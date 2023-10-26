Кто может получить инвестиции в условиях венчурного кризиса

Ринок венчурних інвестицій переживає не найкращі часи. Венчурні інвестиції у Європі впали на понад 60% у першій половині 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року. У США кількість інвестиційних угод у першому півріччі 2023 року скоротилася більш ніж вдвічі.

У світі зберігається високий рівень інфляції та загроза глобальної економічної рецесії, а до великої війни в Україні додалися воєнні дії в Ізраїлі. За останні три квартали 2023 року збанкрутувало більше стартапів, ніж за весь 2022 рік.

Хоча 2023-й можна вважати найгіршим роком для стартапів та венчурної індустрії як мінімум за останнє десятиліття, залучити інвестиції все ж реально. Наприкінці вересня відбулися дві легендарні події у світі технологій та інновацій: TechCrunch Disrupt у Сан-Франциско, США, та десята IT Arena у Львові, Україна.

Щороку TechCrunch Disrupt збирає бізнес-лідерів, галузевих експертів, інвесторів та фаундерів стартапів, які визначають глобальні тренди розвитку венчурних інвестицій та стартап-індустрії на роки вперед. ІТ Arena задає тренди не лише для української екосистеми, а й для всієї Східної Європи.

Реклама:

Гегемонія штучного інтелекту у всіх індустріях уже точно більше, аніж просто хайп.

Прогнозовано штучний інтелект (AI) став найпопулярнішою темою на TechCrunch Disrupt та зібрав одну з найбільших аудиторій на ІТ Arena на рівні з military tech. Стартапи, які використовують АI, становили більшість у Сан-Франциско.

Це відображається навіть у неймінгу та доменах *.ai 70% усіх стартапів, які були презентовані на TechCrunch Disrupt. Проте одного неймінгу чи пітчу про важливість AI недостатньо. Будь-який функціонал на основі штучного інтелекту є прекрасним лише тоді, коли він становить критичну цінність для споживача.

Ця цінність має вимірюватися в конкретних кількісних та якісних метриках. Тоді ви зможете претендувати навіть на 3-4 млн дол на pre-seed-раунді.

Існує побоювання, що хайп навколо АІ очікує та ж доля, що й хайп навколо web3. Так, понад половину венчурних фондів згорнули інвестиційну діяльність у сфері web3, хоча стартапи в цій сфері досі популярні. Про це свідчить інвестиція 10 млн дол фонду Hypra в компанію Trinetix. Щоправда, це вже не всеохопний тренд.

На думку експертів, АІ є не просто хайпом, який супроводжується значними фінансовими вкладеннями. Сфера застосування AI масштабна: від урядових послуг до медицини, від фінансів до сфери харчування. AI використовують Netflix, JPMorgan, Boeing, Johnson & Johnson, ExxonMobil, Big Burger.

AI сприяє розвитку кібербезпеки. Інвестори очікують, що засновники стартапів, використовуючи AI, будуть проактивно шукати загрози й тестувати моделі захисту від них, що прискорюватиме розвиток як продукту на базі штучного інтелекту, так і кіберзахисту від загроз, які може нести такий продукт.

Така конвергенція викликів призводить до появи нових стартапів у сфері кібербезпеки, які намагаються протистояти цим ризикам, надаючи послуги іншим стартапам та великим бізнесам. Конкуренцію за інвестиції та ринки зможуть виграти лише ті проєкти, які приділяють увагу кібербезпеці.

Розвиток AI підвищує попит на розробників у цій сфері. "Кожна компанія зараз є софтверною компанією. Саме тому попит на розробників у найближчі десять років перевищуватиме пропозицію", – зазначив CEO GitHub Thomas Dohmke.

Взаємозв’язок між штучним інтелектом та розробкою ПЗ стає дедалі тіснішим. З іншого боку, компанії з аутсорсингу чи аутстафінгу переживають не найкращі часи, тому не можуть конкурувати винятково завищеними зарплатами. Це створює ідеальні умови для залучення талановитих розробників у стартапи.

Інвестування в стартапи із соціальним ефектом стає мейнстрімом.

Успішний підприємець та філантроп Шакіл О’Нілл на TechCrunch Disrupt виділив помітні зміни в інвестиційному ландшафті: йдеться не лише про заробляння грошей, інвестори також хочуть залишити позитивний слід у світі.

Дедалі більше венчурних фондів поряд з комерційним аспектом фокусуються на соціальному ефекті. Найближчим часом такий підхід стане нормою, що дасть додаткові місця за столом представникам соціальних стартапів.

На TechCrunch Disrupt переміг стартап BioticsAI. Він розвиває платформу на основі AI, яка приєднується до ультразвукового апарата для запобігання помилковій діагностиці вад розвитку плоду. На IT Arena переміг стартап S.Lab, який виготовляє пакування з грибів та конопель, а друге місце посів проєкт NUMO, який допомагає людям з дефіцитом уваги організовувати завдання.

Однак соціальний ефект не може замінити бізнес-аспект.

Так, бутстрапінг більше не є лайливим словом, оскільки альтернативні джерела фінансування, такі як позики, пропонують більш гнучкий потік ліквідності. Замість того, щоб гнатися за зростанням за будь-яку ціну, інвестори звертають увагу на розумне управління грошима та орієнтацію на прибутковість.

Таке зміщення акценту зумовлює значно довший термін для залучення інвестицій. Зокрема, інвестори часто закладають на дью діл шість чи більше місяців. У 2021 році середній час на оформлення інвестицій у США становив два-три тижні. Такі значні періоди для отримання фінансування вимагають більш розважливого підходу фаундерів стартапів до фінансового планування.

Детальніший аудит зумовлює більш стриманий підхід до оцінки стартапів. Стартапи з 1 млн дол ARR могли залучити серію А при оцінці 50-60 млн дол. Зараз при аналогічних показниках оцінка може становити 10-20 млн дол.

Military tech (defense tech) уже не заборонена тема для венчурного інвестування.

Велика війна з росією зумовила бум на технологічні рішення подвійного призначення та military tech. Відповідно й венчурне інвестування в ці сфери також трансформувалося із заборонених індустрій на пріоритетні. Глобальні венчурні інвестори, Anderson Horowitz та Sequoia Capital, уже інвестують в оборонні компанії та активно спілкуються з українськими military tech-проєктами.

Навіть якщо вони не зробили публічних інвестицій в українські оборонні компанії, то постійна комунікація з ними дозволила українським фаундерам залучити інвестиції. Так, за пʼять місяців 2023 року венчурні фонди США інвестували в military tech майже 17 млрд дол, що перевищує суму вкладень за весь 2019 рік.

Українські інвестори поки масово не вкладають кошти в military tech, хоча SMRK інвестувала в кілька проєктів подвійного призначення – Aspichi та Osavul. Є також кілька непублічних інвестицій від інших фондів та ангелів.

Це пов’язано з відносним обмеженням доступу до military tech-проєктів. Так, пітчі на IT Arena стали лише другим випадком публічного англомовного пітчингу military tech-проєктів. Це вже принесло результати, зокрема у вигляді ангельських інвестицій у проєкти, які брали участь у стартап-змаганні.

Увага венчурних фондів до military tech-проєктів породжує запит на доступ до інформації про такі проєкти, тому згаданим проєктам важливо приділяти додаткову увагу публічній присутності та комунікації.