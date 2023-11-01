Конфеты и смерть. Кто из международных производителей сладостей по-прежнему работает в РФ?

Хеловін — улюблене свято мільйонів дітей і кондитерських фабрик, яке щорічно приносить мільярдні прибутки. Тільки американці витрачають 3,6 мільярда доларів на солодощі до свята.

На жаль, цьогоріч чаклунський казан залишиться порожнім для щонайменше 20 тисяч українських дітей, які були жорстоко вбиті або насильно депортовані до Росії.

Але великі виробники цукерок можуть пишатися собою і святкувати: їхні прибутки в державі-агресорі, що веде геноцидну війну проти свого мирного сусіда, дійсно вражають!

Минуло 20 місяців, відколи Росія почала велику війну проти України. Хоча деякі відомі виробники ласощів, як-то Lindt, Haribo, Fazer і Marks & Spencer покинули російський ринок, інші великі імена — Mars, Ferrero, Mondelez і Nestle — вирішили не припиняти бізнес у Росії та з Росією, платячи податки режиму і непрямо допомагаючи фінансувати війну.

Реклама:

Всі четверо заявляють про обмеження діяльності в державі-агресорі. Проте торік всі вони були одними з найбільших отримувачів прибутку в країні.

Працюючи в Росії, всі підприємства повинні дотримуватись нового закону, який зобов’язує їх робити безпосередній внесок у війну, потенційно допомагаючи мобілізувати свою робочу силу або ж постачаючи інші ресурси для російської армії.

Однак "липкі" компанії відкидають заклики до виходу. Багато з них виправдовуються нібито забезпеченням на російському ринку товарів першої необхідності.

Втім очевидно, що цей аргумент не міг переконати український уряд, який вніс Mondelez і Mars до чорного списку як "міжнародних спонсорів війни".

То хто ж підсолоджує життя росіянам, поки Москва намагається завоювати Україну?

10. Krüger Group, Німеччина: Ludwig Schokolade, Schogetten, Trumpf, Mauxion, FRITT

За даними Київської школи економіки, Krüger, один із провідних світових виробників цукерок і шоколаду, збільшив свою частку ринку шоколаду в Росії після великого вторгнення в Україну.

9. Lotte Confectionery, Південна Корея: Choco Pie, Perero, Ghana

Lotte Confectionery інвестувала понад 2 мільярди доларів у російську дочірню компанію до вторгнення. "Наразі ми працюємо на наших заводах, але уважно стежимо за можливими додатковими санкціями, які можуть бути накладені", — заявив представник компанії в березні 2022 року.

8. Ritter Sport, Німеччина

Ritter Sport припинив інвестиції та рекламу в Росії, але публічно пообіцяв залишитися в країні, посилаючись на свою турботу про співробітників і постачальників: "Щоб забезпечити робочі місця та засоби до існування для багатьох сімей, які вирощують какао, ми продовжуємо постачати шоколад російському населенню".

Хоча турбота цієї німецької фірми про фермерів заслуговує похвали, чи виправдовує це зростання експорту її продукції до Росії на 91% щодо попереднього року? Звісно, непросто залишити країну, яка генерує близько 10% вашого світового доходу, але це потрібно і можна зробити.

7. August Storck, Німеччина: Werthers Originals, Toffifee, Merci, Nimm 2, Dickmanns, Riesen, Knoppers, Mamba

З погляду продажів, Storck — або August Storck KG — є одним із найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Продукція Storck безперечно дарує радість.

Однак вона не є необхідною для виживання. Тому дуже дивно, як берлінська компанія просто дозволяє своєму російському бізнесу існувати, попри нечувані злочини Москви проти людства.

6. Конті, Україна: Супер Контик, Золотая Лилия, Шоколадные истории-Джек, Белиссимо, Mone

Конті — один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні. Компанію пов’язують із Борисом Колєсніковим, ексміністром в уряді президента-втікача Віктора Януковича.

За даними KSE, фірма продовжила працювати в Росії та збільшила потужності, придбавши додатковий завод незадовго до вторгнення-2022. Колєсніков заперечував будь-яку причетність до придбання.

5. Perfetti Van Melle, Італія/Нідерланди: Airheads, Chupa Chups, Chocoliebe, Mentos

У березні 2022 року компанія охарактеризувала "ситуацію в Україні" як "агресію" і зобов’язалася жертвувати на гуманітарну допомогу нашій країні, але вирішила залишитися в країні-агресорі: "Ми припинили всі нові інвестиції, будь-яку промоційну та рекламну діяльність. На цей момент лише базова діяльність триває для забезпечення працевлаштування наших 1500 [російських] колег".

4. Ferrero, Італія: Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder, Tic Tac

Ferrero також оголосила про скорочення всіх не найбільш необхідних операцій, як-то реклама та промоція. Компанія стверджує, що постачає в Росію лише продукти першої необхідності. Проте експорт шоколаду до Росії зріс на 33% за рік після вторгнення.

3. Mondelez International, США: Oreo, Sour Patch Kids, Ahoy Chips, Toblerone, Cadbury

За даними НАЗК, американський снековий гігант збільшив прибуток у Росії торік. Компанія з головним офісом у Чикаго стверджує, що печиво і шоколад, які вона продає росіянам, є частиною "нормальної дієти", натякаючи на необхідність її продуктів і посилаючись на це як на причину залишитися.

Гендиректор Mondelez Дірк Ван де Пут також згадував потребу підтримки фірмою понад 30 тисяч місцевих фермерів у Росії як причину залишитися. Однак дані митниці свідчать про зростання імпорту продукції Mondelez з третіх країн до Росії.

Замість того, щоб виробляти свої фірмові Milka на місці, імпорт шоколадки зріс на 131% у період з квітня 2022 року по березень 2023 року. Mondelez не зобов’язувався покидати Росію.

15 червня, після хвилі бойкотів у Скандинавії, компанія оголосила про намір зробити свій бізнес у Росії "самостійним із самодостатнім ланцюгом постачання до кінця цього року". Це не те саме, що вийти з Росії.

2. Mars, США: Snickers, Starburst, Skittles, M&M’s, Twix, Bounty

Mars заявила, що згорнула деякі частини свого бізнесу в Росії та переорієнтує "зусилля в Росії на нашу важливу роль у харчуванні росіян і домашніх тварин". Проте російські заводи Mars продовжують працювати і збільшили доходи торік порівняно з 2021 роком, кажуть в українському уряді.

1. Nestle, Швейцарія: Nesquik, Nuts, Aero, After Eights, Smarties, Rolo

Найбільша у світі компанія з виробництва споживчих товарів пообіцяла продавати в Росії лише товари першої необхідності, такі як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, але за даними медіа, понад 50 продуктів Nestle, таких як Nescafe, супи Maggi, пластівці "Быстров", корм для домашніх тварин Purina, Nestea, шоколад Nesquik досі доступні в Росії. Морозиво Mövenpick також начебто доступне під новою назвою Monterra, як і імпортна вода Perrier.

Загалом, лише ця найприбутковіша десятка сплатила Кремлю близько 200 мільйонів доларів податку на прибуток у 2022 році. Це лише маленька частина всієї суми податків, але за ці гроші Росія могла створити 66 ракет "Іскандер" або іншу зброю.

5 жовтня "Іскандер" влучив у кафе в селі Гроза на Харківщині, вбивши 52 людини, які зібралися вшанувати пам’ять загиблого воїна. Представник РФ в ООН заявив, що вони нацисти і мусили померти. В результаті удару шестеро дітей залишилися сиротами.