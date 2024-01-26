Ветеранское предпринимательство – будущее украинской экономики

Ветерани повинні мати усі інструменти для власної самореалізації. Це одна з базових умов переходу Захисників та Захисниць від військової служби до цивільного життя.

Саме тому у створенні системи переходу до цивільного життя держава спирається на створення можливостей для ветеранів. В залежності від потреб, інтересів та бачення власного майбутнього, колишній військовослужбовець може обирати той шлях, який для нього є найбільш комфортним.

Це індивідуальний шлях ветерана, який найбільше відповідатиме його потребам та запитам.

Останні дані, що стосуються ставлення ветеранів до свого професійного майбутнього після демобілізації, відкривають нове розуміння щодо їхніх кар'єрних планів та фінансових очікувань.

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Згідно з дослідженням Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України, яке проводилося у вересні-жовтні 2023 року "Портрет ветерана", на питання: "Чи плануєте Ви повертатися на попередню роботу після демобілізації?" 29,7% опитаних ветеранів відповіли, що їм важко відповісти.

Це свідчить про невизначеність та можливі труднощі з працевлаштуванням, які вони можуть зустріти.

Водночас 16% ветеранів вказали, що обов’язково повернуться на свою попередню роботу, тоді як 15,1% - скоріше повернуться. Проте 13,6% висловили сумніви щодо повернення, а 5,3% заявили, що точно планують звільнитися. Цікаво, що близько 10,3% вже самостійно звільнилися, а 10,1% були звільнені до або під час служби.

Ці дані підкреслюють складність ситуації з працевлаштуванням серед ветеранів. Після аналізу цих даних, стає зрозуміло, що розвиток власної справи або бізнесу може бути важливим фактором для багатьох ветеранів.

Згідно з дослідженням, 39,3%, наразі не відчувають потреби у розвитку власного бізнесу. Однак інші респонденти оцінили свої можливості для розвитку власної справи на різних рівнях: 26,8% - на "одиницю", 13,3% - на "двійку", 11,9% - на "трійку", 5,2% - на "четвірку", та 3,5% - на "п’ятірку".

Дослідження вказують на необхідність комплексного підходу до підтримки ветеранів, який враховує як потреби у працевлаштуванні, так і інтерес до розвитку власного бізнесу.

Важливо створити умови, які б допомогли ветеранам реалізувати свої професійні плани, незалежно від того, чи це повернення на попередню роботу, пошук нових можливостей, чи розвиток власного бізнесу.

Враховуючи вищезазначені дані про становище ветеранів на ринку праці та їхній інтерес до розвитку власного бізнесу, законопроєкт №10258 "Про ветеранське підприємництво", внесений на розгляд Верховної Ради України у листопаді 2023 року, набуває особливої актуальності.

Цей законопроєкт має на меті створення екосистеми ветеранського підприємництва, що відповідає на запит ветеранів, виявлені у дослідженнях.

Законопроєкт передбачає формування підґрунтя для розвитку ветеранського бізнесу в Україні. До його розробки були залучені народні депутати України, фахівці Міністерства у справах ветеранів, а також ветерани-підприємці, які мають практичний досвід у цій сфері.

Їхній внесок є ключовим для забезпечення того, щоб закон відповідав реальним потребам та викликам, з якими стикаються ветерани при створенні та розвитку власного бізнесу.

Перш за все варто окреслити його мету — створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності, розв'язання проблем з реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя та сприяння сталому розвитку України.

В цілому ж державна політика в цій сфері має на меті забезпечення економічної незалежності ветеранів війни, членів їх сімей через створення можливості самореалізації, забезпечення економічних потреб та залучення ветеранської спільноти до сталого економічного розвитку держави.

Проєкт закріплює загальні положення та визначення ветеранського підприємництва. Ці норми важливі, адже вони закладають основи розвитку цієї сфери на багато років, усі подальші проєкти та ініціативи діятимуть у передбачених рамках.

Законопроєкт дає чітку рамку, що ветеранське підприємство ідентифікується через суб’єктів, що його здійснюють. Це:

ветерани війни, члени його/її сім’ї, члени сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників чи Захисниць, що зареєстровані як фізичні особи – підприємці, або взяті на податковий облік як самозайняті особи;

юридичні особи, в яких ветеран(-и) війни, член(-и) сім'ї ветерана війни, член(-и) сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, Захисника чи Захисниці складають не менше 60% її учасників, або такі особи володіють не менше 60% сформованого статутного капіталу.

Саме з дотриманням цих критеріїв підприємці можуть розраховувати на передбачену законопроєктом державну підтримку. Конкретні форми такої підтримки визначатимуться у державних, регіональних та цільових програмах, а також програмах розвитку.

