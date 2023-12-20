Преимущества быть первым: как выиграть от инициирования банкротства

Під час повномасштабної війни чимало українських підприємств та навіть цілих секторів економіки опинились у кризовому стані. Його крайньою формою є банкрутство, коли бізнес не в змозі оплатити борги і поновити платоспроможність власними силами і ресурсами.

Однак цієї процедури не варто боятися. У деяких випадках від неї навіть можна виграти. Розповідаю, яким чином.

Коли варто розпочинати процедуру банкрутства і навіщо

Так, до процедури банкрутства вдаються вже тоді, коли всі інші способи вийти із кризи вичерпано. Але, разом з тим, банкрутство допомагає вирішити конфлікт між кредиторами і боржником, та одночасно досягти балансу між інтересами сторін.

Боржник отримує можливість частково звільнитися від зобов’язань, в той час, як кредитор частково задовольняє свої вимоги.

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Як у кожній законній процедурі, в банкрутстві найважливіше – своєчасний і правильний старт. Своїм клієнтам я рекомендую задуматись над ініціюванням банкрутства контрагента, коли вони бачать наступні індикатори:

заборгованість прострочена більш ніж на 3 місяці;

у контрагента стрімко збільшилась кількість судових справ та/або виконавчих проваджень (ці дані можна перевірити за допомогою таких моніторингових сервісів, як-от YouControl).

Нижній поріг заборгованості для ініціювання банкрутства формального значення не має – закон його не встановлює.

Право вибору: що отримує ініціатор банкрутства

Коли кредитор вже подав заяву про неплатоспроможність боржника, її розглядає господарський суд. І вже на цьому етапі сміливий ініціатор отримує перші "бонуси".

Передусім, вимоги сміливця розглядаються першими, досить швидко, і проти них може заперечувати виключно боржник. До того ж, ініціюючий кредитор має можливість ще до початку провадження підготувати можливі варіанти правової стратегії по справі. Та варто зауважити, що згодом інші учасники справи можуть вносити свої корективи у правову стратегію.

Далі суд відкриває справу про банкрутство, і лише після цього інші кредитори та арбітражний керуючий теж отримують право аналізувати і висувати свої вимоги. Таким чином, ініціатор отримує право першості у встановленні вимог.

Наступний етап – процедура розпорядження майном боржника. І тут кредитор-ініціатор отримує найголовнішу перевагу у період дії воєнного стану – право обрати арбітражного керуючого для проведення цього процесу.

Раніше, до того, як вступили у дію зміни в законодавстві, такого фахівця обирала судова автоматизована система. Тепер же ініціатор може обрати того арбітражного керуючого, якому довіряє і який проявить максимальну ефективність – виявить всю проблематику боржника, з’ясує причини його неплатоспроможності та зупинить всі неправомірні дії як боржника, так і афілійованих з ним кредиторів.

Окрім того, у кредитора-ініціатора є можливість домовитися з арбітражним керуючим про порядок оплати винагороди, тобто розтермінування. Розмір винагороди фахівцю сталий – він не може перевищувати 3 мінімальні заробітні плати за місяць виконання повноважень.

А авансування винагороди арбітражного керуючого у цьому році становить 60300 грн, в той час як судовий збір на початок процедури банкрутства – 26840 грн. Ці платежі прив’язані до прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати і, відповідно, пропорційно збільшаться наступного року.

Однак ініціатор банкрутства має право розтермінувати платіж за послуги арбітражного керуючого – строки оплати можна визначити, виклавши взаємні зобов’язання у письмовій угоді.

Що має робити обраний ініціатором банкрутства арбітражний керуючий? За законом фахівець має провести: інвентаризацію майна, проаналізувати угоди на фіктивність/економічну доцільність, а також підстави для відсторонення керівника.

Зокрема, всі дії арбітражного керуючого в першій процедурі банкрутства – розпорядженні майном – мають усунути більшість можливих зловживань боржника: зняти надумані або фіктивні вимоги, повернути розтрачене або "виведене" майно тощо.

Далі на базі аналізу діяльності боржника, який здійснює арбітражний керуючий, кредитори проводять голосування щодо подальшої долі підприємства-банкрута.

Конкурсний кредитор має на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів за результатами попереднього засідання господарського суду та кратну 1000 грн (наприклад, якщо сума грошових вимог 100 тис. грн, то кредитор матиме 100 голосів).

Під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. І збори кредиторів, і комітет кредиторів мають компетенції у прийнятті рішень під час процедури банкрутства. Тому під час прийняття будь-якого рішення кредиторами, значення матиме саме кількість голосів.

Від спільної комунікації кредиторів, арбітражного керуючого, боржника та інших учасників провадження залежить результат процедури банкрутства – чи банкруту дадуть другий шанс у вигляді процедури санації, або ліквідують його з реалізацією майна.

Отже, саме ініціатор дає своєчасний старт процедурам банкрутства і встановлює "правила чесної гри", а також може об’єднати навколо себе і своєї правової позиції інших кредиторів, сформувавши комплексну стратегію або відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом.