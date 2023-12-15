Почему необходимо повысить лимиты для ФЛП

Одним з основних завдань держави в період війни та післявоєнної відбудови – має стати пошук нових можливостей для розвитку економіки.

Однозначно, наша увага передусім має бути сфокусована на підтримці армії. Однак економіка - один із ключових стовпів, завдяки якому наша країна може функціонувати й продовжувати оборонятись. І про це також потрібно не забувати.

Оскільки одним із основних напрямків моєї діяльності як народної депутатки є підтримка малого бізнесу, я постійно перебуваю в діалозі з підприємцями.

Так на тлі економічної ситуації в країні, скасування пільг для бізнесу, повернення довоєнних норм щодо РРО та перевірок є дуже актуальним підняття лімітів для фізичних осіб підприємців (ФОПів), які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

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Тому нещодавно я зареєструвала законопроєкт №10234. Разом із колегами та експертами пропонуємо наступні зміни:

- збільшити ліміт для 2 гр до 1200 МЗП (зараз це 834 МЗП);

- диференціювати підхід до лімітів 3 гр, в залежності від кількості працівників:

- 1200 МЗП - без найманих осіб;

- 3000 МЗП - до 10 найманих осіб;

- 6000 МЗП - більше 10 найманих осіб (зараз це 1167 МЗП для всієї 3-ї групи).

Для чого це потрібно?

Справа в тому, що востаннє ліміти для фізичних осіб-підприємців збільшували у 2020 році. Тоді їх вдалось підняти моєю правкою після довгих переконань депутатів як під час комітету, так і в залі Ради.

Однак за понад три роки українська економіка пережила багато потрясінь. Повномасштабне вторгнення вплинуло на інфляцію, зросла вартість валюти, відповідно зросли ціни на вартість оренди, комунальні платежі тощо.

Наприклад, з 2018 року по 2022 рік ріст споживчих цін в Україні склав більше 50%, а національна грошова одиниця девальвувала майже у 2 рази.

Як наслідок, витрати на підприємницьку діяльність стали в рази більшими. Частину підприємців це, на жаль, спонукає залишатись в тіні, а часто також подрібнювати та оптимізовувати свій бізнес. Це, у свою чергу, призводить до втрати від надходжень податків і зборів до Державного бюджету України.

Наведу умовний приклад. Наталя ще до повномасштабного вторгнення була власницею маленької маркетингової агенції у Львові і відповідно ФОПом 3-ї групи. У неї була команда з 5 найманих працівників: SMM-спеціаліст, дизайнер, контент-мейкер, таргетолог та розробник.

Справи йшли доволі добре, всі працівники були оформлені офіційно, а Наталя чесно сплачувала податки. Однак у 2022 році ціни на оренду суттєво зросли, комунальні платежі теж не радували, та й працівникам довелось збільшувати зарплату, оскільки споживчі ціни вже не відповідали їхньому заробітку.

Що в цьому випадку могла зробити Наталя? Очевидно підвищити чек для клієнтів, щоб мати хоч якийсь дохід. Так, наприкінці 2022 року вона помітила, що її річний оборот у межах 8 млн грн вже трохи перевищений.

Наталя розуміла, що платити податки за загальною системою оподаткування їй буде вкрай важко. Тож вона постала перед вибором: чи повністю припиняти діяльність, чи переводити людей на тіньову заробітну плату.

Таких прикладів може бути чимало. А це, як нам відомо, суттєва втрата надходжень в Держбюджет.

Але навіщо піднімати ліміти, якщо вони прив'язані до мінімальної зарплати, а тому зростуть автоматично? Можете запитати ви.

Справді, з 1 січня 2024 року Бюджетом передбачено збільшення мінімальної зарплати до 7100 грн (зараз 6700). Але суттєво на ліміти це не вплине. Для 2-ї групи ліміт буде становити 5 921 400 грн (замість 5 587 800 грн), а для 3-ї групи — 8 285 700 грн (замість 7 818 900 грн).

Тим більше, збільшення мінімальної заробітної плати означає, що зростуть й витрати на оплату праці найманих працівників. Тобто підприємці втрачатимуть ще більше, якщо не актуалізувати граничні обсяги доходу.

Що дасть ухвалення цього законопроєкту?

Підвищення лімітів має чимало переваг, а саме:

дасть можливість розвиватись чесним малим підприємцям;

сприятиме виведенню з тіні бізнесу, т оді як несплату податків у Держбюджет можна буде мінімізувати;

сприятиме збільшенню кількості оформлених працівників; сприятиме збільшенню надходжень від ПДФО, єдиного соціального внеску, військового збору;

мінімізує подрібнення та оптимізацію, а держава матиме реальну цифру діючих ФОПів.

Закликаю народних депутатів підтримати законопроєкт, адже це справді важливо для підприємців та економіки в цілому.