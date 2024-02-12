Создание рынка биотоплива: почему это важно и что даст Украине?

Створення ринку біопалива в українських реаліях - один із пріоритетних напрямків держави задля досягнення енергонезалежності та енергобезпеки. Україна має неабияк розвинений аграрний сектор.

Це потужна база для розвитку біоенергетики. Згідно із дослідженнями Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, лише за рахунок агровідходів можна замістити близько 9 млрд кубів природного газу на рік.

Загалом же започаткування біржової торгівлі біопаливом допоможе забезпечити енергопостачання до важливих об’єктів критичної інфраструктури під час війни та постійних російських ракетних обстрілів.

Це дасть міцний поштовх для розвитку української економіки, заощадить, за різними оцінками, від 30% до 60% коштів держбюджету, а це в свою чергу - додаткове фінансування силам оборони, що сьогодні є надважливим для нашої країни.

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Правильно сформований ринок біопалива та біржова торгівля допоможуть вирішити ще ряд критичних проблем. Нижче про них детальніше.

Зараз ми можемо спостерігати постійну нестабільність цін та їх часте коливання в межах одного регіону залежно від сезону та ціни на газ, а інколи видимих причин на це може і не бути.

Біржова торгівля передбачає формування справедливої ринкової ціни, яка утворюється при врахуванні та аналізі багатьох чинників.

Це можна легко прослідкувати на прикладі ринку необробленої деревини та пиломатеріалів, який власне почали створювати у 2021 році. За майже 3 роки роботи позитивні зрушення відзначають майже всі учасники лісової галузі.

Кожен має рівний доступ до сировини, незалежно від географічного розташування, а для того, щоб дізнатися ціну на ту чи іншу породу дерева варто лише зайти на сайт біржі та скористатись інформативним блоком аналітики.

Нерідко виникають ситуації, коли з вини постачальника або ж виробника зривається поставка. Це спонукає отримувача оперативно шукати інший товар, уже незважаючи на його ціну, щоб не зупиняти роботу виробництва або усього підприємства. Це може призводити до значних фінансових втрат.

Знову ж таки, на прикладі ринку деревини розповім, як біржа працює із недобросовісними виконавцями. Для того щоб усі біржові угоди виконувались, ми маємо у штаті відділ моніторингу.

Команда моніторингу та агенти біржі у різних куточках країни слідкують за дотриманням домовленостей, процесом відвантаження деревини тощо. У разі невиконання умов одним із учасників угоди зі сторони біржі на нього накладаються дисциплінарні або ж фінансові санкції.

Це може бути просто попередження, утримання частини гарантійного внеску, недопущення до торгів протягом якогось періоду тощо. Завдяки цьому на сьогодні маємо виконання контрактів на рівні майже 90%.

Також існує проблема, коли постачальник має вдосталь товару, але не має доступу до ринків його збуту. І навпаки - є споживач, якому необхідний товар у вигляді біопалива, але він не знає, де його придбати.

Біржова торгівля побудована на принципах прозорості та конкурентності, тому доступ до електронної системи, супровід менеджерів у підготовці до торгів має змогу отримати кожен охочий і не важливо де він мешкає - в Ужгороді чи Черкасах, Одесі чи Миколаєві. Відповідно велика кількість покупців та продавців буде забезпечувати конкурентність.

Запуск ринкового механізму торгівлі біопаливом допоможе забезпечити наступне:

рівний та легкий доступ до сировини;

чіткі правила, які будуть однаковим для всіх учасників ринку;

справедливе та обгрунтоване формування ціни;

поставку сировини у завчасно затверджені часові проміжки згідно із узгодженим графіком поставок;

гарантії на виконання договорів;

стандартизацію процесів;

зростання обсягів виробництва біопалива, а у перспективі - розвиток українського підприємництва та нових біоенергетичних проєктів.

Для того, щоб прозорий ринок біопалива почав функціонувати і приносити користь державі та бізнесу, необхідно докласти ще чимало зусиль і подолати не менше перешкод.

Донедавна найбільшою із них була відсутність необхідного законодавства. Але уже сьогодні бачимо певні зрушення та працюємо над цим. В січні 2024 року підписали меморандум про співпрацю із Держенергоефективності.

Пріоритетом у нашому партнерстві є створення прозорого та конкурентного ринку біопалива в Україні, адже нині маємо базове розуміння, що для того аби ця галузь почала стрімко розвиватись, ми маємо створити відповідні умови на ринку.

Зараз ми знаходимось у постійному діалозі та вже маємо спільні напрацювання, які презентуємо найближчим часом. Торгівля біопаливом на біржі має стати додатковим інструментом розвитку біоенергетики, що сприятиме енергонезалежності нашої країни.