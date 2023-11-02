Реформа градостроительства: единые правила для всех

Мабуть не відкрию великого секрету, якщо скажу, що питання протидії корупції є одним з найчастіших на будь-яких міжнародних зустрічах, конференціях чи самітах.

Ми розуміємо, що створення надійних антикорупційних механізмів та, що важливіше, якнайшвидша їх імплементація стає питанням системної фінансової підтримки України.

Зокрема, для отримання Україною фінансування в рамках інструменту Ukraine Facility, презентованого Єврокомісією цього літа.

Ключовим напрямком роботи нашої команди є створення прозорих правил у відбудові, які б відповідали міжнародним стандартам. Для себе виділили 4 принципи, які також закладені в законопроєкт щодо реформування сфери містобудівної діяльності 5655:

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максимальна цифровізація

визначення єдиних обов'язкових правил для всіх учасників процесу

розширення можливостей для моніторингу і контролю, зокрема і з боку громадськості

підвищення відповідальності всіх учасників процесу

Наведу два важливих приклади. Програма грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла – єВідновлення, в якій від початку весь процес практично повністю заведений в цифру – від подачі заяви до безготівкового розрахунку.

Вже маємо два мільярди виплачених гривень, які повертаються в українську економіку, підсилюючи її. Без жодних корупційних скандалів.

Другий приклад стосується видачі документів морякам. Проблема, яка тягнулась не просто роками – десятиліттями, була подолана через впровадження цифрових інструментів. Ми працювали над цим разом з USAID/UKaid проєктом Прозорість та підзвітність у державному управлінні TAPAS.

Реформа містобудування. Що вже зроблено

Спільно з TAPAS розпочали ще одну реформу – містобудування. Ще три-чотири роки тому на будівельному ринку існувала усталена такса – 5-10-15 доларів хабара з квадратного метра, яку бізнес мав віддавати грошима або квартирами.

Один із забудовників в інтерв'ю визнавав, що від 10% до 30% вартості квадратного метра — це корупційна складова.

Така практика стосувалась чи не кожного підприємця, який планував будівництво – аграрія, столяра чи підприємця, що відкривав ресторан чи кавʼярню.

Зараз ситуація значно покращилась через впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Експерти порахували, що реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівництва сягає 1,5 мільярда гривень на рік, а економія для держави — 9,6 мільярдів гривень.

5655 проти "будинків Войцеховського"

Понад 15 тисяч постраждалих у 42 проблемних "будинках Войцеховського" у Києві, десятки довгобудів у Львові та Дніпрі – їх всіх обʼєднує відсутність дозволів на будівництво.

За умови впровадження містобудівної реформи така кількість незаконних забудов була б просто неможлива. Адже кожен охочий міг би перевірити, чи наявний цей будинок в системі, хто і коли видав дозвіл, хто провів експертизу.

Будь-які громадські активісти могли ініціювати перевірку обʼєкту місцевою владою. У разі порушень – обʼєкт незаконного будівництва зноситься спеціальним рішенням, без багаторічної судової тяганини. Всі ці вимоги також містяться у законопроєкті 5655.

Реформа, що стосується кожного

Чому знов говоримо про необхідність реформи? Бо ми підійшли до тої межі, коли позитивні зміни мають бути закріплені законом. Єдині правила, що є обов’язковими для всіх, дадуть можливість планувати розвиток навіть у складних умовах війни.

Правила мають бути єдиними для всіх. Для української компанії, що будує багатоквартирні будинки. Для міжнародної компанії, що відкриватиме тут свій бізнес. Для громадянина, який захоче звести будинок на своїй земельній ділянці. Для фермера, що почне будувати ангар для зерна.

Правила, які виключають субʼєктивну думку чиновника, який перевіряв наявність та відповідність усіх необхідних документів і на підставі цього виносив рішення щодо того чи іншого етапу будівництва. Найбільша кількість викритих хабарників саме на торгівлі дозволами.

Тепер низка важливих рішень буде формуватися без участі людини. Система запрограмована на здійснення форматно-логічного контролю — тобто перевірку відповідності повноти, формату, логічності та достовірності даних, порівняння даних з різних інформаційних систем. На основі цих даних рішення формується автоматично, в режимі реального часу.

Серед таких автоматичних рішень – надання права розпочати будівництво (за наявності всіх документів), блокування проєктної документації з порушеннями, блокування виготовлення позитивного висновку експертизи, якщо об’єкт має статус пам’ятки культурної спадщини.

Також введення в експлуатацію об’єкта завершеного будівництва здійснюється тільки через ЄДЕССБ та за наявності всіх необхідних електронних підписів.

Захистити культурну спадщину

Новий закон передбачає механізми захисту об’єктів культурної спадщини (як об’єктів ЮНЕСКО, так і інших об’єктів). Тільки за останні пів року у Києві було знесено щонайменше 4 будівлі, що мають архітектурну та культурну цінність.

Захист об’єктів культурної спадщини від незаконного знесення або реконструкції здійснюється через автоматичне блокування отримання права на виконання робіт програмними засобами ЄДЕССБ.

Зокрема, у ЄДЕССБ має міститися інформація про актуальну адресу пам'яток, орієнтовний географічний центр пам’ятки, відомості про межі територій пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, зони охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів всесвітньої культурної спадщини та їх буферних зон.

Передбачається, що пізніше вся ця інформація має бути інтегрована до Державного земельного кадастру та Державного реєстру нерухомих пам’яток України, які взаємодіють з ЄДЕССБ. Тобто втрачаються навіть формальні підстави для знищення памʼяток, як-то документи, що були десь "забуті" чи видані в обхід закону.

Недобудови, знищення історичних пам’яток та незаконне будівництво - всі ці негативні ознаки, які були десятиріччями притаманні будівельному ринку України, мають залишитись в минулому. Впровадження реформи містобудування дозволить нарешті зробити цю сферу прозорою, відкритою і підзвітною, з єдиними правилами для всіх.