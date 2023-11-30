10 факторов лидерства CEO Disney

П’ять років тому я написав колонку про ключові навички і якості, якими повинен володіти сильний сучасний лідер.

Я тоді говорив про: розуміння, як працює організація на системному рівні; уміння конструювати майбутнє в умовах дедалі більшої невизначеності; навик виявляти, управляти і ростити таланти; володіння емпатією; та про те, що лідер повинен не тільки вміти переконливо говорити (це важлива, але недостатня властивість), але й на практиці доводити справи до кінця. Це про навички.

3 роки тому, після прочитання книжки Давіда Рубінштейна "Бути лідером" я писав про фактори лідерства, які засновник компанії Carlyle вивів на основі аналізу своїх бесід із світовими лідерами: вдачу, бажання досягти успіху, прагнення до чогось нового та унікального, тяжку (дбайливу) роботу, сфокусованість, помилки, завзятість, переконливість, скромну поведінку, поділ похвал та нагород, здатність до постійного самонавчання, цінності та сумлінність і вміння відповідати на виклики.

Не пам’ятаю вже, хто мені порекомендував книжку "The Ride of a Lifetime" Роберта (Боба) Айгера, колишнього (2005-2020) і теперішнього (з листопада 2022 Айгер повернувся на керівну посаду) CEO компанії Disney.

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Книжка дуже гарно написана і буде цікава молодим керівникам, які хочуть отримати поради від аксакала американського управлінського досвіду.

На початку книжки Айгер окреслює свої ключові принципи лідерства, які спільно сформували його лідерський підхід та сприяли стратегічним досягненням під час його роботи в Disney.

В різних главах книжки Айгер повертається до цих принципів, пояснює їх. Мені вони дуже сподобались. Наведу їх внизу – мені здається, вони вартують цього.

10 принципів Роберта Айгера:

1. Оптимізм (Optimism)

Айгер закликає до прагматичного ентузіазму та наголошує на важливості позитивного світогляду, який повинен допомогти налаштувати конструктивний тон для команди та компанії в цілому.

Оптимізм лідера вселяє впевненість і задає позитивний тон, заохочуючи команду вірити у свою роботу та залишатися мотивованими навіть у складні часи. Оптимістичний лідер бачить потенціал у кожній ситуації та допомагає іншим передбачити позитивні результати.

2. Хоробрість (Courage)

Він вважає, що для значних досягнень необхідно ризикувати і не боятися невдачі. У лідера повинна бути готовність прийняти ризики, відкритість до інновацій та угод M&A (купівель інших компаній).

Лідери розуміють, що успіх часто вимагає кроку в невідоме, і готові зіткнутися з невдачами як частиною подорожі. Страх зазнати невдачі вбиває креативність.

3. Сфокусованість (Focus)

Ефективні лідери віддають перевагу ініціативам, які матимуть найбільший вплив, а не розпорошують зусилля на другорядні завдання.

Вони розуміють важливість узгодження ресурсів із стратегічними цілями компанії та не відволікаються на проєкти, які не сприяють досягненню цих цілей. Вміння пріоритезувати завдання дуже важливе.

4. Рішучість в діях (Decisiveness)

Айгер цінує здатність швидко приймати розумні рішення та дотримуватися їх, але бути рішучим означає не тільки швидко робити вибір, але й базувати його на здоровому судженні, а потім зобов’язуватися виконувати його.

Рішучий лідер розуміє, що коливання може коштувати дорого, а ясність напрямку є ключовою для вирівнювання команди.

5. Допитливість (Curiosity)

Айгер вважає, що відкритість лідера новим ідеям сприяє виникненню уяви (imagination) та інновацій, які є вирішальними для успіху. Допитливість лідера сприяє створенню середовища, де заохочуються креативність і запити, які ведуть до інновацій і постійного вдосконалення.

Цей принцип полягає в підтримці мислення, яке завжди прагне вчитися, розвиватися та досліджувати нові можливості.

6. Чесність (Fairness)

Доброзичливе та шанобливе ставлення до людей є основою для завоювання довіри співробітників. Справедливі лідери створюють атмосферу довіри та поваги, ставлячись до всіх однаково та доброзичливо. Це включає прозорість у прийнятті рішень і визнання внеску всіх членів команди.

7. Проникливість (Thoughtfulness)

Уважність до думок і обставин інших є ознакою чудового лідерства. Вдумливий лідер чуйний і враховує почуття та точки зору інших. Це сприяє культурі співпраці, де кожен почувається цінним і почутим

8. Природність (Authenticity)

Айгер наголошує на важливості бути справжнім і чесним, щоб заслужити довіру та сприяти оригінальності.

Автентичні лідери будують довіру, залишаючись вірними собі та своїм цінностям, що, у свою чергу, заохочує культуру чесності та прозорості в організації. Автентичність також означає послідовність у діях і рішеннях.

9. Неухильне прагнення досконалості (Relentless Pursuit of Perfection)

Айгер виступає за прагнення до кращого і не задовольняється посередністю. Він каже, що необхідно докласти максимум зусиль для досягнення найкращого результату.

Лідер, який невпинно прагне досконалості, ніколи не заспокоюється й завжди прагне підвищувати стандарти. Таке мислення спонукає до постійного вдосконалення та створення виняткового досвіду чи продуктів.

10. Цінності / Сумлінність (Integrity)

Останній принцип полягає в тому, щоб діяти чесно, приймати рішення, які є найкращими для компанії та її спадщини. Ціннісні лідери розуміють свою роль у відстоюванні репутації та цінностей компанії​ в довгостроковій перспективі.

Як бачите, тільки Сумлінність та Сфокусованість повторюються. Про що це каже? Що принципів лідерства багато. Вам обирати, які використовувати в житті. Вам обирати, кого брати собі в якості ролевих моделей та менторів. Але як мінімум на цінностях варто сфокусуватися.