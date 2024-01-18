Тренд на органическое в Украине: как развивается и что предлагает рынок

Споживання органічних продуктів сьогодні – не просто данина моді. Це глобальний сформований тренд. За даними Organic Trade Association продажі органічних продуктів харчування в США в 2022 році вперше перевищили 60 млрд дол.

Загальний обсяг продажів, зокрема непродовольчих товарів, становив рекордні 67,6 млрд дол.

І тенденція зростання organic-сектору не зменшує обертів. Згідно з прогнозами Research and markets, очікується, що світовий ринок органічних продуктів харчування зросте до 437,36 млрд дол. у 2026 році за середньорічного темпу зростання 14%.

Як розвивається тренд на органічне в Україні

До повномасштабного вторгнення Україна не відставала від глобальної органік-тенденції. Наприкінці 2020 року внесені зміни до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" – вперше виробники органічної сільськогосподарської продукції отримали можливість державної підтримки.

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Були зафіксовані цілі щодо розвитку органічного виробництва в Національній економічній стратегії України на період до 2030 року.

Зокрема – збільшити площу земель з органічним статусом до не менш як 3% загальної площі сільськогосподарських угідь та експорт органічної продукції до 1 млрд дол. США.

Продажі української органічної продукції на внутрішньому ринку впевнено росли з кожним роком. 2021 року продано 9780 тонн органічної продукції, що еквівалентно 900 млн грн. У 2022 році продажі очікувано впали – всього 6280 тонн, загальна сума реалізації органік-продуктів становила 627 млн ​​грн.

Зменшилось і кількість земель. На 31 грудня 2022 року налічувалося 263 619 га, що перебувають під контролем органів органічної сертифікації, це на 38% менше, ніж у 2021 році. При цьому частка земель, зайнятих під органічним виробництвом, становила 0,6%.

Через війну органічний ринок України скоротився майже на 35%. Але попри всі складнощі галузь відновлюється та розвивається. У серпні цього року розпочав роботу Державний реєстр органічних операторів.

Сьогодні вже понад 170 сертифікованих операторів працюють відповідно до вимог законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Тож спостерігається певне пожвавлення на цьому ринку в 2023 році у порівнянні з 2022-м.

Хто обирає органічне і як привабити цільову аудиторію

Згідно з дослідженням McKinsey, покоління міленіалів – найбільша категорія покупців органічних товарів. Тобто середній вік споживача – 35-40 років. Органічна продукція знаходиться вище за середній ціновий сегмент.

Тому таким товарам віддають перевагу споживачі з високим рівнем доходу. Найчастіше товари органік купують сім'ї з дітьми. Молоді батьки хочуть захистити зростаючий дитячий організм від пестицидів, антибіотиків та інших хімічних компонентів.

Варто зазначити, що звичні способи залучення клієнтів не працюють в органічному секторі. Споживачів, які готові купувати органічні товари, не привабити знижками, подарунками та іншими акціями.

Кращого ефекту можна досягти, якщо пояснювати цільовій аудиторії, як органічна продукція не лише покращує якість життя, а й сприятливо впливає на довкілля.

Клієнтам важливо легко зчитувати ставлення бізнесу до природи, екології, здорового способу життя. Варто підсвічувати це у комунікаціях, щоб людей, які обирають органічне, ставало більше, а отже й наша планета була здоровішою.

Що пропонує органічний ринок

Продукти харчування займають основну частку органічного сектору. Але популярністю користуються й інші категорії товарів:

Органічна косметика – при виробництві використовують компоненти з відновлюваних природних ресурсів, які отримують нешкідливими для навколишнього середовища методами.

В органічній косметиці відсутні парабени, феноксіетанол, силікон, поліетиленгліколь, синтетичні барвники та ароматизатори, ГМО, сировина, отримана з тварин (за винятком природно ними виробленої: молоко, мед та ін).

Мийні засоби – виготовляються на основі миючих інгредієнтах рослинного походження. Додаються ефірні олії, екстракти цитрусових, мінерали, сода, оцет, рослинні ензими.

Органічні добрива – засоби на основі корисних грибів, бактерій та продуктів їхньої життєдіяльності. Такі препарати не акумулюються у вирощуваних культурах (плодах, ягодах, бобах), а також не викликають звикання в городніх шкідників. Абсолютно безпечні для навколишнього середовища, людини, тварин та комах.

Органічний текстиль – виготовляється виключно з натуральних матеріалів: льон, бавовна, шерсть, шовк, конопля. Тканина виробляється без використання хімічно синтезованих мінеральних добрив, пестицидів, гербіцидів, ГМО.

Як відрізнити органічну продукцію від неорганічної

На хвилі популярності органічної продукції зростає і кількість недобросовісних виробників – напис "organiс" можна побачити на товарах, що не є такими.

Гарантія органічності продукту – логотип органічного стандарту на упаковці та відповідний сертифікат. Найбільш поширене маркування для таких продуктів за кордоном – емблема "євролист".

В Україні офіційний державний логотип – коло, в якому жовтий та блакитний кольори зливаються й утворюють зелений листок. Під зображенням розміщується надпис: "ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ" або англійською "ORGANIC PRODUCT".

Щоб отримати дозвіл на органічне маркування, продукт має пройти сертифікацію в міжнародних сертифікаційних органах FiBL, Control Union або в українського – Organic Standard.

Організація дотримується всіх необхідних процедур сертифікації органічних продуктів – процес стосується повного циклу виробництва. Статус органічного може отримати лише продукт, який пройшов весь шлях від поля чи ферми до прилавка з дотриманням низки вимог: органічні методи землеробства та тваринництва, органічна сировина, органічні компоненти та технологічний процес.

Важливо, що отриманий сертифікат потрібно регулярно підтверджувати – щорічно проходить переатестація органічних виробнитств.

Які перспективи розвитку органічного сектору в Україні?

Глобально тренд на органічне споживання буде активно развиватися. В Україні війна дещо призупинила зростання галузі і зараз розвиток залежить від ситуації в країні.

Щоб тримати ринок, виробникам органічної продукції варто дивитись у бік експорту. І цьому має активно сприяти держава. Наприклад – фінансово підтримувати участь в міжнародних профільних заходах, де можна представити українську органічну продукцію на глобальному рівні.

Україну добре сприймають як виробника органічної сировини. Але ми спроможні виробляти готовий якісний продукт з доданою вартістю і гідно конкурувати з закордонними колегами.