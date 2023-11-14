Как АРМА способствует движению Украины в ЕС

8 листопада Європейська комісія (ЄК) оприлюднила ґрунтовний звіт про готовність нашої держави до перемовин щодо вступу в Євросоюз.

Лиш невеличка частина цього звіту присвячена Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Увага Європейської комісії до діяльності АРМА цілком очевидна, адже орган засновувався у повній відповідності до Директив ЄС. Крім того, поява Агентства, створеного за аналогом установ з розшуку та управління активами (ARO/AMO) у державах-членах ЄС, була одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Змістовні зауваження

Як вказано на с.3-4, звіт Єврокомісії охоплює часовий проміжок з червня 2022 по червень 2023 року. Тобто, період, на який я, будучи призначеною у липні 2023 року Головою Нацагентства, впливати ніяк не могла. Втім, у такому випадку доводиться відповідати за майже фатальні помилки попередників.

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Отже, резюмуючи роботу АРМА за зазначений відрізок часу, ЄК пропонує наступне:

- "Ухвалити та розпочати імплементацію надійного плану дій з реалізації Стратегії повернення активів у 2023-2025 роках; удосконалити нормативно-правову базу та інституційні спроможності для… [...] повернення активів та управління ними" (с. 56);

- "Законодавство, пов’язане з поверненням активів та управлінням ними, залишається недосконалим та потребує ґрунтовного перегляду" (с. 57);

- "Повинна відбутись комплексна реформа АРМА, що включає… [...] повноцінне планування перед арештом, [...] прозорі процедури управління, реалізації та оцінки активів та розблокування можливості управляти корпоративними майновими правами" (с. 60-61).

Всі ці рекомендації, які, нагадаю, охоплюють аналіз роботи Агентства у II півріччі 2022 року та I півріччі 2023 року, мені глибоко співзвучні. Одним з ключових мотивів, чому я взяла участь у конкурсі на посаду Голови АРМА, було реформування цього досі скандального органу та введення якісно інших - прозорих та чесних - правил діяльності.

І з липня, коли я почала виконувати свої обов’язки, по сьогодні Агентство має суттєві результати роботи, які, я сподіваюсь знайдуть своє відображення у наступному звіті ЄК.

Назву декілька з них:

Як того вимагає ст. 25 Закону України про АРМА, 25 серпня Агентство відкрило публічний доступ до Реєстру арештованих активів. Реєстр вже став поштовхом до прозорості та відкритості даних про арештовані активи та управління ними. Кількість записів у ньому вже перетнула позначку 171 800, з яких понад 49 000 записів стосуються активів, щодо яких відсутня інформація про скасування арешту.

29 вересня АРМА затвердило по-справжньому революційний Порядок відбору управителів арештованим майном. Він встановлює чіткий і недвозначний алгоритм підготовки та проведення змагань управителів відповідно до законодавства про публічні закупівлі. Використання системи "Prozorro" стало обов’язковим.

За цими самими прозорими правилами 30 жовтня Агентство запустило перші конкурси на відбір управителів та суб’єктів оціночної діяльності.

Цілковито погоджуючись з висновком Єврокомісії, що "законодавство, пов’язане з поверненням активів та управлінням ними, [...] потребує ґрунтовного перегляду", АРМА ініціювало зміни до Постанови КМУ №719.

Ці новації гарантують використання системи "Prozorro" для реалізації арештованого майна - і відповідно до норм європейського законодавства. Для інвесторів та потенційних покупців це означатиме появу прозорих, справедливих та конкурентних правил.

Саме в цьому документі передбачено новації щодо реалізації арештованих активів за кордоном. Тому, сподіваємось на швидке ухвалення Урядом нового прозорого механізму.

Крім того, саме з метою розблокування можливості управляти корпоративними правами АРМА підтримує розроблений народними депутатами проєкт закону №10069 . Він розблокує необхідність погоджувати свої дії з власниками активів (серед яких не тільки українські корупціонери, але й вороги української нації - росіяни).

Зрештою, свідченням зміцнення та підвищення міжнародного статусу Агентства є також включення АРМА 21 вересня цього року до наглядової ради BAMIN (Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону) та підключення органу 3 листопада до Європейської мережі партнерів проти корупції (EPAC/EACN).

Звітуючи у вересні цього року за І півріччя 2023 року перед експертами Моніторингової групи Антикорупційної мережі ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), я отримала від Голови Моніторингової групи АКМ ОЕСР Русудан Міхелідзе запевнення в тому, що організація не лише спостерігає за інституційними змінами в органі, але й відзначає позитивну динаміку у знищенні раніше вибудуваних ручних механізмів та корупційних ризиків.

Загалом, повний звіт складається зі 152 сторінок і стосується не лише АРМА. Найголовніше те, що Єврокомісія рекомендувала розпочати з Україною переговори про вступ до ЄС. Очікуємо саміт 14 грудня та голосування 27 країн Євросоюзу.

У Агентстві (зі зміною керівника), - яке лише за останні місяці придбало "Військових облігацій" більш ніж на 2,5 млрд грн, змінило порядки проведення конкурсів на управління та реалізацію арештованими активами та системно зміцнює статус органу на міжнародній арені, - країна має міцну опору та джерело поповнення державного бюджету.