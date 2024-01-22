Как банки переживают второй год войны

Зниження облікової ставки Національним банком з 25% до 15% є одним із ключових моментів, що вплинули на стабільність банківської системи протягом минулого року.

Позитивні наслідки такого кроку – стимулювання економічного зростання через підвищення доступності кредитів для підприємств і громадян, сповільнення інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, що сприяє збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень.

Ще один важливий фактор – постійна валютна лібералізація, а саме пом'якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсоутворення.

Це посилює здатність Нацбанку забезпечувати цінову й фінансову стабільність, а також економічне зростання у тривалій перспективі. Успіх цієї політики сприяє зниженню тиску на курс, а також уникненню нової емісії.

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Зважена і професійна політики регулятора була важливим чинником, яка дозволила зберегти фінансову стабільність у 2023 році. Національний банк був зрозумілий та передбачуваний, що дозволило уникнути панічних настроїв, які могли виникнути на тлі ментальних "гойдалок", що часто виникають під час війни.

Регулятор вів постійний діалог: з банківським сектором, бізнесом і громадянами – і це дозволило обійти усі перешкоди, які могли похитнути стабільність фінансової ситуації в державі.

Свій позитивний внесок зробив і уряд. Великим плюсом у минулому році я вважаю реалізацію державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка залишається основним рушієм бізнес-кредитування, грантової програми "єРобота" та кредитування під державні портфельні гарантії.

Не менш важливою була співпраця з міжнародними фінансовими організаціями за гарантійними механізмами (ЄІФ, ЄІБ, ЄБРР) та грантовими програмами (Sparkasse та GIZ). У них брав участь Ощад, а також деякі інші банки.

Ключове досягнення банківського сектору – його стабільна робота, прибутковість та продовження кредитування громадян та бізнесу в умовах війни. Наріжним каменем цих позитивних результатів є співробітники банків: оператори контакт-центру, інкасатори, працівники відділень і всі інші, хто забезпечував безперебійність надання банківських послуг кожен на своєму місці.

Важливу роль у забезпеченні офлайн-послуг у банківських установах відіграла спільна мережа POWER BANKING, створена за ініціативи НБУ, що працює навіть в умовах блекауту. Ми намагались якомога оперативніше відновлювати роботу наших відділень на прифронтових територіях і продовжимо це робити в майбутньому.

На думку НБУ, хороші фінансові результати роботи банківської системи зумовлено високою операційною ефективністю фінансових установ, а також зменшенням витрат на резервування. Наприклад, Ощадбанк за 11 місяців 2023 року не формував резерви, а навпаки розформовував – на 1,7 млрд грн.

Висока прибутковість банківської системи дозволила українським банкам успішно пройти стрес-тест НБУ – це дуже добрий сигнал як для фінансового сектору, так і для економіки загалом.

Поступове відновлення кредитування можна спостерігати на прикладі нашого банку. Незважаючи на стагнацію ринку Ощад утримував лідерство за автокредитами та іпотекою у 2023 році.

Щодо напряму мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ), то за рахунок використання гарантійних інструментів з боку міжнародних фінансових організацій та державних програм підтримки в частині компенсації відсотків кредитний портфель клієнтів ММСБ Ощадбанку протягом 2023 року зріс на 4,5 млрд грн та становить майже 22 млрд грн.

Ми покращили динаміку кредитування корпоративного сегмента. Тільки протягом минулого року банк відкрив кредитні ліміти представникам великого корпоративного бізнесу критично важливих для країни галузей на суму понад 17,9 млрд грн, що на 45% більше від показника 2021 року та на 29% – від суми нових кредитних угод, укладених у 2022 році.

Ще один з пріоритетів банківського сектору – інклюзивність. Приміром, в Ощадбанку розроблена та запроваджується програма "Моя безбар’єрність", що передбачає покращення фізичної доступності відділень, збільшення їх кількості на прифронтових територіях та, сподіваюсь, на територіях, що будуть звільнені цього року.

Передбачено розробку окремої сервісної моделі обслуговування людей з інвалідністю та окремо ветеранів, а також покращення ІТ-сфери для подальшого розвитку дистанційних послуг.

Прогноз на 2024 рік

За умови додаткового зниження облікової ставки у 2024 році кошти, які залучатимуть банки для розвитку власних кредитних продуктів, стануть дешевшими. Відповідно, і ставки як за кредитними, так і депозитними продуктами знижуватимуться. Це може допомогти збільшити обсяги кредитних портфелів банків.

