Когда новости из Брюсселя лучше, чем из Давоса

На початку січня я разом з делегацією колег був з триденним візитом в Брюсселі, а вже через кілька днів відвідав Давос.

Спілка українських підприємців (СУП) стала представником українського бізнесу в BusinessEurope - провідній бізнес-конфедерації, яка представляє інтереси бізнес-асоціацій в органах ЄС.

BusinessEurope — це дуже потужна організація, яка навіть має право законодавчої ініціативи і тому її позиція дуже важлива для можновладців ЄС. Візит був організований за підтримки провідної польської бізнес-асоціації Leviatan і його метою було показати українській бізнес-спільноті, який шлях необхідно буде пройти для інтеграції в ЄС та як і хто там приймає рішення.

Тому основні зустрічі були з Єврокомісією, депутатами Європарламенту і BusinessEurope, зокрема, з їхніми національними учасниками.

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Головна позитивна новина: за ці три дні нам стало очевидно, що в думках технократів ЄС Україна точно стане повноцінним учасником ЄС і їхній основний фокус вже на тому, як пройти довгий і складний шлях інтеграції нашої великої країни в цю інституцію.

Надання 50 млрд євро фінансування теж виглядало як ‘sure thing’, що підготовлено достатньо варіантів, щоб обійти можливі блокування.

Інша важлива новина – цей шлях для нас буде набагато складнішим, ніж це уявляє український бізнес. Як сказав один з представників ЄС зі Східної Європи, якщо 10% ваших позицій буде враховано, то це вже великий успіх.

Ми бачимо на прикладі Польщі, що політичні інтереси наших союзників і їхні бізнес-інтереси можуть дуже відрізнятися. І що навіть ті, хто надає нам потужну політичну і військову підтримку, паралельно будуть дуже жорстко захищати інтереси свого бізнесу.

І, до речі, лобісти країн ЄС в Брюсселі дуже потужно представлені, вони мають там великі команди і офіси.

Тому моя порада українським підприємцям – як би не було важко зараз, потрібно знаходити час і ресурси для того, щоб інтереси ваших індустрій активно захищали в Брюсселі через ваших представників.

Поки що тільки дуже невелика кількість українських бізнесів розпочала роботу в цьому напрямку і більшість бізнесменів не розуміють, як складно і як багато роботи буде на цьому шляху. Але найголовніше — нас в ЄС чекають і відкриті до переговорів.

В цьому контексті відчуття після візиту в Давос менш однозначні. Із позитиву — Україна була дуже добре представлена, бо був Ukrainian house, Ukrainian breakfast by Pinchuk Foundation і візит та потужний виступ Зеленського.

Ukrainian house навіть отримав престижну нагороду від Politico. Тобто, робота для промоції України була проведена велика і результативна, хоча найголовнішою темою в Давосі в цьому році вже була не Україна, а перш за все ШІ.

На жаль, ті, хто блокує допомогу для України, не говорили про це вголос у Давосі або навіть не були в ньому представлені, і тому основні "поля битви" за інтереси України є поза межами Давосу, в тому самому Брюсселі і в Вашингтоні.

Боремося і поборемо.