь інвестиції в Україну? Працювала над покращенням ділового клімату? Розробила хоч якийсь механізм стимулювання інвестицій, чи чітку програму покриття військових ризиків?

Та де там: вони наплодили купу презентацій для неіснуючих "іноземних інвесторів", а ще прийняли косметичні правки до мертвого закону про "інвестиційних нянь".

В той час як справжніми "інвестиційними нянями" для українського бізнесу вже стали люди з офіцерськими званнями, список яких бізнес уже потихеньку почав складати.

Тож у мене є питання до нашої влади. За рахунок чого Україна повинна вийти не економічне зростання у 4.6% в цьому році, яке так гарно намальоване у держбюджеті-2024?

Знову за рахунок державного споживання, яке, судячи із цифр того ж бюджету, не обіцяє ніякого зростання? Чи за рахунок хорошої погоди, яка дасть нам черговий рекордний урожай? Чи все-таки за рахунок збільшення інвестицій від українського бізнесу?

Нарешті, на підтримку кого ви можете розраховувати у разі, якщо іноземні уряди нас підведуть (а ми бачимо, що до того йде)? Ну точно ж не на іноземних приватних інвесторів?

Пора дорослішати, шановні можновладці, пора зрозуміти, що саме українці та місцевий бізнес є вашою опорою. Час нарешті зрозуміти, що якщо ви не створите нормальних умов для безпечного ведення бізнесу в Україні, які будуть підтверджені реальними вкладенням українців у розвиток своїх діючих та створення нових бізнесів, ви ще довго будете чекати на іноземного інвестора.