Санкции не для всех. Почему запад продолжает покупать российский титан

Недавно медіапростір вибухнув новиною про те, що США запровадили обмеження проти російської "ВСМПО-авісма", яка частково належить російській державній компанії "Ростех", забезпечує 90% російського виробництва титану і покриває 37% потреб світової аерокосмічної промисловості в титані.

Ба більше, новина в українських медіа з'явилася ще до того, як США офіційно опублікували документ на сайті Федерального реєстру. Це, безумовно, важливий, але лише попереджувальний крок на шляху відмови США від російського титану.

Масштабні економічні санкції, накладені на росію, мали значний негативний вплив на її економіку (рубль упав, прямі іноземні інвестиції зупинилися), але не настільки потужний, щоб зупинити війну або хоча б виснажити ворога.

Хоча москва виключена із значної частини світової економіки, а активи на сотні мільярдів доларів заморожені, її фінансова стійкість виявилася напрочуд сильною завдяки величезній частці країни у світовому енергетичному секторі та секторі критично важливих мінералів.

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Цей майже безперервний грошовий потік сприяє воєнним злочинам росії в Україні. Кремль заявив, що витрати на оборону зростуть до 6% валового внутрішнього продукту порівняно з 2,7%, які були витрачені у 2021 році.

Коли багаторічні європейські партнери заборонили постачання російської нафти і газу після вторгнення в Україну, москва знайшла нових споживачів у Китаї та Індії.

Поки список санкційних російських товарів зростав, один з ланцюжків поставок, необхідний для національної безпеки, залишався недоторканим. Це титан – метал, який використовується в аерокосмічній та оборонній галузях і за обсягами виробництва якого росія є третім найбільшим виробником після Китаю та Японії.

Досі залежність європейської та північноамериканської аерокосмічної промисловості від російського титану не дозволяла західним країнам заборонити або запровадити санкції щодо цього критично важливого металу.

Запровадження санкцій на титан украй важливе паралельно з побудовою ланцюгів поставок та власного виробництва цього металу. Недавно президент США Байден наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну і продовжувати поставляти зброю, яка виготовляється в Америці.

Штатам важливо поповнювати свої склади обладнання, замінюючи те, яке йде в Україну. А зброя – це, звісно, титан, який присутній у багатьох її видах.

Тож 27 вересня 2023 року Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США внесло корпорацію "ВСМПО-авісма" до Entity List та опублікувало відповідний документ. У цей список потрапляють організації, компанії або інші суб'єкти, які загрожують національній безпеці та інтересам Сполучених Штатів.

Міністерство вирішило додати "Авісму" до списку, встановивши, що корпорація становить критичний ризик стосовно використання американських оборонних технологій та безпосередньо залучена до "виробництва та виготовлення титану, металевих виробів для російських військових і служб безпеки". Що це означає?

По-перше, товари для експорту, реекспорту та переміщення в межах США, які вироблені в США та призначені для "ВСМПО-авісма", потребують отримання відповідної ліцензії від Бюро промисловості та безпеки Сполучених Штатів.

Звернення щодо таких ліцензій будуть розглядатися на основі політики відмови. Тобто зазвичай у таких випадках США будуть відмовляти в наданні ліцензій через конкретні обставини або політику контролю експорту щодо цієї компанії.

По-друге, іноземні товари, виготовлені за межами Сполучених Штатів, але за допомогою американських технологій та програмного забезпечення, також вважаються такими, що мають походження із США. Тобто, експортуючи такі товари для корпорації, необхідно пройти той самий процес отримання ліцензії.

Що в результаті? Це обмеження не передбачає блокування діяльності компанії, зупинку придбання титану, як у випадку санкційного списку SDN List Мінфіну США. Внесення ВСМПО до Entity List не завадить росії отримувати прибутки від титанової галузі та використовувати ці кошти для фінансування війни в Україні.

Однак це важливий крок, оскільки ЄС влітку відхилив аналогічну пропозицію. Визначивши "ВСМПО-авісма" як військового кінцевого користувача, США нарешті подали попереджувальний сигнал щодо російського титанового сектору.

Ця остання дія не призвела, принаймні поки що, до заборони російського титану. Проте вона служить важливим нагадуванням про токсичні відносини з російською титановою промисловістю та кремлівськими силами, які безкарно обирають безневинних українських цивільних як мішень для своїх атак.

Американські та європейські компанії не повинні чекати на санкції з боку США чи Євросоюзу, аби зрозуміти, що настав час припинити купувати російський титан і фінансувати військову машину Путіна. Купувати російський титан – це фінансувати ще один рік війни в Україні.