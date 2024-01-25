Евроинтеграция и вызовы войны: как будут развиваться регионы и громады?

У перший рік війни економіка скоротилася на 29,1%, а власні доходи територіальних громад — на 17%. Водночас понад 70% завданих війною збитків припадає на Донецьку, Луганську, Харківську, Сумську, Чернігівську, Херсонську та Запорізьку області.

Оскільки відбулася деіндустріалізація Сходу, економічна активність тяжіє до безпечних західних регіонів. В Україні з’явилося понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, очікується близько 2 мільйонів ветеранів.

У 2023 році команда Міністерства відновлення почала закладати основу для якісно нової регіональної політики, спрямованої на подолання викликів війни та підготовку до євроінтеграції.

Спільно з експертним середовищем та представниками органів місцевого самоврядування ми здійснили 6 ключових кроків.

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Оновили Державну стратегію регіонального розвитку до 2027 року

Тепер Стратегія чітко визначає актуальні виклики, побудовані на них пріоритети та стратегічні цілі регіонального розвитку. Саме на них будуть орієнтуватися регіони та громади під час формування власних стратегій та планів заходів до них.

Йдеться про створення умов для повернення українців у регіони та територіальні громади. Необхідно працювати для адаптації ВПО, релокованого бізнесу та ветеранів.

Враховувати екологічні проблеми, здійснювати відбудову відповідно до принципів зеленого курсу ЄС тощо.

Органи місцевого самоврядування мають значну вагу у ЄС і українські регіони в майбутньому мають стати такими ж повноцінним партнерами. Саме тому серед наших пріоритетів — розвиток міжмуніципального, міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Уперше Державна стратегія регіонального розвитку базується на підході, що враховує потреби та виклики різних територій. Запроваджено 4 функціональні типи території:

території відновлення;

регіональні полюси зростання;

території з особливими умовами для розвитку;

території сталого розвитку.

Для кожної з них передбачені окремі інструменти підтримки. Наразі працює відповідна комісія, яка вже визначила 600 територіальних громад, які потребують відновлення.

Розробили Дорожню карта децентралізації до 2027 року

Дорожня карта визначає пріоритети продовження реформи децентралізації. Також вона передбачає конкретні законодавчі ініціативи для відновлення та зростання територіальних громад — як у воєнний, так і повоєнний час.

Зокрема, йдеться про відновлення влади на деокупованих територіях, перегляд повноважень ОМС та органів виконавчої влади відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, запровадження місцевої статистики та інші важливі рішення.

Мета документа — забезпечити необхідні умови для формування спроможних, багатих, прозорих та інклюзивних громад. Дорожня карта вже синхронізована з Державною стратегією регіонального розвитку та Планом України.

Працюємо над більш ефективним та простим плануванням

Наша команда детально проаналізувала архітектуру планувальних документів. Ми виявили, що документи стратегічного, просторового та бюджетного планування не синхронізуються між собою.

Особливо гостро проблема помітна на рівні територіальних громад, де розробляється аж 10 різних типів документів. Водночас частини та розділи в багатьох документах дублюються, що призводить до зайвої роботи або неоднозначності цілей та задач планування.

Сьогодні ми напрацьовуємо ефективний та зрозумілий для всіх підхід до регіонального планування. Ми хочемо зменшити навантаження на регіональну та місцеву владу як у частині розробки документів, так і моніторингу їх реалізації.

Це допоможе більш ефективно використовувати ресурси територіальних громад, особливо зважаючи на нестачу кадрів та перевантаженість представників ОМС.

Запустили Фонд ліквідації та нову методику пріоритезації проєктів відновлення

Ключова подія 2023 року в контексті відновлення — запуск Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Важливо, що громадам була надана можливість самостійно подавати проєкти на фінансування.

Це дало громадам необхідну незалежність у визначенні першочергових потреб для фінансування — адже саме на територіальному (а не регіональному чи національному) рівні можливо найбільш точно оцінити ситуацію.

Це довело спроможність ОМС ефективно освоювати кошти — через Фонд ліквідації було спрямовано 10,6 млрд грн на 337 проєктів 99 територіальних громад. Усього ж у 2023 році на 834 проєкти громад спрямовано 21,6 млрд.

Також Міністерство затвердило методичні рекомендації щодо пріоритизації проєктів відновлення окремим наказом. Документ містить перелік індексів, критеріїв та індикаторів, які дають змогу оцінити пріоритетність проєктів на основі бальної системи.

Працюємо над тим, щоб зробити ці методичні рекомендації основою для розробки інших методик.

Створили Команду підтримки громад

На жаль, підтримка громад із боку різних партнерів із розвитку (програм, проєктів, ініціатив, зокрема від міжнародних фондів та організацій) розподіляється нерівномірно. Є громади, які співпрацюють одразу з багатьма партнерами, тоді як інші не беруть участь у жодній програмі.

Команда підтримки громад працюватиме як майданчик для спілкування партнерів із розвитку, де вони зможуть обмінюватися інформацією та ресурсами. Уже в найближчій перспективі це має вирівняти ситуацію та створити умови для надання підтримки територіальним громадам, які її потребують.

Один зі способів це зробити — заохочувати співробітництво між самими громадами. Є проєкти, зиск від яких можуть отримувати кілька громад. Ми хочемо розвивати цей напрям, особливо, коли йдеться про забезпечення стійкості, зокрема енергетичної автономності в певному субрегіоні.

Розробляємо нові фінансові інструменти для громад

Для того, щоб громади могли стати більш спроможними, вони мають отримати нові фінансові можливості. Йдеться насамперед про вигідні кредити під мінімальні відсотки.

Наразі вже напрацьовані відповідні законопроєкти та ініціативи, які мають сприяти розвитку культури місцевих запозичень.

Але громади самі повинні мати бажання вчитися працювати з кредитами, зокрема і від міжнародних фінансових організацій. Інформацію про такі можливості можна буде знайти зокрема на оновленому порталі "Децентралізація", так само представники ОМС зможуть отримати на порталі консультацію.

Спільно з Єврокомісією розробляємо умови, за яких усі громади матимуть зрозумілі правила та гарантії для отримання коштів на відновлення в рамках великого плану підтримки реформ Ukraine Facility.

Йдеться про загальну допомогу у 50 млрд євро від ЄС. Відповідно до програми, значна частина коштів має бути спрямована на потреби відновлення та відбудови регіонів та територіальних громад.

Також ми активно працюємо з іноземним бізнесом щодо залучення інвестицій на місцевий рівень та створення нових робочих місць.

У 2024 році ми зосередимося на розробці концепту перезапуску Державного фонду регіонального розвитку, який має працювати за тими ж принципами, що аналогічний фонд ЄС. Ми також адаптуємо та інтегруємо у Фонд регіонального розвитку успішний досвід роботи Фонду ліквідації, зокрема методики пріоритизації та цифрові рішення.

Цього року ми продовжимо роботу за всіма напрямами, та головне — продовжимо формувати інклюзивну регіональну політику, побудовану на довірі.

До формування ключових документів та рішень уже долучилися сотні експертів, організацій та проєктів, представників регіональної влади та ОМС. Сьогодні як ніколи дії кожного з нас мають визначальний вплив на майбутнє всієї країни.