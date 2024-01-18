Драйверы устойчивого строительства: отвечает ли Украина климатическим и энергетическим целям ЕС

Війна та її наслідки ставлять перед українським суспільством численні виклики, включно із тими, що пов’язані з будівництвом нового житла та з реконструкцією пошкодженого в стислі терміни.

В контексті руху приєднання до Євросоюзу процес відновлення має відбуватися згідно з принципами сталого розвитку. В ідеалі, дороговказом для будівництва в Україні у процесі відновлення мають стати засадничі підходи міжнародної спільноти, зокрема, Європейського Зеленого Курсу.

Що таке Зелений курс і що він означає для будівництва?

Європейський Зелений Курс (ЄЗК) є дорожньою картою заходів, які перетворять Євросоюз на ефективну та екологічну економіку та допоможуть Європі стати першим у світі кліматично нейтральним континентом до 2050 року – тобто територією, яка максимально зменшує свій вплив на кліматичні зміни.

Ключовими напрямами ЄЗК є чиста енергія, кліматична дія, будівництво та реновація, зменшення забруднення довкілля тощо.

Реклама:

Що стосується будівництва, відповідно до Зеленого Курсу, основними критеріями при будівництві стають зменшення витрат енергії, використання відновних джерел та сировини, зменшення викидів парникових газів (зокрема, вуглецю).

Як реалізувати план відновлення та реконструкції житла за допомогою проєктування та вибору матеріалів

План відновлення України включає численні проєкти та заходи з будівництва та реновації, які мають здійснюватися з урахуванням принципів Зеленого Курсу.

Зокрема, серед них: будівництво та реконструкція об'єктів із забезпеченням енергоефективності, будівництво будівель із близьким до нульового рівнем енергоспоживання, будівництво будівель з нульовим рівнем викидів парникових газів тощо. Таке будівництво має передбачати нові підходи до проєктування та вибору матеріалів.

Ефективне енергоспоживання та зменшення викидів газів є часто згадуваними критеріями у проєктах відновлення житла. Ці задачі є посильними – наприклад, завдяки вибору проєктів будинків з відповідним освітленням можна покращити здатність будівель накопичувати тепло та підвищити їхній опалювальний потенціал.

Відновлювальні матеріали, зокрема, деревина, здатні забезпечити значне зниження потреби в енергії, герметичність/повітронепроникність, продовжити довговічність будівлі.

Стале будівництво: чому важливо використовувати нові підходи та матеріали у проєктах відновлення

Будівельна промисловість є джерелом близько 35% світових викидів парникових газів. Третина з них пов’язана з виробництвом будівельних матеріалів.

Європейські стандарти та вибір сировини контрольованого походження роблять будівництво житла енергетично сталим та підтримують принципи будівництва, які мають наслідувати сучасні проєкти в Європі.

З огляду на властивості матеріалів, використання деревини для проєктів сталого будівництва є оптимальним – сертифікована деревина може не робити шкоду довкіллю і бути частиною проєктів сталого будівництва.

Ліси можуть стати джерелом сировини для повсякденного життя за умови їх контрольованого походження – адже це відновний ресурс, вони поглинають/утримують вуглець, а їхня сертифікація дозволяє засвідчити стале виробництво.

Використання FSC-сертифікованої деревини для будівництва не призводить до втрат лісів з плином часу, що допомагає підтримувати екосистему та попереджувати зміни клімату у майбутньому.

Деревина є відновним ресурсом, який можна переробляти та використовувати повторно, і до того ж на виробництво деревини витрачається у 24 рази менше енергії, ніж, наприклад, на виробництво сталі.

FSC-сертифікована деревина має гарантовано етичне походження, адже FSC встановлює стандарти лісокористування у всьому світі. Цінність FSC-сертифікованої деревини визнають міжнародні програми зеленого будівництва.

Прикладом, LEED Platinum та Living Building Challenge надають ексклюзивну перевагу FSC-сертифікованим матеріалам.

Приклади відомих проєктів будівель з використанням FSC-сертифікованої деревини:

Центр Буллітта. Це перша комерційна будівля в США, яка отримала сертифікат FSC, і перша комерційна споруда з міцної деревини, побудована в Сіетлі з початку 21-го століття. Формула 1: Гранд-прі Паддок (Канада). Дерев'яна конструкція площею 80 000 квадратних футів, в якій використовується 100% FSC-сертифікована деревина, включаючи інноваційну дахову конструкцію довжиною 1000 футів (близько 300 метрів) з перехресно ламінованої та клеєної деревини. Impulso Verde. Перший FSC-сертифікований проєкт в Іспанії. Будівля має майже нульовий енергетичний баланс і забезпечує утримання близько 250 тонн CO 2 . Крім того, її більша ефективність та ізоляція означатимуть економію енергії на 74% порівняно зі старими офісними будівлями та на 54% порівняно з новими будівлями. Бібліотека Warak Kayu, Індонезія. У цій будівлі застосовано пасивний кліматичний дизайн, і вона повністю побудована з FSC-сертифікованої деревини. Будівля охолоджується за допомогою перехресної вентиляції, а сонячне тепло не потрапляє всередину за допомогою елементів затінення.

Поточний стан та перспективи екологічного будівництва в Україні

За попередніми прогнозами, Україна може задовольнити 80% попиту на будівельні матеріали для відновлення країни в майбутньому. Наразі 45% українських лісів вже відповідають міжнародним вимогам щодо FSC-сертифікації.

Це хороший старт, зокрема з урахуванням того, що через повномасштабне вторгнення частина лісів наразі має забруднення вибуховими матеріалами, вилучена з процесу FSC-сертифікації та, як наслідок, не може використовуватися для проєктів будівництва.

Одночасно ліси є джерелом екосистемних послуг, без яких неможливе життя. Отже, важливо використовувати в будівництві сировину з відповідальних джерел, коли виробники можуть гарантувати відновлення ресурсу у майбутньому.

Наразі відбувається усвідомлення в усьому світі, що без забезпечення принципів невиснажливості та невичерпності, використання лісових ресурсів втрачає сенс, тому відновлення, зокрема, у будівництві мають бути гармонізовані з довкіллям.

Нині нагальною є потреба у гармонізації українських нормативів будівництва до міжнародних та європейських вимог. Сучасне будівництво має керуватися принципами підвищення енергоефективності, зниження викидів вуглецю, робити акцент на просуванні міжнародних стандартів зеленого будівництва (зокрема, BREEAM, LEED і DGNB) і працювати над розробкою власних ініціатив сталості.

Успіх буде досягнутий лише за умови діалогу та партнерства між урядом та архітекторами й постачальниками будівельних матеріалів. FSC своєю чергою гарантує збалансоване використання лісових ресурсів при виборі деревини для будівництва.

Проєкти будівництва та реконструкції в Україні зараз мають шанс започаткувати тренд слідування в напрямі Європейського Зеленого Курсу та пришвидшити євроінтеграційні устремління нашої країни завдяки не тільки гармонізації законодавства і екологічних стандартів, але й зміні у філософії взаємодії людини з природою.