Какова роль женщин в восстановлении Украины?

Рятувати економіку і вирішувати гострі соціальні проблеми доведеться жінкам. Але для цього необхідно подолати гендерний розрив в оплаті праці, зайнятості, освіті й створити екосистему, яка сприятиме розвитку жіночого підприємництва та посиленню ролі соціального бізнесу.

Демографічна ситуація в Україні була вкрай загрозливою ще до початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Тепер, зважаючи на те, що мільйони українців після початку війни виїхали за кордон, а сотні тисяч чоловіків служать у лавах сил оборони, вона є просто катастрофічною.

В Українському інституті майбутнього підрахували: станом на травень 2023 року постійне населення України становило 29 млн осіб. З них працюють лише трохи більше 9 млн, а якщо не рахувати бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб.

Вони і є основною силою, яка "утримує" на собі інших громадян – 22-23 млн осіб, зокрема пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, тих самих працівників бюджетної сфери тощо.

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При цьому в Міністерстві економіки прогнозують, що для швидкого економічного відновлення України необхідно протягом наступних 10 років залучити на ринок праці додатково 4,5 млн працівників. Це буде дуже і дуже непросто, і без кардинальних змін на ринку зайнятості та підсилення ролі жінок з цим завданням упоратися буде нереально.

Хто, якщо не ми?

Саме жінки вже зараз взяли на себе значний об’єм роботи і завдань своїх чоловіків, братів та синів. З початком повномасштабного вторгнення українки швидко мобілізувались – гуманітарні та військові волонтерки, дружини підприємців-добровольців у всіх галузях, включно з фермерством і логістикою, які стали керувати бізнесом чоловіків, медикині, які долучились до лав ЗСУ чи регулярно вахтовим методом працюють у прифронтових містах.

І це тільки початок. За перші місяці 2023 року кожен другий ФОП в Україні відкривали жінки: із зареєстрованих 36 892 ФОПів 18 776 (51%) створили жінки. Хоча ще у 2020 році рівень зайнятості українок був нижчим, ніж чоловіків – 50,7 % порівняно із 61,9%, як свідчить Державна служба статистики України.

Роль жінок у повоєнному відновленні України буде колосальною, зважаючи на потреби країни та демографічну ситуацію. Але для цього необхідно подолати гендерні стереотипи: українські жінки досі отримують менше за свою працю порівняно з чоловіками.

Держслужба статистики в 2021 році підрахувала, що українки отримували 79,3% від заробітної плати чоловіків, фактично кожен п’ятий робочий день працюючи безкоштовно. Спостерігається гендерний дисбаланс також у затребуваних STEM-спеціальностях, таких як математика та інженерія, архітектура та будівництво, агросфера, інформаційні технології тощо.

До того ж саме матері частіше беруть неоплачувану відпустку для догляду за дитиною, інвестуючи у дітей, а не в себе, час та гроші. Тому шкільна та дошкільна освіта і догляд поза навчальною програмою для дітей уже зараз більш ніж актуальні, щоб вивільнити час для розвитку.

Що потрібно робити?

Реальним виходом із ситуації стане створення за підтримки держави та міжнародних партнерів екосистеми, яка забезпечуватиме жінок інклюзивним доступом до освіти, програм з підвищення кваліфікації чи перекваліфікації, створить необхідні умови для справедливої конкуренції на ринку праці та сприятиме розвитку жіночого соціального підприємництва.

Жінки України вже продемонстрували потужність економіки соціального впливу – з лютого минулого року ми бачимо, як підприємства, засновані або керовані жінками, активно допомагають біженцям, армії, у тому числі надаючи не лише продукцію, гуманітарну допомогу, а й робочі місця.

У процесі відновлення країни та із зростаючою роллю громад у прийнятті управлінських рішень зростатиме і вплив таких підприємств.

Саме бізнес, мета якого не просто отримання фінансової вигоди засновниками, а створення соціальної цінності для громади чи суспільства загалом і подолання суспільно значущої проблеми, стане рушійною силою відновлення.

І жінки зі своїми "софт скіллз", емпатією, гнучкістю, відповідальністю, мультизадачністю, вмінням будувати партнерські відносини, знаходити і зберігати баланс інтересів у такій справі будуть неперевершені. Але для цього необхідні знання.

І саме об’єднання досвіду і ресурсів міжнародних партнерів з енергією, цілеспрямованістю та ефективністю громадських організацій, на чолі яких стоять жінки, стане запорукою розбудови потужної екосистеми соціального підприємництва, яке стане відповіддю на ті виклики, що постали перед економікою України.

Освітня програма Impact Force – жіноча освітня онлайн-академія "Мрій та Досягай", яку ми запровадили разом з ООН Жінки за підтримки Міністерства цифрової трансформації, допомагає українським переселенкам саме зараз знайти нові можливості та стабільність.

Мета програми – забезпечити цифрову грамотність, економічну самодостатність та фінансову безпеку українських жінок і їхніх родин. Здобуті знання та навички у сферах підприємництві та цифрових технологій допоможуть жінкам розпочати власну справу, знайти роботу або розширити свої професійні можливості.

Основна частина навчання містить 11 модулів і, враховуючи ситуацію, проходить онлайн. Навчання зосереджене на темах діджитал-маркетингу, бізнес-стратегії, продажів та інтегрування стійкої моделі соціально відповідального бізнесу.

Зауважу, що зараз для українського жіноцтва працює низка освітніх програм, започаткованих міжнародними інституціями за підтримки нашої держави.

Наприклад, Women For The Future від громадської організації "Професіонали майбутнього" (Happy Monday) та ООН Жінки в Україні – проєкт, покликаний допомогти українкам, які втратили роботу, дохід унаслідок війни, знайти нові можливості для працевлаштування та професійного розвитку.

Колеги проводять освітні сесії щодо технік і стратегій вибору та пошуку роботи, групові й індивідуальні консультації з вибору напряму професійної реалізації, актуальних вакансій на ринку праці тощо.

Український технологічний університет SET University запустив безоплатну освітню програму для жінок, які прагнуть створити власний IT-бізнес. Програма складатиметься з двох етапів – навчання і буткемпу. Учасниці отримають необхідні для старту знання та фіналізують свої ідеї для побудови IT-бізнесів.

Крім того, працює програма "Конкурентоспроможна економіка України", реалізована за підтримки USAID. Вона надає можливості для отримання грантів на розвиток малих і середніх сімейних та жіночих підприємств.

Своєю чергою, навчальна програма для жінок "Від ідеї до власної справи", організована Всеукраїнською молодіжною ГО "Соціальний вектор", мала на меті допомогти майбутнім підприємницям створити та розвинути бізнес в Україні, досягти фінансової незалежності та стати ефективними лідерками.

Загалом, за моїми оцінками, в Україні щорічно запускається декілька десятків таких освітніх програм – і це можливість для жінок покращити своє професійне та матеріальне становище, розвиваючи водночас нашу економіку й інтегруючись у демократичний західний світ.

Жінки не просто розвиваються і ростуть самі, вони також підтримують і "менторять" одна одну. Це дуже важливо не лише для розвитку соціального підприємництва і бізнесу, а й нації в цілому. Чим більше буде таких спільнот, тим успішнішим стане кожне окреме місто і країна. І я впевнена, що все буде добре, бо за справу взялися жінки!