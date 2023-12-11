Состояние и перспективы малого и среднего бизнеса

У листопаді завершилася 14 хвиля дослідження стану й потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах великої війни.

Дослідження провели Advanter Group та Центр розвитку інновацій у співпраці з Мінекономіки, Мінфіном, Мінцифри, Мінвідновлення, Державною регуляторною службою та Коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України.

Організатори опитали 562 власників та CEO підприємств МСБ.

"Український малий та середній бізнес вказує на негативні умови для ведення бізнесу. Показник Ukrainian Business Index, який демонстрував незначне зростання протягом першої половини 2023 року, залишається на низькому рівні (36,3 зі 100) і знизився порівняно з результатом 13 хвилі дослідження (38,2).

Реклама:

Це свідчить про те, що бізнес не бачить перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища в найближчі місяці.

Показник очікування бізнесу від результатів діяльності у 2023 році також знизився. Прогнозується зростання оборотів на 6,3% порівняно з 2022 роком (попередній показник становив 8,2%). Бізнес вказує на негативні фактори, які заважають відновленню та розвитку підприємницької діяльності.

Серед них – непрогнозованість розвитку ситуації і дій держави, відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів, посилення тиску силовиків та контролерів, брак кваліфікованої робочої сили, відсутність доступу до фінансового ресурсу для поповнення обігових коштів та реалізації проєктів розвитку. Серед пріоритетних реформ бізнес виділяє боротьбу з корупцією, податкову та судову реформи, покращення доступу до фінансових ресурсів.

Стан ділового середовища

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) у листопаді становив 36,3 зі 100 можливих. Індекс трохи впав порівняно із серпнем (38,2), але залишався вище локального мінімуму, зафіксованого у вересні 2022 року (33,9).

Це падіння свідчить про втому бізнесу від невизначеності і стагнації, при цьому кількість замовлень від клієнтів та об’єми випуску продукції не змінилися. Бізнес перестав накопичувати товарні запаси, що спостерігалося із серпня 2023 року.

UBI показує активність бізнесу, його спроможність нарощувати товарооборот, створювати робочі місця. Якщо показник нижче 50, це свідчить про негативні очікування бізнесу від подальшого розвитку подій.

Робота підприємств

За результатами десяти місяців роботи 9,6% підприємств залишаються зупиненими чи майже не працюють. У серпні цей показник становив 12,8%. 13,8% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом, 25,5% підприємств діють у межах запланованих показників на 2023 рік, 51,2% закінчили десять місяців з фінансовими показниками, нижчими за очікувані.

Які перспективи бачить бізнес у 2023 році

Середньозважений показник очікуваних оборотів бізнесу у 2023 році проти 2022 року впав з 8,2% (оцінка, отримана в серпні 2023 року) до 6,3%.

39,8% бізнесу очікує на зростання оборотів у 2023 році.

Не бачать перспектив 19% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме або буде працювати на рівні до 50% від оборотів попереднього року).

Що заважає бізнесу відновлюватися

Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку 53,6% Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів 51,7% Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу 42,3% Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників 32,4% Відсутність достатнього капіталу 31,6% Перешкоди з боку регуляторних та фіскальних органів 26,8% Високі податки та збори 26,8%

Найбільше заважає бізнесу у відновленні непрогнозованість ситуації в країні (53,6%) та відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів (51,7%).

Натисніть для збільшення

Більш суттєвою проблемою для бізнесу стала відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів – 51,7% проти 47,6% в серпні. Фактор непередбачуваності дій держави знизився із 47,7% до 42,3%.

Проблеми у взаємодії з органами влади

44,2% підприємств зіткнулися з проблемою блокування податкових накладних. Цей показник упав порівняно з попередньою фазою дослідження в серпні (49,9%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми.

Більш вагомою стає проблема логістики. У листопаді на цю проблему вказали 23% респондентів, тоді як у серпні цей показник становив 17,5%.

За останні три місяці 56,6% МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів. Цей показник покращився порівняно із серпневим (67,3%).

Показники, менші за 2%, перебувають у межах статистичної похибки.

Ситуація з персоналом

Частка персоналу порівняно з 23 лютого 2022 року, скорочена на поточний момент, упала з 22% в серпні до 18%. Покращилася ситуація (до 7,9%) і з прихованим безробіттям (частка персоналу, відправлена у відпустку).

Частка персоналу, який працює на умовах скороченої зарплати, скорочується протягом усього 2023 року (11,2%).

Пріоритетні завдання для уряду

Найбільш пріоритетним завданням для влади, як і в попередній хвилі опитування, 68% підприємців вважають знищення корупції, 44,1% – необхідність покращення доступу до кредитів. Значна частка підприємців указала на необхідність проведення судової реформи (41,4%) та податкової реформи (35,4%).

На необхідність покращення змін у податковій сфері (обрали принаймні один з кількох факторів) вказали 72% респондентів.

Дослідження проведене в рамках проєкту "Покращення дослідницької роботи та політичного консультування уряду з боку громадянського суспільства з питань національної економіки".

Він реалізується відповідно до проєкту "Підтримка України у відбудові та відновленні", компонент якого впроваджує Київська школа економіки і фінансує ЄС, та в межах Ініціативи для відновлення економіки України, яку реалізують Advanter Group, Центр розвитку інновацій, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Національний проєкт "Дія.Бізнес" за підтримки Мінцифри, Мінекономіки, Мінфіну, Мінвідновлення і Торгово-промислової палати України.