У часи воєнно-геополітичної невизначеності не варто сподіватись на суттєвий розвиток "проривних" банківських продуктів, оскільки нині головне завдання кожного банку – пройти цей шторм зі збереженою платоспроможністю і лояльністю вкладників.

Основне, на чому ми сконцентруємо зусилля – розвиток цифрових сервісів у всіх напрямах. Заплановано поглибити діджиталізацію бізнес-процесів у частині розширення систем дистанційної комунікації.

У роздрібному бізнесі, окрім розвитку мобільного застосунку "Мобільний Ощад", намагатимемося збільшити темпи та обсяги іпотечного кредитування на первинному ринку.

Що стосується напряму ММСБ, то ми плануємо зробити акцент на продуктах для відкриття / розвитку ветеранського бізнесу, а також на партнерстві з місцевими органами влади для покращення доступності фінансування.

Крім того, будемо збільшувати кількість програм фінансування бізнесу за підтримки міжнародних партнерів, допомагатимемо в реалізації грантових програм уряду. Буде продовжено програми партнерського кредитування, завдяки яким банк пропонує вигідні кредити на придбання обладнання, транспорту, засобів захисту рослин тощо.

Серед пріоритетів корпоративного бізнесу, спираючись на високу експертизу банку та його можливості, можна виокремити фінансування найбільших інфраструктурних проєктів на державному та муніципальному рівнях, інвестиційних проєктів.

Ще один пріоритет – надання фінансової підтримки проєктам приватного бізнесу, спрямованим на зміцнення обороноздатності держави.

Підтримуватимемо експортно орієнтований бізнес та підприємства переробної галузі, в першу чергу аграрної та харчової промисловості. Будемо інвестувати в розбудову децентралізованої зеленої генерації.

Також плануємо максимально використовувати спроможності міжнародних фінансових організацій у фінансуванні бізнесу (в т.ч. співфінансування, ризик-шерингові програми, грантову підтримку тощо).

Головною перешкодою і основним ризиком 2024 року я вважаю кадрове питання, точніше кадровий голод через міграцію, релокацію та мобілізацію банківських співробітників. І, звісно, бар’єром для реалізації будь-яких планів та задумів може стати ситуація на фронті.

Головні висновки двох років великої війни

Війна не є приводом для згортання чи заморожування кредитування – це найважливіший висновок, який ми зробили за результатами останніх двох років. Дійсно, ризики підвищились, але ефективні ризик-орієнтовані політики більшості банків дозволили з одного боку продовжувати кредитну підтримку бізнесу та громадян, а з іншого – уникати збитків.

Клієнти вдячні нам за такий крок, і як результат, позичальники стали набагато більш дисциплінованими. Приміром, станом на кінець третього кварталу рівень прострочення за кредитами, виданими клієнтам усіх бізнес-ліній, не перевищує 4% та в загальному портфелі становить 1,6%.

Поряд із тим реструктуризація кредитів клієнтів, які постраждали від воєнної агресії з боку рф, має бути одним із пріоритетів роботи банків у 2024 році.

Окрім того, ми остаточно переконалися, що для підтримки достатньо високого рівня кредитування бізнесу банкам потрібно залучати різноманітних партнерів. Йдеться про міжнародні фінансові організації, які надають фінансову підтримку у вигляді гарантій, а також про застосування грантових механізмів (як державних, так і міжнародних).

Ми готові разом з регіонами спільно розвивати пріоритетні галузі економіки, тож маємо більш активно залучати до співпраці місцеві органи влади. Для цього ми створюємо спільні кредитні продукти, які стають більш доступними завдяки фінансовій участі з боку відповідних бюджетів. Наразі у нас є 11 програм із залученням обласних адміністрацій та муніципалітетів.

Існує гостра потреба впровадження додаткових напрямів фінансування або розширення кредитних програм за рахунок використання пільгових відсоткових ставок, компенсаційних інструментів, гарантійних ресурсів у підтримці ветеранів, релокації, розмінування земель, енергоефективності, експорту, а також переробної галузі.

Ще одне важливе спостереження – банки нині мають шукати новий баланс між результативністю та соціальною відповідальністю. Протягом воєнного часу його потрібно зміщувати в бік підтримки клієнтів: громадян та компаній. Ми і в подальшому будемо насамперед дотримуватись цього вектора. Хоча і про прибутковість забувати не плануємо.