Законопроєкт визначає наступні види підтримки ветеранського підприємництва:

фінансова: гранти, кредити, компенсації відсоткових ставок, а також лізингових і факторингових платежів, надання гарантії та поруки, інше фінансування на безоплатній та безповоротній основі;

інформаційна, консультаційна та просвітницька: доступ до інформації, що сприяє веденню бізнесу, залучення інвестицій, промоція власних ініціатив;

кадровий потенціал: освітні програми, науково-методична допомога, міжнародний обмін досвідом;

у сфері інновацій, науки, промислового виробництва та провадженні експортної діяльності.

Також законопроєкт містить низку норм, які запобігають зловживанням та фіктивному ветеранському підприємництву чи неправомірному набуттю передбаченої підтримки.

Розвиток ветеранського бізнесу в Україні має потенціал не лише як економічний стимул, але і як значний фактор соціальних змін. Цей напрямок сприятиме зростанню економіки через відкриття нових галузей виробництва та задоволення потреб громад, а також забезпечить ветеранам активну участь у цивільному житті.

Законопроєкт про ветеранське підприємництво виходить за рамки звичайних економічних ініціатив, надаючи ветеранам можливість самостійно визначати своє майбутнє та забезпечувати стабільність для себе та своїх родин.

Це не просто шлях до фінансового добробуту, але й засіб для інтеграції ветеранів у суспільство, де вони можуть зробити свій внесок та бути визнаними ще й за свої цивільні досягнення.

Ветеранський бізнес може стати важливим елементом у створенні сильної, згуртованої громади, де ветерани відіграють ключову роль у соціальному та економічному розвитку.

Ветеранське підприємництво також є шляхом до зміцнення людського капіталу. Це чудово розуміють закордонні партнери, зокрема США, чий приклад ми вивчаємо при впровадженні системи переходу до цивільного життя.

Вже понад 70 років в Сполучених Штатах регулярно впроваджуються нові програми (як державні, так і неурядові), що мають на меті підтримати ветеранське підприємництво — у формі фінансової допомоги, грантів і позик, податкових пільг, навчання та консультацій, створення належних умов для розвитку бізнесу. І ці дії мають результат.

За даними Бюро перепису населення США за 2023 рік, ветерани володіють понад 1,9 мільйонами підприємств, які забезпечують роботою майже 5,5 мільйона американців. Ця статистика включає як підприємства-роботодавців, так і індивідуальну підприємницьку діяльність, відображаючи значний внесок ветеранів у сектор малого бізнесу США.

Ми розуміємо, що стимулювати ветеранське підприємництво треба вже сьогодні. І тому у 2024 році вже третій рік поспіль Український ветеранський фонд реалізує програми з підтримки ветеранського бізнесу.

Загалом за два роки — близько 500 підтриманих підприємницьких ініціатив, загальна сума такої підтримки складає понад 207 млн грн. З них з них 201 млн грн у рамках програми #Варто – фінансової підтримки ветеранського бізнесу на конкурсній основі, від 500 тис. до 2-3 млн грн.

Також ще 6 млн грн спрямовано ветеранам та членам їх сімей в рамках програми мікрофінансування їх бізнесу, де Фонд відшкодовує до 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи.

І ми маємо вже конкретні результати цієї програми: завдяки наданій підтримці, ветерани розвивають власні підприємства у сферах безпеки та оборони (пошиття одягу, розмінування), фермерства, харчової продукції. Відкриваються хаби з підтримки, майстерні, мають попит проєкти з аграрно-промислового комплексу.

Цього року на підтримку ветеранського підприємництва та громадських організацій буде спрямовано 205 млн грн.

Також за ініціативи Мінветеранів та Фонду на порталі Дія.Бізнес з’явився розділ для ветеранів-підприємців та їхніх родин. У ньому є вся необхідна інформація щодо розвитку та підтримки власної справи: як започаткувати власне підприємство, вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план, отримати фінансування на розвиток своєї бізнес-ідеї, просувати продукт і управляти командою.

Варто зауважити, що в спільноті ветеранів-підприємців панує атмосфера взаємопідтримки та побратимства. Замість конкуренції, як досвідчені підприємці радо діляться досвідом з новачками, а як роботодавці охоче приймають на роботу таких же ветеранів.

Ветерани об’єднуються в хаби, підтримують одне одного, сприяють поверненню вже інших до цивільного життя та втіленню власних ідей. Це вже більше, ніж власна справа та матеріальний добробут. Це розвиток людського потенціалу, його стійкості як гарантії стабільності успішності суспільства та країни.