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Кто владеет информацией, тот владеет рынком: как ценовые индексы помогают развивать бизнес

Кто владеет информацией, тот владеет рынком: как ценовые индексы помогают развивать бизнес

Как влияет на рынок публикация еженедельных и ежемесячных индексов цен на биржевые товары? (укр)
Пятница, 15 декабря 2023, 13:11
Константин Шевчук
заместитель генерального директора "Украинской энергетической биржи"

Конкуренція між виробниками починається не під час просування або реалізації власної продукції, а ще на етапі закупівлі сировини, від вартості якої, за великим рахунком, і буде залежати дохідність підприємства в цілому.

Тому оперативна інформація про ціни на сировину та їх динаміку, а також правильне використання цих знань є одним з ключових факторів успішного забезпечення підприємства матеріалами.

Розуміючи тренди на ринку, можна заздалегідь спрогнозувати майбутню вартість ресурсів і вже з огляду на це ухвалювати необхідні управлінські рішення щодо термінів та обсягів їх купівлі.

Сьогодні завдяки функціонуванню організованих товарних біржових ринків деякі ресурси вже мають цінові індикатори. Біржі розробили та надали публічний доступ до модулів аналітики та цінових індексів для різних груп біржових товарів.

На майданчику УЕБ вже розраховуються тижневі та місячні індекси на основі біржових угод за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали", укладених у відповідні періоди, враховуючи ціну, сортимент, клас якості та породи необробленої деревини.

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Індекси формуються за рахунок співвідношення актуального попиту та пропозиції. Протягом тижня та місяця дані збираються, підсумовуються, проходять через математичні алгоритми та завдяки програмному продукту відображаються для всіх охочих.

Ціновий індекс на необроблену деревину визначається виходячи з середньозваженої ціни відповідно до породи та класу якості.

 

Індекси цін на деревину дров'яну розраховуються за видами (для промислового та непромислового використання - Ред.) та групами порід за принципом середньозваженості, тобто шляхом ділення загальної вартості необробленої деревини у періоді тиждень або місяць на суму обсягів реалізованої необробленої деревини за відповідними укладеними угодами.

Такий розрахунок дає змогу коректно визначити ринкову ціну та її тренд на продукт, враховуючи питому вагу ресурсу за класами якості, групами діаметрів та інших параметрів.

Для прикладу, дані тижневого індексу демонструють поступове зниження цін на деревину породи дуб звичайний протягом початку жовтня місяця, й переробники цієї породи можуть будувати відповідні плани щодо доцільності його купівлі в найближчий перспективі.

Протягом останніх декількох місяців наша команда провела велику роботу в контексті налагодження плідних відносин з іноземними партнерами. Проведено близько 10 зустрічей з торговими представниками різних країн. Також ми брали участь в профільних деревообробних конференціях в Польщі, Австрії та Італії.

Під час обговорень функціонування ринку деревини завжди підіймалося питання ринкових цінових орієнтирів на сировину та пиломатеріали. І наші міжнародні колеги оцінили наявність в Україні такого публічного і доступного сервісу, як модуль аналітики та цінових індексів, оскільки для них це дуже цінна інформація.

 

Важливо, що українські підприємства, продавці та покупці деревини мають змогу користуватись нею абсолютно безкоштовно, порівнювати тренди внутрішнього та зовнішніх ринків та удосконалювати свої торгові стратегії.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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