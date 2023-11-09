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Кто нарисовал долги поставщикам электроэнергии?

Кто нарисовал долги поставщикам электроэнергии?

Как разрешить ситуацию с долгами на рынке электроэнергии, чтобы потребители не остались без света (укр)
Четверг, 9 ноября 2023, 13:20
Юрий Корольчук
эксперт Института энергетических стратегий

Ринок електроенергії сьогодні переповнений боргами. Розмір загального боргу між учасниками ринку перевищив 60 млрд грн, зазначають у НЕК "Укренерго". На енергоринку склалася патова ситуація. А проблему, як завжди, потрібно було вирішувати ще "на вчора". 

У ході сезонного висвітлення теми підготовки до опалювального сезону медіа часто обирають тактику скандалів та голослівних звинувачень і відразу призначають "ворога". 

Тому й не дивно, що зараз для багатьох проблема боргів на ринку електроенергії – це не питання "Укренерго", "Гарантованого покупця" чи "Енергоатома", а виключно вина постачальників електроенергії. 

Адже саме останні продають і постачають електроенергію населенню та дрібному бізнесу, розсилають платіжки та виставляють рахунки.

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Пересічний українець або власник фірми мислить просто: Кому я гроші плачу? Постачальнику? Значить, у боргах винен він. А звідси конспірологічно-рептилоїдні версії "вкрали гроші", "схематоз", "вивели в офшори". Хоча, насправді, постачальники (ПУПи) не мають до формування боргів практично жодного відношення. Як так? Просто.

Постачальник універсальної послуги або ПУП – це фактично посередник між виробником електроенергії та споживачем. Так, дійсно, на сьогодні постачальники формально мають борги перед "Укренерго". Сума боргу – понад 23 млрд грн. 

Але насправді їхнього боргу фактично не існує. Цей борг – вина компаній "Укренерго" і "Гарантованого покупця", тому що постачальники електроенергії за законом не можуть відповідати за "проколи" чи "недопрацювання" менеджменту цих двох компаній. 

Саме ці компанії повинні закумулювати, зібрати гроші з різних учасників ринку та передати їх постачальникам. 

Як так може бути? Згідно з законодавством компанія "Гарантований покупець" має виплачувати постачальникам електроенергії компенсацію-різницю між встановленою (діючий тариф або ціна) і ринковою ціною електроенергії для населення. Отож, "Гарантований покупець" має отримати гроші від "Енергоатому" і вже далі перерахувати їх постачальникам електроенергії.

Тобто, увесь шум і гам щодо боргів на ринку електроенергії – це, перш за все, проблема "Укренерго" і "Гарантованого покупця". І постачальники (ПУПи) стоять останніми у довгій черзі, щоб витягнути чи то оплатити цю ріпку.

Власне, коли "Гарантований покупець" і "Укренерго" зберуть 22 млрд грн і перерахують ці гроші усім постачальникам електроенергії – від Закарпаття до Сум і Миколаєва.

І тоді постачальники оплатять електроенергію, яку вони придбали у виробників (АЕС, ТЕС, ГЕС).

А поки що сьогодні вимальовується сумна перспектива – можливі обмеження та відключення електроенергії для споживачів. І не через ракетні удари, а через борги державних компаній перед постачальниками електроенергії.

Безумовно, що в "Укренерго" і "Гарантованого покупця" вистачає інших боргових проблем. Лише за "зелену" електроенергію перед сонячними і вітровими станціями "Укренерго" винне більше 32 млрд грн. 

Та й виробники електроенергії самі винні "Гарантованому покупцю" гроші. Виходить замкнуте коло. 

Проте, потрібно шукати відповідь не лише на питання "хто винен", а і на питання "що робити". Можна погодитись з раціональною думкою екс-міністра енергетики Івана Плачкова, який пропонує неконфліктний і перевірений історією механізм виходу з кризи: виокремити борги і почати з "чистого аркуша". 

Відповідно, всі винесені "за дужки" борги будуть опрацьовані спеціальною робочою групою і протягом наступних 5 років будуть взаємно гаситися. 

Якщо не піти таким шляхом, то ми будемо і далі спостерігати за "пінг-понгом" взаємних звинувачень між "Укренерго", "Гарантованим покупцем" та НКРЕКП, свідками якого є останнім часом. І до цих сварок та розбірок будуть намагатися причепити вагоном постачальників, виробників електроенергії та обленерго.

"Вересень став переломним місяцем, коли явно видно позитивний ефект для ліквідності енергосистеми, енергетичних підприємств", – зазначив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, аналізуючи підсумки розгляду проблеми на спеціальному засіданні комітету.

Протягом останніх місяців збільшились виплати поточних боргів. "Нам треба попрацювати зараз над фінансовою дисципліною, щоб все дисципліновано оплачувалося, і щоб не виникало великих боргів у нашому енергетичному секторі", – окреслює перспективу і ціль для енергоринку Герус. 

Держава має забезпечити достатню фінансову дисципліну на ринку електроенергії, щоб поточна проблема боргів вирішилась і не виникала в подальшому.

Сподіваємось, що держава в обличчі "Енергоатому", "Укренерго", "Гарантованого покупця", НКРЕКП, Міністерства енергетики виконає свої зобов’язання перед всіма учасниками ринку та не допустить колапсу енергетичної системи України, що буде означати її порятунок.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
энергетика электроэнергия долги
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