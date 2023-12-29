Рождественско-новогодние закупки: что нужно знать о потребительских настроениях украинцев

Навіть в умовах війни українці залишаються вірними звичці купувати подарунки безпосередньо перед святами та витрачати на них не більше ніж 1000 грн — про це свідчить дослідження комунікаційної агенції Postmen.

Головний висновок дослідження — як і три роки тому, абсолютна більшість українців (91% респондентів) купують подарунки в грудні, витрачаючи на них не більше ніж 1000 грн, — 51% опитаних.

На перший погляд, такі дані можуть свідчити про певну усталеність і стабільність, але насправді ситуація дещо інакша.

З урахуванням коливань курсу долара за останні три роки сума, яку українці готові витратити на подарунки, зменшилася на 30% в еквіваленті іноземної валюти. Це свідчить про погіршення фінансового добробуту громадян, що впливає на їхню готовність витрачатися на подарунки.

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Водночас середньозважена сума, яку українці планують витратити, все одно зросла. Цьогоріч середня сума на презенти становить 2 560 грн, на противагу 2 185 грн торік.

Враховуючи обмежений бюджет, очевидно, що більшість українців планують дарувати прості та недорогі подарунки. У топі товарів, які респонденти планують купляти для презентів, опинилися солодощі та дрібні сувеніри. Їх планують дарувати 52% та 29% українців відповідно.

У святковій метушні люди не забувають, що ми живемо в контексті війни. Тому крім подарунків 33% українців мають намір донатити.

Цікаво, що товари, які опитані планують дарувати, не стали найбажанішими подарунками у їхніх вішлістах. Солодощі опинилися на третьому місці у списку "Що хотіли б отримати", а дрібні сувеніри не потрапили навіть у топ-5.

А ось найбільше українці хотіли б отримати гроші, попри те, що розглядають їх як передостанній можливий варіант подарунка. Це може як свідчити про певні упередження щодо прийнятних презентів, так і бути ще одним фактором, який підкреслює погіршення фінансового становища громадян.

Бюджет на святковий стіл у половини українців (54%) не перевищив бюджету на подарунки — 1000 грн. Водночас 41% опитаних закладають від 1000 грн і до 5000 грн на різдвяно-новорічні страви. Щодо середньозваженої суми на святковий стіл, то вона на 29% менша середньої суми на подарунки та становить 1986 грн.

І, хоч 2023-й був непростим, за цей рік 16% респондентів зазначили зростання своїх доходів. Це на 4% більше в порівнянні з попереднім роком. Такі дані можуть свідчити про можливе відновлення в конкретних секторах економіки.

Проте значна частина населення продовжує відчувати фінансовий тиск. 53% опитаних повідомили про зменшення своїх доходів. Водночас у 2023-му відповіді "Значно зменшилися" та "Дещо зменшилися" вибрало майже на 20% менше респондентів, ніж торік.

Найменше негативні зміни у фінансовому добробуті зачепили тих, хто працює на приватному підприємстві.

Витрати ж у більшості співвітчизників продовжують зростати — таку тенденцію зазначили 67% опитаних. Зокрема, 35% заявили, що їхні витрати "значно виросли", і в майже третини українців витрати "дещо виросли".

Лише 19% українців вказали, що змогли зменшити свої витрати в цьому році, і у 14% опитаних ситуація в цьому плані не змінилась.

З огляду на тенденцію (доходи зменшуються, а витрати ростуть), ситуація з грошовими заощадженнями не найліпша. 71% респондентів вказали, що їхня фінансова подушка безпеки зменшилася або зовсім відсутня.

Для 68% українців горизонт виживання за рахунок заощаджень — менше ніж пів року. Це вказує на низький рівень фінансової безпеки серед населення.

Без змін залишилося ставлення українців до кредитів. Як і торік, 59% опитаних стверджують, що не мають їх зовсім, у 19% обсяг позик не змінився. Зовсім незначні коливання (до 1%) можна побачити в категоріях відповідей "Виросли" та "Зменшилися". Це може свідчити про недовіру до банківської системи або небажання підвищувати фінансові ризики в період нестабільності.

Не дивно, що через обмежений бюджет у виборі товару для 75% українців ціна є ключовим критерієм. Водночас якість товару для українських споживачів не менш важлива, ніж ціна. 67% опитаних зазначили, що звертають на цей критерій свою увагу.

Щодо ціннісної пропозиції виробника, то вона залишилася незмінною. Як і торік, українцям найбільше відгукуються підтримка ЗСУ та вихід із ринку росії. І якщо за першими двома ціннісними пропозиціями респонденти обох статей повністю зійшлися у своєму виборі, то на третьому місці в жінок опинилася емоційна підтримка, на противагу чоловікам, які вибрали збереження робочих місць.

Опитування проводилося методом анкетування за допомогою Google Forms, яка розповсюджувалася через Facebook та Instagram з 8 по 20 листопада. У дослідженні взяли участь 1 169 громадян України: 46% чоловіків і 54% жінок в усіх регіонах, усіх вікових груп, усіх типів населених пунктів і з різними рівнями доходів домогосподарств.