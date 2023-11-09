Кто нарисовал долги поставщикам электроэнергии?

Ринок електроенергії сьогодні переповнений боргами. Розмір загального боргу між учасниками ринку перевищив 60 млрд грн, зазначають у НЕК "Укренерго". На енергоринку склалася патова ситуація. А проблему, як завжди, потрібно було вирішувати ще "на вчора".

У ході сезонного висвітлення теми підготовки до опалювального сезону медіа часто обирають тактику скандалів та голослівних звинувачень і відразу призначають "ворога".

Тому й не дивно, що зараз для багатьох проблема боргів на ринку електроенергії – це не питання "Укренерго", "Гарантованого покупця" чи "Енергоатома", а виключно вина постачальників електроенергії.

Адже саме останні продають і постачають електроенергію населенню та дрібному бізнесу, розсилають платіжки та виставляють рахунки.

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Пересічний українець або власник фірми мислить просто: Кому я гроші плачу? Постачальнику? Значить, у боргах винен він. А звідси конспірологічно-рептилоїдні версії "вкрали гроші", "схематоз", "вивели в офшори". Хоча, насправді, постачальники (ПУПи) не мають до формування боргів практично жодного відношення. Як так? Просто.

Постачальник універсальної послуги або ПУП – це фактично посередник між виробником електроенергії та споживачем. Так, дійсно, на сьогодні постачальники формально мають борги перед "Укренерго". Сума боргу – понад 23 млрд грн.

Але насправді їхнього боргу фактично не існує. Цей борг – вина компаній "Укренерго" і "Гарантованого покупця", тому що постачальники електроенергії за законом не можуть відповідати за "проколи" чи "недопрацювання" менеджменту цих двох компаній.

Саме ці компанії повинні закумулювати, зібрати гроші з різних учасників ринку та передати їх постачальникам.

Як так може бути? Згідно з законодавством компанія "Гарантований покупець" має виплачувати постачальникам електроенергії компенсацію-різницю між встановленою (діючий тариф або ціна) і ринковою ціною електроенергії для населення. Отож, "Гарантований покупець" має отримати гроші від "Енергоатому" і вже далі перерахувати їх постачальникам електроенергії.

Тобто, увесь шум і гам щодо боргів на ринку електроенергії – це, перш за все, проблема "Укренерго" і "Гарантованого покупця". І постачальники (ПУПи) стоять останніми у довгій черзі, щоб витягнути чи то оплатити цю ріпку.

Власне, коли "Гарантований покупець" і "Укренерго" зберуть 22 млрд грн і перерахують ці гроші усім постачальникам електроенергії – від Закарпаття до Сум і Миколаєва.

І тоді постачальники оплатять електроенергію, яку вони придбали у виробників (АЕС, ТЕС, ГЕС).

А поки що сьогодні вимальовується сумна перспектива – можливі обмеження та відключення електроенергії для споживачів. І не через ракетні удари, а через борги державних компаній перед постачальниками електроенергії.

Безумовно, що в "Укренерго" і "Гарантованого покупця" вистачає інших боргових проблем. Лише за "зелену" електроенергію перед сонячними і вітровими станціями "Укренерго" винне більше 32 млрд грн.

Та й виробники електроенергії самі винні "Гарантованому покупцю" гроші. Виходить замкнуте коло.

Проте, потрібно шукати відповідь не лише на питання "хто винен", а і на питання "що робити". Можна погодитись з раціональною думкою екс-міністра енергетики Івана Плачкова, який пропонує неконфліктний і перевірений історією механізм виходу з кризи: виокремити борги і почати з "чистого аркуша".

Відповідно, всі винесені "за дужки" борги будуть опрацьовані спеціальною робочою групою і протягом наступних 5 років будуть взаємно гаситися.

Якщо не піти таким шляхом, то ми будемо і далі спостерігати за "пінг-понгом" взаємних звинувачень між "Укренерго", "Гарантованим покупцем" та НКРЕКП, свідками якого є останнім часом. І до цих сварок та розбірок будуть намагатися причепити вагоном постачальників, виробників електроенергії та обленерго.

"Вересень став переломним місяцем, коли явно видно позитивний ефект для ліквідності енергосистеми, енергетичних підприємств", – зазначив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, аналізуючи підсумки розгляду проблеми на спеціальному засіданні комітету.

Протягом останніх місяців збільшились виплати поточних боргів. "Нам треба попрацювати зараз над фінансовою дисципліною, щоб все дисципліновано оплачувалося, і щоб не виникало великих боргів у нашому енергетичному секторі", – окреслює перспективу і ціль для енергоринку Герус.

Держава має забезпечити достатню фінансову дисципліну на ринку електроенергії, щоб поточна проблема боргів вирішилась і не виникала в подальшому.

Сподіваємось, що держава в обличчі "Енергоатому", "Укренерго", "Гарантованого покупця", НКРЕКП, Міністерства енергетики виконає свої зобов’язання перед всіма учасниками ринку та не допустить колапсу енергетичної системи України, що буде означати її порятунок.